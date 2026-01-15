Ngư dân Cà Mau trúng đậm cá ba thú, mỗi chuyến đi biển thu về tiền tỷ

Chủ tàu Phan Quốc Tuyền (ngụ xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau) chia sẻ, chuyến biển cuối năm nay mang lại kết quả rất khả quan. “Càng gần Tết, nhu cầu thị trường tăng cao nên giá cá cũng tốt hơn. Tàu tôi chủ yếu khai thác các loại cá chợ nhưng năm nay sản lượng tốt hơn mọi năm, đặc biệt là cá ngừ, cá ba thú trúng hơn và giá cũng ổn định hơn trước”, anh Tuyền nói.