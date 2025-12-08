Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đề xuất giảm 70% tiền chuyển đổi đất nông nghiệp lên thổ cư

  • Thứ hai, 8/12/2025 11:21 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Bộ Tài chính đề xuất người dân chỉ nộp 30% chênh lệch khi chuyển đất nông nghiệp sang đất ở, thay vì 100% như hiện nay.

Người dân đang phải đóng 100% chênh lệch khi chuyển đất nông nghiệp sang đất ở. Ảnh: Văn Quyết.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nhằm tháo gỡ vướng mắc khi triển khai Luật Đất đai.

Theo dự thảo, khi hộ gia đình, cá nhân chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở trong hạn mức giao đất ở của địa phương, mức thu tiền sử dụng đất chỉ bằng 30% phần chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở và giá đất nông nghiệp tại thời điểm được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích.

Với phần diện tích vượt hạn mức nhưng không quá một lần hạn mức, người sử dụng đất phải nộp 50% chênh lệch. Trường hợp diện tích vượt trên một lần hạn mức, mức thu sẽ là 100% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở và đất nông nghiệp.

Chính sách ưu đãi này chỉ áp dụng một lần cho mỗi hộ gia đình, cá nhân trên một thửa đất. Các lần chuyển đổi mục đích sau sẽ phải nộp 100% chênh lệch theo quy định.

Theo Luật Đất đai 2024, tiền chuyển mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất ở được tính bằng phần chênh lệch giữa giá đất ở và giá đất nông nghiệp, tức người dân phải nộp 100% khoản chênh lệch này.

Theo bảng giá đất 2025, giá đất ở tại nhiều địa phương tăng mạnh trong khi giá đất nông nghiệp vẫn ở mức thấp. Điều này khiến việc chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất ở trở nên khó khăn, thậm chí nhiều người dân không đủ khả năng chuyển đổi.

Bộ Tài chính nhận định đây là vấn đề cấp bách, tác động trực tiếp đến an sinh và nhu cầu nhà ở của người dân, cần có giải pháp tháo gỡ sớm.

Tại cuộc họp với các bộ, ngành và 17 địa phương về việc sửa các quy định liên quan tính tiền sử dụng đất, quỹ phát triển đất (Nghị định 103 và 104) hồi tháng 8, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu sửa quy định tiền sử dụng đất theo hướng công bằng, khoan sức cho dân, tránh gây khó khi sửa Luật Đất đai 2024.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cho biết Luật Đất đai 2024 đã có bước cải cách mạnh mẽ, xuất phát từ thực tiễn và nhu cầu của người dân. Tuy nhiên, nếu các nghị định hướng dẫn không đủ rõ ràng, dễ hiểu, sẽ rất khó triển khai thống nhất tại địa phương. Ông đề nghị các bộ, ngành tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy định phù hợp với đặc thù từng vùng.

Nhiều chuyên gia cho rằng chi phí chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở cần giảm mạnh và linh hoạt để gỡ gánh nặng, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

HoREA đề xuất sửa Luật Đất đai 2024 theo hướng bổ sung nguyên tắc phần diện tích đất trong hạn mức giao đất ở được tính tiền đất thấp hơn phần diện tích đất vượt hạn mức khi chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở.

Theo chuyên gia, tiền chuyển đất nông nghiệp lên đất ở hiện quá nặng, khiến nhiều hộ dân "mắc kẹt", cần phân tầng theo diện tích và đối tượng để hỗ trợ người dân có nhu cầu ở thực.

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Thủy Tiên

