Nông dân Đắk Lắk vực dậy sau lũ, rốt ráo chuẩn bị vụ hoa Tết

Sau những trận lũ bất chợt do thiên tai và xả đập thủy điện, những người nông dân trồng hoa cúc tại Đắk Lắk đã không đầu hàng số phận.

Những ngày này, dọc các cánh đồng hoa tại phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk, không khí lao động trở nên hối hả hơn bao giờ hết. Ít ai biết rằng, chỉ cách đây không lâu người dân phải trắng đêm chạy lũ, giành giật từng chậu hoa.

Anh Nguyễn Văn Liêm - trú tại phường Thành Nhất - vẫn nhớ như in hai lần nước dâng cao đột ngột do xả đập. Với 2.000 chậu hoa cúc đầu tư cho năm nay, anh đã có những đêm trắng "ăn cơm đứng".

Vườn hoa hơn 2.000 chậu của gia đình anh Liêm khởi sắc sau lũ.

"Nước dâng nhanh từ chiều tối, chúng tôi phải huy động mọi nguồn lực, từ người thân đến sự hỗ trợ của chính quyền để di dời hoa xuyên đêm. May mắn nhờ kinh nghiệm phục hồi cây sau ngập và sự đồng lòng của bà con, vườn hoa mới giữ được như hôm nay", anh Liêm chia sẻ.

Tại vườn hoa của chị Nguyễn Thị Thạch ở phường Thành Nhất, gần 1.000 chậu hoa cúc cũng đang vươn mình rực rỡ dưới nắng gió cao nguyên. Sau giai đoạn tập trung chăm sóc đặc biệt để phục hồi sau mưa bão, thành quả hiện rõ qua những nụ hoa to, khỏe và đồng đều.

Chị Thạch chăm chút cho vựa hoa Tết.

Chị Thạch cho biết, gia đình chủ yếu trồng cúc chậu cỡ số 5 và số 8. Nhờ kỹ thuật chăm bón tốt sau lũ, chất lượng hoa không hề giảm sút, thậm chí còn được giá. Điều đáng mừng nhất là toàn bộ vườn hoa của gia đình chị đã được các thương lái đặt cọc mua hết từ sớm.

Năm nay, do ảnh hưởng của thiên tai khiến nhiều vùng hoa miền Trung và miền Bắc thiệt hại nặng, nguồn cung hoa Tết trở nên khan hiếm. Điều này khiến các "thủ phủ" hoa tại Đắk Lắk trở thành điểm đến ưu tiên.

Thị trường hoa năm nay hứa hẹn một cái Tết ấm no cho người nông dân phố núi.

Đại diện UBND phường Thành Nhất cho hay, địa phương hiện có khoảng 8ha diện tích trồng hoa cúc Tết. Trong những thời điểm cấp bách khi mực nước hồ Giò Gà dâng cao giữa tháng 11 vừa qua, chính quyền đã nhanh chóng sát cánh cùng người dân.

Việc triển khai phương án ứng cứu kịp thời - từ dùng ghế nhựa kê cao hàng nghìn chậu hoa đến di dời tài sản ngay trong đêm - đã giúp giảm thiểu tối đa thiệt hại. Sự hiệp lực này chính là đòn bẩy giúp bà con nông dân nhanh chóng ổn định sản xuất và tái thiết vụ mùa. Dù trải qua những vất vả "giành" hoa từ tay lũ dữ, nhưng sự khởi sắc của thị trường đang hứa hẹn một cái Tết ấm no cho người nông dân phố núi.

Một số hình ảnh PV Tiền Phong ghi nhận:

Người thợ vườn cắt tỉa lá úa để dồn dinh dưỡng nuôi bông chính, giúp hoa cúc nở to, đều đúng dịp Tết.

Nông dân chăm chút từng nhành hoa để chuẩn bị vụ Tết.

Người dân tỉ mỉ vào lưới cho từng bông cúc nhằm cố định dáng, giúp hoa bung đều, hạn chế gãy rụng khi vận chuyển.

Nước được tưới liên tục để giữ cho thân cúc xanh tốt, không bị héo dưới nắng gió cao nguyên.