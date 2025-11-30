Thủ phủ mai vàng miền Trung thất thu nặng sau thiên tai kép

Ông Mai Xuân Tiến, Chủ tịch UBND phường An Nhơn Đông thông tin 2 trận thiên tai liên tiếp đã khiến các hộ trồng mai thiệt hại nặng nề, vụ hoa Tết năm nay có thể nói là tiêu điều. Hiện địa phương đang kiến nghị tỉnh làm việc với các ngân hàng nhằm có các chính sách giãn nợ, vay vốn ưu đãi, để hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả, sớm gượng dậy sau thiên tai.