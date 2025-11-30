Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thủ phủ mai vàng miền Trung thất thu nặng sau thiên tai kép

  • Chủ nhật, 30/11/2025 15:16 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Thiệt hại nặng nề do thiên tai kép (cơn bão số 13 và cơn lũ lịch sử) khiến thủ phủ mai vàng miền Trung - An Nhơn (tỉnh Gia Lai) mất Tết, người trồng trắng tay.

thu phu mai vang anh 1

Những ngày qua, thủ phủ mai vàng miền Trung thuộc địa bàn phường An Nhơn Đông, An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) rơi vào cảnh xơ xác, tiêu điều sau cơn bão số 13 và lũ lịch sử.

thu phu mai vang anh 2

Theo ghi nhận, có đến hàng trăm nghìn chậu mai ngâm trong nước lũ hoặc bị gió bão quật ngã trơ gốc.

thu phu mai vang anh 3

Bão số 13 vừa đi qua vài ngày lại đến cơn lũ lịch sử, các vườn trồng mai không kịp gượng dậy, nhanh chóng hoang tàn, hư hại nặng. Hiện chủ vườn dù muốn phục hồi, phát triển trở lại nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu.

thu phu mai vang anh 4

Những chậu mai lớn, giá trị hơn chục triệu đồng dù sống sót qua mùa bão lũ nhưng lại bung hoa nở sớm.

thu phu mai vang anh 5

Còn vài tháng nữa mới đến Tết nhưng hoa mai đã bung nở, đồng nghĩa với việc người trồng thất thu.

thu phu mai vang anh 6thu phu mai vang anh 7

Những cây mai có giá trị cao đều bung nở sau thiên tai bão lũ, khiến người trồng vừa xót xa tiếc nuối, vừa lo nợ nần chồng chất.

thu phu mai vang anh 8

Một chủ vườn chỉ biết "cười" trong đau khổ, tự động viên mình trước sự khắc nghiệt của thiên tai và thời tiết.

thu phu mai vang anh 9

Ông Trần Thái Hòa (50 tuổi, người trồng mai phường An Nhơn Đông) chia sẻ: "Nhà tôi có hơn 1.000 chậu mai đủ loại. Đây là nghề chính, nuôi sống cả gia đình nhưng giờ thì mất sạch rồi".

thu phu mai vang anh 10

Ông Lê Văn Sang (53 tuổi, phường An Nhơn Bắc) cũng ngậm ngùi: "Nhà tôi đổ cả trăm triệu xuống vườn mai khoảng 3.000 chậu nhưng đến 90% bị quật ngã, hư hại, ngập trong nước, chưa thu được gì đã mất trắng".
thu phu mai vang anh 11

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hân (43 tuổi, phường An Nhơn Đông) cho hay đợt bão lũ lần này quá khủng khiếp, các nhà vườn trồng mai coi như mất Tết. Số thì bị bão quật, số thì lũ nhấn chìm, giờ đến cả việc số còn lại sống sót lại bị nở hoa trước Tết. "Giờ cứu được cây, chăm sóc cho các vụ sau cũng khó sống, đã khổ còn khổ gấp đôi", bà than thở.

thu phu mai vang anh 12

Theo thống kê, tại thủ phủ mai vàng An Nhơn có hơn 800.000 cây, chậu bị hư hại do thiên tai, bão lũ. Hiện các nhà vườn tại 2 phường An Nhơn Đông, An Nhơn Bắc đang dùng mọi cách để cố cứu sống số mai ít ỏi còn lại.

thu phu mai vang anh 13

Ông Mai Xuân Tiến, Chủ tịch UBND phường An Nhơn Đông thông tin 2 trận thiên tai liên tiếp đã khiến các hộ trồng mai thiệt hại nặng nề, vụ hoa Tết năm nay có thể nói là tiêu điều. Hiện địa phương đang kiến nghị tỉnh làm việc với các ngân hàng nhằm có các chính sách giãn nợ, vay vốn ưu đãi, để hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả, sớm gượng dậy sau thiên tai.

https://vtcnews.vn/thu-phu-mai-vang-mien-trung-that-thu-nang-sau-thien-tai-kep-ar989893.html

Nguyễn Gia/VTC News

thủ phủ mai vàng Gia Lai hoa mai tết thiên tai miền trung thiệt hại sau lũ An Nhơn Đông An Nhơn Bắc

