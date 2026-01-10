Sân bay Liên Khương tạm đóng cửa từ 4/3

Sân bay Liên Khương (Lâm Đồng) sẽ tạm ngừng khai thác từ ngày 4/3 để sửa chữa đường hạ cánh và đường lăn, dự kiến đến giữa tháng 8, sân bay hoạt động trở lại.

Sân bay Liên Khương sẽ tạm đóng cửa trong vòng 5 tháng. Ảnh: ACV.

Thời gian tạm đóng cửa sân bay Liên Khương vừa được UBND tỉnh Lâm Đồng và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) thống nhất.

Dự án sửa chữa đường cất hạ cánh và đường lăn nằm trong nội dung điều chỉnh quy hoạch sân bay Liên Khương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Các hạng mục chính bao gồm: Sửa chữa đường cất hạ cánh hiện hữu đã xuống cấp; nâng cấp hệ thống đường lăn; cải tạo hệ thống thoát nước; hạ tầng kỹ thuật và thiết bị bảo đảm hoạt động bay; xây dựng bệ móng cho các thiết bị chuyên dụng.

Bên cạnh đó, ACV dự kiến đầu tư khoảng 3.700 tỷ đồng để xây dựng nhà ga hành khách mới cùng các hạng mục đồng bộ khác; mục tiêu nâng công suất phục vụ lên hơn 5 triệu lượt khách/năm sau năm 2030.

Đại diện ACV cho biết việc nâng cấp sân bay Liên Khương đã trở nên cấp thiết khi đường băng, đường lăn và hệ thống thoát nước, đèn hiệu có dấu hiệu xuống cấp sau thời gian khai thác liên tục.

Theo Báo Lâm Đồng, tại buổi làm việc với ACV và các đơn vị liên quan ngày 9/1, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm chất lượng công trình theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.

Phó chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và nhà thầu, kịp thời giải quyết các thủ tục, vướng mắc phát sinh; bảo đảm công tác tập kết vật liệu, chủ động nguồn cung.

Đồng thời, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị đặc biệt chú trọng công tác an toàn lao động, xây dựng phương án điều tiết giao thông hợp lý trong khu vực thi công, bảo đảm an toàn cho người dân và phương tiện.

Nếu sân bay Liên Khương tạm đóng cửa, người dân từ miền Bắc và miền Trung có thể bay đến các sân bay lân cận như Cam Ranh (Khánh Hòa) hoặc Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) để tiếp tục di chuyển đường bộ lên Đà Lạt.