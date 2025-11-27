Du lịch Đà Lạt thế nào khi sân bay Liên Khương đóng cửa?

Từ 4/3/2026, sân bay Liên Khương chính thức đóng cửa để bảo trì. Điều này buộc du khách từ các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM phải điều chỉnh kế hoạch di chuyển.

Từ TP.HCM và các tỉnh thành miền Nam, ôtô tự lái hoặc xe khách là lựa chọn yêu thích của nhiều du khách. Ảnh: Linh Huỳnh.

TP Đà Lạt (cũ, thuộc tỉnh Lâm Đồng) vẫn là điểm đến hút khách suốt bốn mùa, nhưng giai đoạn sân bay Liên Khương đóng cửa sẽ buộc du khách chuyển sang những lựa chọn linh hoạt hơn: đường bộ, các sân bay lân cận hay tour liên tuyến.

Hành trình di chuyển có thể dài hơn, nhưng sự linh hoạt của các hãng xe, sân bay lân cận, tour liên tuyến giúp chuyến du lịch Đà Lạt vẫn trở nên trọn vẹn. Tri Thức - Znews gợi ý những hướng di chuyển phù hợp từ các vùng trên cả nước.

Từ TP.HCM và các tỉnh miền Nam

Xe giường nằm/limousine (6-8 tiếng)

Đây sẽ là lựa chọn phổ biến nhất. Từ TP.HCM, nhiều hãng xe khai thác tuyến Đà Lạt như Phương Trang, Bình Minh, An Anh, Điền Linh, Phong Phú… với giá 220.000-450.000 đồng/lượt.

Các hãng đều có nhiều khung giờ chạy, dịch vụ đón trả tại trung tâm Đà Lạt, giúp hành trình thuận tiện. Tuy nhiên, vào các ngày cuối tuần dễ xảy ra ùn tắc tại đèo Bảo Lộc.

Ôtô tự lái (5-7 tiếng)

Quãng đường khoảng 300 km khiến hình thức tự lái ngày càng được nhóm bạn trẻ, gia đình ưu tiên để chủ động tham quan. Trong đó, QL 20 vẫn là tuyến đường chính.

Ngoài ra có thể chọn cung đường: TP.HCM - cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết - DT720 - QL55 - DT725 hoặc TP.HCM - cao tốc Bắc - Nam phía Đông - đèo Song Pha - Đà Lạt

Kết hợp tàu hỏa và xe khách

Du khách có thể đi tàu từ TP.HCM đến Phan Rang (Ninh Thuận) hoặc Nha Trang (Khánh Hòa), rồi tiếp tục đi xe khách lên Đà Lạt. Tuy nhiên, thời gian dài và chi phí cao, phù hợp với người muốn trải nghiệm nhiều loại phương tiện hoặc không quá vội.

Đà Lạt đầu đông hấp dẫn du khách bởi không khí se lạnh, nắng ấm. Ảnh: Linh Huỳnh.

Từ các tỉnh miền Trung

Bay thẳng kết hợp xe khách (4,5-5 tiếng)

Từ Đà Nẵng, du khách có thể bay thẳng đến sân bay Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) hoặc Cam Ranh (Khánh Hòa) (hơn 1 tiếng bay), sau đó bắt xe khách 3,5-4 tiếng lên Đà Lạt.

Xe giường nằm (13-15 tiếng)

Bên cạnh đó, du khách có thể di chuyển bằng xe giường nằm. Tuyến đường hơn 700 km đường bộ sẽ phù hợp với người muốn tiết kiệm chi phí. Du khách nên chọn xe chạy ban đêm để ngủ trên xe, giảm say xe và tối ưu thời gian. Giá vé cho chặng Đà Nẵng - Đà Lạt có giá khoảng 400.000-700.000 đồng/vé, tùy loại xe và thời điểm di chuyển.

Tàu hỏa (7-11 tiếng)

Du khách có thể lựa chọn đi tàu hỏa từ các ga Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng… đến ga Nha Trang, sau đó tiếp tục di chuyển bằng xe khách lên Đà Lạt. Tổng thời gian hành trình khoảng 7-11 tiếng, với giá vé khứ hồi tương đối dễ chịu, từ 600.000 đến 1,2 triệu đồng/lượt. Trên đường đi, những khung cảnh ven biển và núi rừng trải dài qua miền Trung cũng là điểm nhấn giúp hành trình trở nên thư giãn và giàu trải nghiệm hơn.

Du khách sẽ có cơ hội "săn" mây thành công cao khi đến Đà Lạt vào dịp cuối năm. Ảnh: Linh Huỳnh.

Từ miền Bắc

Bay thẳng kết hợp xe khách (5,5 - 6 tiếng)

Khi đường bay thẳng Hà Nội - Đà Lạt tạm ngưng, đây là phương án tối ưu nhất cho quãng đường hơn 1.500 km.

Du khách có thể chọn bay thẳng từ sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) hoặc sân bay Cát Bi (Hải Phòng) đến sân bay Cam Ranh (Khánh Hòa). Sau đó, tiếp tục di chuyển bằng xe khách khoảng 3,5-5 tiếng để đến Đà Lạt.

Chặng Nội Bài/Cát Bi - Cam Ranh đang được nhiều hãng bay khai thác, tần suất dày, giá vé khứ hồi 3-5 triệu đồng. Xe trung chuyển từ Nha Trang lên Đà Lạt cũng chạy liên tục, giúp hành trình trở nên thuận lợi hơn. Giá vé có thể tăng mùa cao điểm, du khách nên đặt sớm để có giá tốt.

Với chặng Nội Bài/Cát Bi - Buôn Ma Thuột tuy không nhiều chuyến bay, song giá vé ổn định là một lợi thế. Hạn chế nằm ở việc tuyến Buôn Ma Thuột - Đà Lạt ít lựa chọn xe trung chuyển, cảnh quan không quá đặc sắc.

Xe khách Bắc - Nam (29-35 tiếng)

Để tiết kiệm, du khách có thể chọn di chuyển bằng xe khách đến Đà Lạt. Giá vé 600.000-850.000 đồng/lượt, phù hợp với ngân sách tiết kiệm. Tuy nhiên, các hãng xe chỉ chạy vài chuyến mỗi tuần, không nhiều lựa chọn.

Tàu hỏa (24-28 tiếng)

Ngoài ra, du khách có thể di chuyển bằng tàu hỏa từ Hà Nội - Nha Trang hoặc Hà Nội - Tháp Chàm, giá vé từ 550.000-2.200.000 đồng/chiều tuỳ loại ghế. Sau đó, du khách tiếp tục đi xe 3-4 tiếng lên Đà Lạt. Phương án này thích hợp với người có nhiều thời gian hoặc muốn trải nghiệm đường sắt.