Đà Lạt trấn an du khách

Nhiều du khách hoãn, hủy chuyến đi Đà Lạt trong tháng 11, 12 do lo ngại sạt lở. Phía địa phương cho biết hoạt động du lịch vẫn ổn định, tuyến đèo cũng khẩn trương gia cố để đón khách.

Quảng trường Lâm Viên sau cơn mưa. Ảnh: Duy Hiệu.

Dự định đến TP Đà Lạt (cũ), Lâm Đồng ngày 28/11, Trang Trâm (27 tuổi, TP.HCM) quyết định hủy vé xe, trao đổi với khách sạn giữ cọc đến Tết Nguyên đán 2026. Cô biết tin đèo Mimosa bị sạt lở, không yên tâm khi du lịch lúc này.

"Khá tiếc, nhưng cảm giác lo lắng không chỉ đến từ hình ảnh đất đá sạt xuống, mà còn từ thông tin mưa bão sắp đổ bộ, độ ẩm cao tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. Đợi khi các tuyến đèo thông xe ổn định, đảm bảo an toàn, tôi mới tiếp tục đi", cô nói với Tri Thức - Znews.

Không riêng Thiên Nhi, nhóm của Ninh Giang (30 tuổi, TP.HCM) cũng hủy chuyến đi ngày 1-5/12.

Theo anh, đường đèo vốn khó đi, mưa bão lại càng rủi ro, chưa kể thành viên trong nhóm có con nhỏ. Du lịch trong trạng thái nơm nớp cũng không vui nên hủy chuyến đi là phương án vẹn toàn.

Trong khi đó, khi trời bớt mưa, một số du khách vẫn tiếp tục hành trình, điển hình là Thiên Nhi (26 tuổi, TP.HCM). Gia đình cô tự lái ôtô đến Đà Lạt, đi qua đèo Bảo Lộc và đèo Sacom ngày 23/11 vừa qua. Song, cả nhà chỉ ở quanh khu vực trung tâm thành phố.

"Cả nhà đã lên kế hoạch từ lâu, thời tiết cũng ổn định hơn nên tôi không muốn dời lại. Các hàng quán và dịch vụ ăn uống vẫn mở bình thường. Chỉ cần lái xe cẩn thận hơn là được", Nhi chia sẻ.

"Đợt khách hủy tour nhiều nhất năm"

Tâm lý du khách đi Đà Lạt bị ảnh hưởng rõ rệt khi nhiều tuyến đèo trọng yếu sạt lở. Tình trạng hoãn, hủy tour những ngày qua cũng khiến các đơn vị kinh doanh du lịch "đau đầu".

Đào Đức Thiên, đại diện một công ty tổ chức tour trong ngày ở Đà Lạt, cho biết từ ngày 16/11, khoảng 90% du khách đặt tour trong tháng 11 và đầu tháng 12 đã báo hủy hoặc dời lịch. Đây là đợt khách hủy tour nhiều nhất trong năm nay.

Tuần trước (17/11-23/11), nhiều cơ sở lưu trú hỗ trợ miễn phí hoặc giảm 50-70% tiền phòng cho du khách kẹt lại Đà Lạt do tâm lý khi 2 tuyến đèo sạt lở. Ảnh: Duy Hiệu.

Ở phía cơ sở lưu trú cũng ghi nhận nhiều khách hoãn, hủy phòng, đặc biệt là trong khoảng ngày 15/11-20/11. Từ nửa cuối tháng 11 trở đi, Đà Lạt bước vào mùa cao điểm, nhưng tỷ lệ lấp phòng tháng 11 và 12 chỉ ở mức trung bình.

"Tỷ lệ lấp phòng chỉ bằng một nửa năm trước. Chưa mùa cao điểm năm nào phòng trống nhiều như vậy. Sắp tới còn đối diện với bão số 15, sang đầu năm, tình hình thời tiết đỡ thất thường, tôi hơn sẽ tung khuyến mãi để bù lại", chủ một khách sạn nằm ở khu quy hoạch Phan Đình Phùng - Hai Bà Trưng (phường Xuân Hương - Đà Lạt) cho biết.

Thiên tai liên tiếp cũng khiến một khách sạn trên đường Hải Thượng (phường Xuân Hương - Đà Lạt) sụt giảm mạnh nguồn thu từ tháng 9 đến nay do mùa mưa cộng thêm sạt lở. Để hỗ trợ du khách, khách sạn cho phép dời lịch đến khi yên tâm du lịch.

"Chỉ còn một tháng cuối năm, lại thêm bão số 15 nên không hy vọng nhiều, đón khách bao nhiêu hay bấy nhiêu", Huyền Trang, chủ khách sạn, nói.

Trấn an

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Tưởng Hữu Lộc, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Lâm Đồng, cho biết thực tế Đà Lạt vẫn yên bình, các hoạt động du lịch vẫn diễn ra bình thường và đảm bảo trải nghiệm tốt nhất cho du khách. Chỉ có một số tuyến đèo dẫn vào khu vực trung tâm (Prenn, Mimosa, Khánh Lê) sạt lở do thiên tai.

"Từ khuya ngày 20/11 đã không còn mưa lớn, trời hửng nắng. Tuyến đèo Sacom, Tà Nung và đèo Sông Pha vẫn an toàn để du khách từ miền Nam và miền Trung đến Đà Lạt. Tuy nhiên, do bão số 15 đang hướng về đất liền Nam Trung Bộ, du khách nên cân nhắc dời chuyến du lịch sau khi mưa bão đi qua", ông Lộc thông tin.

Thời tiết Đà Lạt ngày 24/11. Ảnh: Nhật Hưng.

Những ngày qua, phía Sở Xây dựng Lâm Đồng đã khẩn trương khắc phục các công trình giao thông bị sạt lở, xuống cấp sau thiên tai để đảm bảo an toàn, không gián đoạn di chuyển và ảnh hưởng đến cơ sở kinh doanh du lịch. Các vị trí sạt lở trên đèo Prenn và Mimosa được ưu tiên bởi đây là những tuyến đường huyết mạch.

Hiện đèo Prenn đã thông xe 2 chiều trở lại, trừ ôtô tải để đảm bảo an toàn. Trong đó, 2/4 làn đường đoạn sạt lở chỉ đi 2 làn trong. Đơn vị thi công đã gia cố và xử lý bề mặt, nền đường đủ điều kiện cho xe qua tạm thời. Tuy nhiên, trong bối cảnh mưa bão phức tạp, các xe được khuyến cáo hạn chế qua đèo khi mưa lớn, ban đêm, sương mù dày, đồng thời tuân thủ chỉ dẫn phân luồng.

Đèo Mimosa được đóng cọc thép đỡ nền ngày 19/11. Ảnh: Duy Nguyên.

Về đèo Mimosa, ngày 20/11, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp với đoạn sạt trượt (km226+600 đến km226+800 và đoạn km249+932 đến km249+968) để nhanh chóng gia cố. Đơn vị đang khẩn trương thi công, thảm mặt đường trên nền rộng 8 m, 2 làn xe để đảm bảo có thể thông xe vào 8h ngày 29/11.

Song song đó, toàn tuyến đèo cũng được rà soát, khắc phục các điểm có nguy cơ sạt lở, đặc biệt là các vị trí thoát nước ở taluy âm để du khách, người dân yên tâm.

Sáng ngày 17/11, đèo Prenn (phường Xuân Hương - Đà Lạt), đoạn gần thác Datanla, bị sạt lở taluy âm. Đến ngày rạng sáng 20/11, tại km226+500 đèo Mimosa (phường Xuân Hương - Đà Lạt, Lâm Đồng), vụ sụt lún nghiêm trọng đã làm mặt đường đứt gãy. Trước đó, trong đêm 16/11 và rạng sáng 17/11, hàng nghìn khối đất đá tràn xuống đèo Khánh Lê khiến một xe khách bị vùi lấp, nhiều người thương vong.