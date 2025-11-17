|
Trong đêm 16 rạng sáng 17/11, hàng nghìn khối đất đá tràn xuống đèo Khánh Lê khiến giao thông trên cả hai chiều tại tuyến Nha Trang - Đà Lạt bị chia cắt.
Đất đá cũng vùi lấp một phần ôtô khách, làm 6 người chết, 19 người bị thương.
Vụ việc xảy ra vào khoảng 22h30 ngày 16/11, xe khách Phương Trang chở 32 người chạy trên đèo Khánh Lê hướng Đà Lạt - Nha Trang để ra Quảng Ngãi. Đến khu vực xã Nam Khánh Vĩnh, đèo sạt lở, đất đá đổ xuống vùi lấp ôtô.
Đến 11h ngày 16/11, thi thể nạn nhân mất tích cuối cùng được lực lượng cứu hộ đưa bằng cáng từ hiện trường ra ngoài, để chuyển tới bệnh viện.
Theo Giám đốc sở Xây dựng Khánh Hòa, trên toàn tuyến đèo Khánh Lê (tỉnh Khánh Hòa) hiện có 4 điểm sạt lở lớn và một số điểm sạt lở nhỏ khác khiến công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn.
Một điểm sạt lở trên đèo Khánh Lê, đất đá tràn xuống bít hoàn toàn lối đi.
Do đường bị chia cắt, lực lượng cứu hộ phải băng qua bằng đường bộ đưa những người gặp nạn ra ngoài.
Hiện tại công tác giải tỏa hiện trường sạt lở rất khó khăn do mưa lớn, thời tiết diễn biến phức tạp.
Một điểm sạt lở khác trên đèo Khánh Lê.
Tính đến chiều 17/11, mưa lớn gây sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã khiến 7 người chết, một người mất tích, 20 người bị thương.
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Khánh Hòa cho biết từ ngày 16 đến 18/11, tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa đến rất to với tổng lượng 80-150 mm; vùng miền núi 100-200 mm, có nơi trên 250 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo khả năng xuất hiện mưa lớn cục bộ, lượng trên 80 mm trong 3 giờ, nguy cơ sạt lở rất cao.
