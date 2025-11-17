Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Toàn cảnh vụ sạt lở kinh hoàng trên đèo Khánh Lê

  • Thứ hai, 17/11/2025 18:29 (GMT+7)
  • 45 phút trước

Mưa lớn kéo dài đã gây ra vụ sạt lở kinh hoàng trên đèo Khánh Lê tối 16/11, khiến một xe khách bị đất đá vùi lấp, nhiều người tử vong và bị thương.

Nạn nhân kể lại phút sạt lở kinh hoàng làm 25 người thương vong Các nạn nhân trong vụ sạt lở vùi xe khách (6 người chết, 19 người trọng thương) trên đèo Khánh Lê (tỉnh Khánh Hòa) tối 16/11 vẫn chưa hết bàng hoàng nhớ lại thời khắc sinh tử.
sat lo deo Khanh Le anh 1

Trong đêm 16 rạng sáng 17/11, hàng nghìn khối đất đá tràn xuống đèo Khánh Lê khiến giao thông trên cả hai chiều tại tuyến Nha Trang - Đà Lạt bị chia cắt.
sat lo deo Khanh Le anh 2

Đất đá cũng vùi lấp một phần ôtô khách, làm 6 người chết, 19 người bị thương.
sat lo deo Khanh Le anh 3

Vụ việc xảy ra vào khoảng 22h30 ngày 16/11, xe khách Phương Trang chở 32 người chạy trên đèo Khánh Lê hướng Đà Lạt - Nha Trang để ra Quảng Ngãi. Đến khu vực xã Nam Khánh Vĩnh, đèo sạt lở, đất đá đổ xuống vùi lấp ôtô.
sat lo deo Khanh Le anh 4

Đến 11h ngày 16/11, thi thể nạn nhân mất tích cuối cùng được lực lượng cứu hộ đưa bằng cáng từ hiện trường ra ngoài, để chuyển tới bệnh viện.
sat lo deo Khanh Le anh 5

Theo Giám đốc sở Xây dựng Khánh Hòa, trên toàn tuyến đèo Khánh Lê (tỉnh Khánh Hòa) hiện có 4 điểm sạt lở lớn và một số điểm sạt lở nhỏ khác khiến công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn.
sat lo deo Khanh Le anh 6

Một điểm sạt lở trên đèo Khánh Lê, đất đá tràn xuống bít hoàn toàn lối đi.
sat lo deo Khanh Le anh 7

Do đường bị chia cắt, lực lượng cứu hộ phải băng qua bằng đường bộ đưa những người gặp nạn ra ngoài.
sat lo deo Khanh Le anh 8

Hiện tại công tác giải tỏa hiện trường sạt lở rất khó khăn do mưa lớn, thời tiết diễn biến phức tạp.
sat lo deo Khanh Le anh 9

Một điểm sạt lở khác trên đèo Khánh Lê.
sat lo deo Khanh Le anh 10

Tính đến chiều 17/11, mưa lớn gây sạt lở đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã khiến 7 người chết, một người mất tích, 20 người bị thương.
sat lo deo Khanh Le anh 11

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Khánh Hòa cho biết từ ngày 16 đến 18/11, tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa đến rất to với tổng lượng 80-150 mm; vùng miền núi 100-200 mm, có nơi trên 250 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo khả năng xuất hiện mưa lớn cục bộ, lượng trên 80 mm trong 3 giờ, nguy cơ sạt lở rất cao.

Nạn nhân sống sót ở đèo Khánh Lê: ‘Sau đá rơi là la hét và máu’

Nhiều nạn nhân sống sót trong vụ sạt lở đèo Khánh Lê kể trời mưa rất to, xe khách đang chạy chậm thì nghe 'ầm' lớn xen lẫn tiếng la hét trong bóng tối.

7 giờ trước

Danh tính các nạn nhân vụ sạt lở ở đèo Khánh Lê

Vụ sạt lở đè bẹp xe khách trên đèo Khánh Lê làm 6 người chết (gồm 3 nam, 3 nữ), 19 người bị thương, trên xe có 32 người.

8 giờ trước

Hiện trường thảm khốc vụ sạt lở vùi xe khách khiến 6 người chết

Khoảng 22h30 ngày 16/11, một xe khách chạy tuyến Đà Lạt - Quảng Ngãi đã bị đất đá vùi trúng tại km45 quốc lộ 27C (đèo Khánh Lê, tỉnh Khánh Hòa) khiến 6 người tử vong.

9 giờ trước

Thực trạng giao thông, văn hóa ứng xử của người tham gia, văn hóa quản lý, điều hành giao thông, các vấn đề liên quan tới quy hoạch và giải pháp xây dựng giao thông Việt Nam trong tương lai đều được PGS.TS. Phạm Ngọc Trung đề cập tới trong cuốn Văn hóa giao thông ở Việt Nam hiện nay.

https://tienphong.vn/toan-canh-vu-sat-lo-kinh-hoang-tren-deo-khanh-le-khien-6-nguoi-tu-vong-post1796968.tpo

Phùng Quang - Công Hoan/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

sạt lở đèo Khánh Lê Sạt lở Sạt lở Khánh Hòa Sạt lở Khánh Lê Sạt lở kinh hoàng

Đọc tiếp

Chay lu lan thu 5 trong 20 ngay o Da Nang hinh anh

Chạy lũ lần thứ 5 trong 20 ngày ở Đà Nẵng

40 phút trước 18:33 17/11/2025

0

Sáng 17/11, mưa lớn kết hợp việc các hồ thủy điện trên thượng nguồn đồng loạt xả điều tiết khiến nhiều khu vực trũng thấp tại thành phố Đà Nẵng tiếp tục ngập.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý