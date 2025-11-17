Theo Đài Khí tượng Thủy văn Khánh Hòa cho biết từ ngày 16 đến 18/11, tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa đến rất to với tổng lượng 80-150 mm; vùng miền núi 100-200 mm, có nơi trên 250 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo khả năng xuất hiện mưa lớn cục bộ, lượng trên 80 mm trong 3 giờ, nguy cơ sạt lở rất cao.