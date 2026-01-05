Cửa hàng vật liệu xây dựng ở Đà Nẵng cháy dữ dội

Chiều 5/1, trên địa bàn phường Hòa Xuân (TP Đà Nẵng) xảy ra vụ cháy lớn tại một cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng nằm trên đường 29 Tháng 3.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h30 cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ cửa hàng nói trên. Chỉ trong thời gian ngắn, ngọn lửa lan nhanh, bao trùm gần như toàn bộ cửa hàng.

Lực lượng chức năng tiếp cận dập lửa.

Tại hiện trường, cột khói đen bốc cao hàng chục mét, đứng từ xa vẫn có thể quan sát rõ. Nhiều người dân xung quanh hốt hoảng bỏ chạy do sợ nguy cơ cháy lan.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đà Nẵng điều động gần 10 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các phương án dập lửa, ngăn cháy lan sang khu dân cư và các cơ sở lân cận.

Do vụ cháy xảy ra trên tuyến đường trung tâm nên thu hút rất đông người dân tập trung theo dõi.

Đến 16h cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ việc không gây thiệt hại về người, tuy nhiên nhiều tài sản bên trong cửa hàng đã bị thiêu rụi.

Gần chục xe cứu hỏa dập lửa tại cửa hàng vật liệu xây dựng ở Đà Nẵng.

Cách đây vài ngày, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại xưởng sản xuất tranh nằm trên tuyến đường ven sông thuộc thôn Thạch Bích, xã Bình Minh, Hà Nội.

Theo đó, vụ cháy bùng phát lúc 18h30 ngày 1/1. Thời điểm này, tại xưởng đang chứa nhiều vật liệu phục vụ sản xuất tranh như giấy, gỗ và các vật tư dễ bắt lửa.

Ngọn lửa lan nhanh, kèm theo cột khói đen bốc cao, có thể quan sát từ xa, khiến các hộ dân sinh sống xung quanh khu vực ven sông lo lắng.

Ngay khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TP. Hà Nội đã khẩn trương điều động lực lượng và phương tiện chuyên dụng của Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 33 cùng Đội số 4 tới hiện trường. Lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và Công an xã Bình Minh tổ chức chữa cháy, khoanh vùng, ngăn chặn nguy cơ cháy lan.