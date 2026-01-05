Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Cháy lớn xưởng mút xốp tại TP.HCM

  • Thứ hai, 5/1/2026 14:24 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ngọn lửa bao trùm khu nhà xưởng trên đường Trần Quang Diệu (TP.HCM). Lực lượng chức năng nỗ lực tiếp cận, dập lửa, ngăn cháy lan trên diện rộng.

Trưa 5/1, lực lượng chức năng TP.HCM đã dập tắt vụ cháy xảy ra tại khu nhà xưởng trên đường Trần Quang Diệu.

Theo thông tin ban đầu, gần 10h cùng ngày, tại xưởng sản xuất mút xốp trên đường Trần Quang Diệu, phường Tân Đông Hiệp xảy ra hỏa hoạn.

Khi phát hiện có cháy, người dân gần đó đã dùng dụng cụ chữa cháy tại chỗ để dập lửa, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo từ người dân, lực lượng phòng cháy chữa cháy Công an TP.HCM cùng công an phường huy động phương tiện cùng cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, triển khai nhiều mũi tiếp cận vụ cháy.

Khu vực nơi xảy ra cháy nằm liền kề nhà dân, cơ sở kinh doanh, gần trạm biến áp, do đó lực lượng chức năng đã nỗ lực ngăn không để cháy lan.

Khoảng 30 phút sau khi lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp có mặt tại hiện trường, ngọn lửa được dập tắt. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, nhưng nhà xưởng bị lửa thiêu rụi, nhà dân sát vách bị ảnh hưởng.

Sáng sớm cùng ngày, một nhà xưởng trên đường DF9, phường Chánh Phú Hòa, TP.HCM cũng xảy ra hỏa hoạn. Vụ cháy này nhanh chóng được lực lượng chức năng dập tắt, hạn chế được thiệt hại.

Hai nhóm ẩu đả ở quán nhậu, một người bê bết máu tại TP.HCM

Khi ăn uống tại quán nhậu, giữa các bên xảy ra cự cãi lớn tiếng sau đó lao vào ẩu đả ngay trong quán khiến một người bê bết máu, nhiều thực khách và người dân xung quanh hoảng sợ.

2 giờ trước

Công nhân tử vong khi thi công cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Tối 4/1, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ 1 công nhân tử vong xảy ra tại công trường dự án mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Long Thành.

11 giờ trước

TP.HCM và Nam Bộ sắp đón triều cường đỉnh điểm

Dự báo từ ngày 3-6/1, Nam Bộ chịu ảnh hưởng của triều cường dâng cao, đỉnh điểm vào đêm 3/1 và ngày 4/1. Nhiều khu vực trũng thấp có thể ngập, ảnh hưởng đến giao thông, sinh hoạt.

46:2780 hôm qua

Thành phố Hồ Chí Minh qua hơn 300 ảnh tư liệu quý

Hơn 300 năm qua, những công trình kiến trúc, những nét sinh hoạt văn hóa tại vùng đất này đã lắng đọng vào phố thị và tâm hồn của cộng đồng dân cư nơi đây, kết tinh thành di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Sài Gòn - Gia Định - Thành phố HồQ Chí Minh.

Cuốn sách Di Sản Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Xưa và Nay phối hợp thực hiện tập hợp hơn 300 bức ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, bao quát lịch sử - văn hóa - xã hội vùng đất này.

https://tienphong.vn/clip-chay-lon-xuong-san-xuat-mut-xop-tai-tphcm-khoi-den-cuon-cuon-boc-cao-post1810342.tpo

Hương Chi/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Cháy lớn xưởng xốp TP.HCM TP.HCM Cháy lớn Cháy xưởng xốp Cháy xưởng Cháy TP.HCM Cháy xưởng xốp TP.HCM

    Đọc tiếp

    TP.HCM lap 8 thang may doc Metro so 1 hinh anh

    TP.HCM lắp 8 thang máy dọc Metro số 1

    4 phút trước 16:16 5/1/2026

    0

    TP.HCM khởi công lắp đặt 8 thang máy tại các cầu vượt bộ hành dọc Metro số 1, phục vụ người dân, du khách, đặc biệt hỗ trợ người yếu thế đi lại thuận tiện, an toàn.

    Lat xe khach o Son La: Tai xe khai do buon ngu hinh anh

    Lật xe khách ở Sơn La: Tài xế khai do buồn ngủ

    50 phút trước 15:30 5/1/2026

    0

    Làm việc với cơ quan công an, tài xế V. khai do buồn ngủ nên không làm chủ tay lái khiến xe khách đâm vào dải phòng hộ mềm ven đường, sau đó lao xuống suối bên cạnh.

    Xe tai ngang nhien chay nguoc chieu o TP.HCM hinh anh

    Xe tải ngang nhiên chạy ngược chiều ở TP.HCM

    1 giờ trước 14:51 5/1/2026

    0

    Lưu thông đến giao lộ Trần Văn Giàu - Võ Hữu Lợi, tài xế cho xe đi ngược chiều trước khi rẽ trái vào đường Võ Hữu Lợi, tạo ra tình huống nguy hiểm cho các phương tiện khác.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý