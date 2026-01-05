Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Hai nhóm ẩu đả ở quán nhậu, một người bê bết máu tại TP.HCM

  • Thứ hai, 5/1/2026 14:07 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Khi ăn uống tại quán nhậu, giữa các bên xảy ra cự cãi lớn tiếng sau đó lao vào ẩu đả ngay trong quán khiến một người bê bết máu, nhiều thực khách và người dân xung quanh hoảng sợ.

Ngày 5/1, Công an phường Bình Tân (TP.HCM) đang lập hồ sơ, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ ẩu đả tại một quán nhậu trên đường Bình Thành (phường Bình Tân, TP.HCM) khiến một người đàn ông bị thương nặng.

Au da quan nhau TP.HCM anh 1

Xe cứu thương đến hiện trường đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, khuya 4/1, một nhóm người đến ăn nhậu tại quán nhậu nêu trên thì xảy ra cự cãi lớn tiếng. Đến thời điểm tính tiền ra về, mâu thuẫn giữa hai bên bùng phát, các đối tượng lao vào ẩu đả ngay trong quán, khiến nhiều thực khách và người dân xung quanh hoảng sợ.

Sau vụ việc, hai người liên quan nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Người đàn ông còn lại bị thương nặng, người bê bết máu, ngồi gục tại quán.

Au da quan nhau TP.HCM anh 2

Quán nhậu nơi xảy ra sự việc.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã hỗ trợ gọi xe cấp cứu. Nạn nhân được sơ cứu, băng bó vết thương tại chỗ trước khi chuyển vào bệnh viện điều trị.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Bình Tân đã có mặt ghi nhận hiện trường, trích xuất camera an ninh và lấy lời khai những người liên quan. Bước đầu, đại diện quán nhậu cho biết các đối tượng là khách đến ăn uống, ngồi ở hai bàn khác nhau, mâu thuẫn phát sinh trong lúc tính tiền.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

