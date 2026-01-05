Công nhân tử vong khi thi công cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

|
Hiện trường vụ việc. Ảnh: A.B.
Thông tin ban đầu, khoảng 14h30' ngày 4/1, anh H. và nhiều lao động khác đang thi công các hạng mục trong công trường dự án mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn qua ấp Cầu Xéo, xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai.
Trong quá trình đang sửa chữa các trụ cọc sắt, bất ngờ một trụ cọc sắt lớn nặng rơi từ trên cao xuống, đè trúng người anh H. khiến anh H. tử vong tại chỗ.
Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường tổ chức khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.
Bí quyết sống hiệu quả giữa thời đại sao nhãng
Cuốn sách Kỷ luật tập trung của Đức Nhân Writer xoay quanh một thực tế đáng suy ngẫm: khả năng tập trung của con người đang suy giảm nhanh chóng trong bối cảnh hiện đại. Cuốn sách còn đưa ra phương pháp tiếp cận cụ thể và khả thi: rèn luyện kỷ luật cá nhân như một công cụ để lấy lại sự tập trung. Kỷ luật là một hệ thống nguyên tắc linh hoạt - do chính mỗi người xây dựng và điều chỉnh theo thời điểm sống của mình.