Công nhân tử vong khi thi công cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Tối 4/1, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ 1 công nhân tử vong xảy ra tại công trường dự án mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Long Thành.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: A.B.

Thông tin ban đầu, khoảng 14h30' ngày 4/1, anh H. và nhiều lao động khác đang thi công các hạng mục trong công trường dự án mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn qua ấp Cầu Xéo, xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Trong quá trình đang sửa chữa các trụ cọc sắt, bất ngờ một trụ cọc sắt lớn nặng rơi từ trên cao xuống, đè trúng người anh H. khiến anh H. tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường tổ chức khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.