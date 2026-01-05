Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Công nhân tử vong khi thi công cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

  • Thứ hai, 5/1/2026 05:35 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Tối 4/1, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ 1 công nhân tử vong xảy ra tại công trường dự án mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Long Thành.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: A.B.

Thông tin ban đầu, khoảng 14h30' ngày 4/1, anh H. và nhiều lao động khác đang thi công các hạng mục trong công trường dự án mở rộng đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đoạn qua ấp Cầu Xéo, xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Trong quá trình đang sửa chữa các trụ cọc sắt, bất ngờ một trụ cọc sắt lớn nặng rơi từ trên cao xuống, đè trúng người anh H. khiến anh H. tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường tổ chức khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Người dân phản ánh ôtô vượt đèn đỏ cho Công an TP Đà Nẵng

Sau tin báo của người dân, công an vào cuộc xác minh, áp dụng xử phạt hành chính 19 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe đối với người đàn ông vi phạm không chấp hành tín hiệu đèn giao thông.

36:2135 hôm qua

Trả lại nửa tỷ đồng chuyển nhầm ở Đồng Nai

Nhận được số tiền gần nửa tỷ đồng chuyển nhầm vào tài khoản, anh Hoàng Bá Thao đã chủ động phối hợp cùng lực lượng công an để tìm và hoàn trả lại đầy đủ cho phía doanh nghiệp.

35:2076 hôm qua

Bí quyết sống hiệu quả giữa thời đại sao nhãng

Cuốn sách Kỷ luật tập trung của Đức Nhân Writer xoay quanh một thực tế đáng suy ngẫm: khả năng tập trung của con người đang suy giảm nhanh chóng trong bối cảnh hiện đại. Cuốn sách còn đưa ra phương pháp tiếp cận cụ thể và khả thi: rèn luyện kỷ luật cá nhân như một công cụ để lấy lại sự tập trung. Kỷ luật là một hệ thống nguyên tắc linh hoạt - do chính mỗi người xây dựng và điều chỉnh theo thời điểm sống của mình.

