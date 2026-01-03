Trả lại nửa tỷ đồng chuyển nhầm ở Đồng Nai

Trong quá trình giao dịch tài chính, Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Quyết Thắng (phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai - trước đây thuộc tỉnh Bình Phước) đã chuyển nhầm số tiền 491 triệu đồng vào tài khoản của anh Hoàng Bá Thao (ngụ phường Long Hưng, tỉnh Đồng Nai).
Công an phường hỗ trợ doanh nghiệp nhận lại số tiền chuyển nhầm.
Ngay khi nhận thấy biến động số dư bất thường, anh Thao lập tức liên hệ với Công an phường Long Hưng để trình báo và tìm cách trả lại.
Dưới sự hỗ trợ nhanh chóng từ lực lượng Công an và các ngân hàng liên quan, quy trình xác minh và đối chiếu thông tin đã được thực hiện khẩn trương.
Đến nay, Công ty Quyết Thắng đã nhận lại toàn bộ số tiền. Doanh nghiệp đã gửi thư cảm ơn đến anh Hoàng Bá Thao và Ban Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cùng tập thể chiến sĩ Công an phường Long Hưng.
