TP.HCM và Nam Bộ sắp đón triều cường đỉnh điểm

Dự báo từ ngày 3-6/1, Nam Bộ chịu ảnh hưởng của triều cường dâng cao, đỉnh điểm vào đêm 3/1 và ngày 4/1. Nhiều khu vực trũng thấp có thể ngập, ảnh hưởng đến giao thông, sinh hoạt.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết trong đêm qua và sáng sớm nay (3/1), triều cường đã dâng cao tại khu vực ven biển Nam Bộ. Mực nước cao nhất tại trạm Vũng Tàu đạt 4,14 m vào lúc 23h45 ngày 2/1.

Nam Bộ tiếp tục đón triều cường đến ngày 6/1.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo, từ chiều tối ngày 3/1 đến ngày 4/1, triều cường tiếp tục dâng cao ở ven biển Nam Bộ, từ TP.HCM đến Cà Mau.

Thời gian xuất hiện đỉnh triều là từ 15 tới 17h và 0-3h với mực nước lớn có thể đạt 4,15-4,25 m. Đây cũng là thời gian triều cường đạt đỉnh cao nhất. Toàn bộ khu vực trũng thấp và vùng ngoài đê bao vùng ven biển từ TP.HCM đến Cà Mau có thể bị ngập úng.

Nhận định xa hơn, trong hai ngày 5-6/1, triều cường tiếp tục xuất hiện ở ven biển Nam Bộ, tuy nhiên đỉnh triều có xu hướng xuống chậm với độ cao nước lớn từ khoảng 4,1-4,2 m.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, khu vực ven biển phía đông của Nam Bộ cần lưu ý đề phòng nguy cơ cao gây ngập úng, tràn đê bao ở các khu vực trũng, thấp ven biển, ven sông, ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, ô nhiễm nguồn nước và sinh hoạt của người dân.

Ngoài ra, cơ quan khí tượng cũng lưu ý, trong ngày 6/1, Nam Bộ có thể xuất hiện mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.