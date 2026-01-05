Vết chập cháy trên 'tàu ma' mắc cạn ở biển Quảng Ngãi

Kiểm tra khoang máy của "tàu ma" mắc cạn ở vùng biển Quảng Ngãi, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất ghi nhận vết chập cháy, bám khói trên động cơ chính.

Ngày 5/1, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi) có báo cáo kết quả kiểm tra tàu cá Trung Quốc trôi dạt, mắc cạn.

Theo kết quả kiểm tra, bên ngoài tàu vỏ thép có ghi chữ Trung Quốc (tạm dịch là Quỳnh Đam Ngư), số hiệu 08888; thân xanh dương, cabin trắng, các thiết bị máy móc bên ngoài không hoạt động. Nhiều vị trí, bộ phận bị gỉ sét, hư hỏng. Kích thước thân tàu nơi dài nhất 46,42 m, nơi rộng nhất 8,5 m, độ sâu 4,2 m.

Tàu mắc cạn ở vùng biển Quảng Ngãi. Ảnh: B.P.

Kết cấu bên trong tàu còn nguyên vẹn, có sự xáo trộn đồ đạc, vật dụng trên khu vực cabin. Lực lượng kiểm tra đã thu giữ hai tập tài liệu, giấy tờ có chữ Trung Quốc trong buồng lái và phòng ngủ của thuyền viên, một thẻ nhớ tại camera giám sát, hai sim điện thoại, để phục vụ xác minh, điều tra.

Tại khoang máy ghi nhận vết chập cháy, bám khói trên động cơ chính của tàu và nhiều thiết bị phục vụ sửa chữa trên khoang. Kiểm tra hệ thống lưu chứa, cung cấp nhiên liệu cho động cơ máy chính của tàu, lực lượng biên phòng phát hiện có dầu D.O được chứa trong két hàn khép kín với hai bên mạn tàu và khoang chứa phía sau đuôi tàu.

Về hoạt động của tàu, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất cho biết đây là loại tàu cá, không có khí tài quân sự. Tuy nhiên không phát hiện ngư cụ trên tàu, không có dấu hiệu hoạt động sản xuất, ghi nhận có dấu hiệu sinh hoạt của thuyền viên cách thời điểm phát hiện tàu bị mắc cạn khoảng 5-7 ngày.

Như VTC News đưa tin, sáng 4/1, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Dung Quất phát hiện tàu vỏ sắt có chữ Trung Quốc, vỏ màu xanh dương, cabin trắng, trôi dạt, mắc cạn vào bờ biển thuộc thôn Tuyết Diêm 1, xã Vạn Tường.

Qua quan sát, tàu đóng cửa, không bật đèn; không phát hiện người trên trên tàu. Theo thông tin ban đầu, tàu vỏ sắt này có số hiệu Quỳnh Đam Ngư 08888.

Trước đó, khoảng 19h ngày 3/1, tàu kiểm ngư 309 phát hiện tàu này trôi tự do đến khu vực Bắc Mũi An Hòa - Kỳ Hà, cách bờ khoảng 11 hải lý, nằm trong vùng Nội thủy, nên đã tiếp cận kéo đi.

Trong quá trình kéo, do thời tiết sóng to, gió lớn, dây cáp bị đứt nên tàu Quỳnh Đam Ngư 08888 trôi tự do và mắc cạn vào vùng biển Dung Quất.