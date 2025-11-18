E dè hoãn chuyến đi Đà Lạt sau vụ sạt lở đèo Prenn

Sau 2 vụ sạt lở tuyến đèo dẫn vào TP Đà Lạt (cũ), nhiều du khách cân nhắc hoãn, hủy chuyến du lịch, chờ đến khi thời tiết khô ráo và hạ tầng được khắc phục an toàn.

Đoạn đèo Prenn sạt lở nặng, tạo thành hàm ếch sâu vào ngày 17/11. Ảnh: Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Nghe tin về vụ sạt lở trên đèo Khánh Lê và đèo Prenn, Nguyễn Thị Khánh Vi (sống tại TP.HCM) cho biết cô và nhóm bạn quyết định hủy chuyến đi Đà Lạt. Ban đầu, cả nhóm dự định đi vào ngày 19-23/11, nhưng chưa kịp chốt ngày, Đà Lạt đã mưa lớn, sạt lở xảy ra liên tục nên cả nhóm đành xem xét lại.

Mặt khác, Đà Lạt khá gần, phòng ốc không còn khan hiếm nên nhóm của Vi vẫn chưa đặt xe, đặt phòng, việc dời lịch cũng không ảnh hưởng.

Thời điểm này ở Đà Lạt, hoa dã quỳ nở vàng rực, cỏ hồng bắt đầu rực rỡ, tiết trời se lạnh. Với Khánh Vi, cuối năm là thời gian dễ du lịch nhất bởi không vướng công việc. Mỗi năm, cô đi Đà Lạt 3-5 lần. Tuy nhiên, những vụ sạt lở gần đây khiến tâm lý cả nhóm phần nào ảnh hưởng.

Các lực lượng phải trực ban 24/24, quan trắc diễn biến sạt lở, phân luồng giao thông. Ảnh: Công an phường Xuân Hương - Đà lạt.



Sáng ngày 17/11, đèo Prenn (phường Xuân Hương - Đà Lạt), đoạn gần thác Datanla, bị sạt lở taluy âm. Mảng đường lớn và lan can chắn trượt xuống vực, kéo theo những vết nứt dài trên mặt đường. Việc lưu thông 2 chiều phải tạm dừng để đảm bảo an toàn.

Trước đó, trong đêm 16/11 và rạng sáng 17/11, hàng nghìn khối đất đá tràn xuống đèo Khánh Lê khiến một xe khách bị vùi lấp, nhiều người thương vong, giao thông 2 chiều tại tuyến Nha Trang (Khánh Hòa) - Đà Lạt bị chia cắt.

Chiều tối 17/11, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định 2193/QĐ-UBND công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với tuyến đèo Prenn, đoạn Km224+600 - Km224+700.

UBND tỉnh cũng yêu cầu cắm biển cảnh báo, cấm tuyệt đối người và phương tiện không phận sự vào khu vực nguy hiểm, di dời khẩn cấp các hộ dân sống gần chân đồi. Ngoài ra, Sở Xây dựng cũng phối hợp Ban Quản lý dự án giao thông khảo sát, xác định nguyên nhân sạt lở, đề xuất giải pháp xử lý trước mắt và tham mưu tỉnh ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp nhằm khắc phục triệt để điểm sạt trượt.

Du khách Nguyễn Cường trong chuyến du lịch Đà Lạt năm nay. Ảnh: Nguyễn Cường.

Không chỉ Khánh Vi, nhiều du khách khác cũng mang tâm lý lo lắng. Trên những hội, nhóm về du lịch Đà Lạt, du khách liên tục hỏi thăm tình hình và có ý định hoãn, hủy chuyến đi. Điển hình là Nguyễn Cường (sống tại TP.HCM).

Mỗi năm, anh du lịch Đà Lạt 3-4 chuyến, thường đi vào cuối năm, bất kể thời tiết. Năm nay, sau vụ sạt lở taluy tại một quán cà phê ở phường Xuân Trường - Đà Lạt vào tháng 8, anh bắt đầu dè chừng.

Khi mưa giảm dần vào đầu tháng 11, anh dự định "hốt hụi chót" mùa hồng chín, nhưng thông tin lở đá trên đèo Khánh Lê, nứt đường trên đèo Prenn khiến anh và bạn bè huỷ toàn bộ kế hoạch đến đây từ nay đến Tết Nguyên đán 2026.

"Từ đầu năm đến nay tôi mới đi Đà Lạt được một lần, ít hơn hẳn mọi năm. Trước đây, tháng 11 gần như đã hết mưa, không có chuyện nước ngập ngay trung tâm hay sạt lở liên tiếp như hiện tại. Tôi sẽ chờ nền đất khô, ổn định mới tính chuyện trở lại Đà Lạt ngắm hoa anh đào dịp cuối năm hoặc sau Tết", Cường cho biết.

Nữ du khách check-in cùng cây phượng tím bên hồ Xuân Hương vào năm 2021. Tối ngày 6/11, một cây phượng đẹp nhất, cũng nằm dọc theo bờ hồ này, đã bật gốc do mưa bão. Ảnh: Mai Thi.

Hơn 4 năm chưa trở lại Đà Lạt, Mai Thi (sống tại TP.HCM) cũng ngậm ngùi hủy chuyến đi Đà Lạt vào đầu tháng 12, dù kế hoạch đã lên kĩ lưỡng. Cô cho biết phía hãng xe thông báo khởi hành bình thường, thay thế bằng đèo Mimosa, nhưng nguy cơ sạt lở vẫn còn, cô chấp nhận mất 50% tiền vé và 100% tiền cọc khách sạn.

"Thời gian gần đây, Đà Lạt hay sạt lở, kể cả khu vực gần trung tâm, cộng với thời tiết năm nay khó đoán, vẫn mưa dù đã hết mùa. Tôi dự định quay lại xem cảnh quan Đà Lạt thay đổi ra sao, đồng thời chụp bộ ảnh Giáng sinh, nhưng an toàn là trên hết, vẫn còn cơ hội để đi vào mùa khô ráo, trời đẹp hơn. Đi lúc này tâm lý không thoải mái, thời tiết thất thường cũng khó vui", Thi bày tỏ.

Trong khi đó, Quang Thái (sống tại TP.HCM) đã hoãn chuyến đi Đà Lạt đến 3 lần. Hai lần trước do ảnh hưởng của bão gây mưa to gió lớn, lần này, anh tiếp tục hoãn do lo ngại về tính an toàn khi đi xe khách vào giữa đêm. Mặt khác, phương án di chuyển bằng máy bay cũng không khả thi, bởi khi đến sân bay Liên Khương vẫn phải di chuyển qua đèo để vào trung tâm thành phố.

"Trời mưa liên tục nên thế đất mềm, tốt nhất là chờ khi nền đất ráo lại. Tôi được chủ homestay thấu hiểu và hoàn lại tiền phòng, còn tiền xe phải chịu mất một nửa. Chuyến đi được dời lại vào cuối tháng 12, mong tuyến đèo được khắc phục ổn thỏa và thời tiết đẹp hơn", Thái nói.

Đèo Prenn dài 7,27 km, thuộc tuyến quốc lộ 20. Đây là tuyến đường huyết mạch nối Đà Lạt với TP.HCM và các tỉnh khu vực miền Nam. Tháng 2/2023, đường qua đèo được đầu tư 552 tỷ đồng mở rộng gấp đôi với 4 làn ô tô, vận tốc thiết kế 60 km/h.