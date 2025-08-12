Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Sạt lở taluy phía sau quán cà phê ở Lâm Đồng, 2 người tử vong

  • Thứ ba, 12/8/2025 20:21 (GMT+7)
  • 28 phút trước

Mưa lớn kéo dài làm bờ taluy phía sau một quán cà phê ở Lâm Đồng bất ngờ sạt lở, khiến 2 du khách bị đất đá vùi lấp tử vong.

Chiều 12/8, một vụ sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra tại quán cà phê Tây Hồ (hẻm 108 đường Hùng Vương, phường Xuân Trường - Đà Lạt, Lâm Đồng) khiến 2 du khách bị đất đá vùi lấp tử vong.

tu vong vi sat taluy anh 1

Hiện trường vụ sạt lở.

Tối cùng ngày, ông Trần Hùng Sơn - Chủ tịch UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt cho biết: Do mưa lớn kéo dài suốt buổi chiều, bờ taluy dài khoảng 20m phía sau quán cà phê Tây Hồ nói trên bất ngờ đổ sập, vùi lấp bàn 2 du khách sinh năm 2009 đang ngồi.

Hiện, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 nạn nhân nhưng đã tử vong. Danh tính các nạn nhân chưa được xác định.

  • Lâm Đồng

    Lâm Đồng
    • Diện tích: 9.773,5 km²
    • Dân số: 1.246.200
    • Phân chia hành chính: 2 thành phố, 10 huyện
    • Vùng: Tây Nguyên
    • Mã điện thoại: 263
    • Biển số xe: 49

