Sạt lở taluy phía sau quán cà phê ở Lâm Đồng, 2 người tử vong

Mưa lớn kéo dài làm bờ taluy phía sau một quán cà phê ở Lâm Đồng bất ngờ sạt lở, khiến 2 du khách bị đất đá vùi lấp tử vong.

Chiều 12/8, một vụ sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra tại quán cà phê Tây Hồ (hẻm 108 đường Hùng Vương, phường Xuân Trường - Đà Lạt, Lâm Đồng) khiến 2 du khách bị đất đá vùi lấp tử vong.

Hiện trường vụ sạt lở.

Tối cùng ngày, ông Trần Hùng Sơn - Chủ tịch UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt cho biết: Do mưa lớn kéo dài suốt buổi chiều, bờ taluy dài khoảng 20m phía sau quán cà phê Tây Hồ nói trên bất ngờ đổ sập, vùi lấp bàn 2 du khách sinh năm 2009 đang ngồi.

Hiện, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 nạn nhân nhưng đã tử vong. Danh tính các nạn nhân chưa được xác định.