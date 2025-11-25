Rõ thời gian tạm đóng cửa sân bay Liên Khương

Ước tính thời gian sửa chữa sân bay Liên Khương kéo dài khoảng 6 tháng, bắt đầu từ 4/3/2026 và dự kiến hoàn thành trước 31/8/2026.

Sân bay Liên Khương sẽ tạm đóng cửa trong vòng 6 tháng. Ảnh: ACV.

Theo Báo Lâm Đồng, chiều 25/11, ông Nguyễn Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đã làm việc với Cảng hàng không Liên Khương và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) về kế hoạch triển khai dự án sửa chữa đường cất hạ cánh và đường lăn tại Cảng hàng không quốc tế Liên Khương.

Theo đại diện ACV, dự án sẽ bao gồm sửa chữa đường cất hạ cánh hiện hữu, hệ thống đường lăn, hệ thống thoát nước, hạ tầng kỹ thuật - thiết bị bảo đảm hoạt động bay và xây dựng bệ móng cho các thiết bị chuyên dụng.

Trong thời gian thi công, sân bay Liên Khương buộc phải tạm đóng cửa. ACV cam kết nỗ lực rút ngắn thời gian đóng cửa nhằm hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động hàng không và nhu cầu đi lại của người dân.

Ước tính thời gian sửa chữa kéo dài khoảng 6 tháng, bắt đầu từ 4/3/2026 và dự kiến hoàn thành trước 31/8/2026. Thời gian này trùng với mùa khô nên điều kiện thi công được đánh giá là thuận lợi.

Dự án sửa chữa đường cất hạ cánh và đường lăn nằm trong nội dung điều chỉnh quy hoạch Cảng hàng không Liên Khương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Đường băng cất hạ cánh của sân bay Liên Khương hiện đã xuống cấp, cần sớm được cải tạo để bảo đảm an toàn bay và phục vụ lâu dài. Khi hoàn thành sửa chữa, năng lực khai thác của sân bay sẽ được nâng cao, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng.

Song song với hạng mục này, ACV dự kiến đầu tư khoảng 3.700 tỷ đồng để xây dựng nhà ga hành khách mới cùng các hạng mục đồng bộ khác, hướng tới nâng công suất phục vụ lên hơn 5 triệu lượt khách/năm sau năm 2030. Đây là bước đầu tư chiến lược nhằm đáp ứng sự tăng trưởng của ngành hàng không và nhu cầu phát triển của tỉnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải đề nghị ACV tập trung nguồn lực, phấn đấu hoàn thành dự án trước 25/8/2026, để kịp đưa sân bay vào phục vụ người dân và du khách từ ngày 1/9/2026, đúng dịp Lễ Quốc khánh 2/9.