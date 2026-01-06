Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%

Chính phủ nâng mức tiền đặt trước tối đa lên 50% giá khởi điểm, đồng thời quy định người trúng đấu giá nhưng bỏ cọc có thể bị cấm tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tới 5 năm.

Chính phủ nâng mức tiền đặt trước tối đa lên 50% giá khởi điểm từ hôm nay. Ảnh: M.G.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết quy định xử lý khó khăn, vướng mắc về đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất ở theo quy định của Luật Đất đai.

Nghị quyết tập trung vào 2 nội dung chính là tiền đặt trước khi tham gia đấu giá và biện pháp xử lý đối với người trúng đấu giá nhưng không thực hiện đúng nghĩa vụ tài chính.

Theo đó, để hạn chế tình trạng trả giá cao rồi bỏ cọc, Nghị quyết nâng mức tiền đặt trước tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở cho cá nhân từ mức 5-20% giá khởi điểm theo quy định trước đây lên tối thiểu 10% và tối đa 50% giá khởi điểm. Việc tăng tiền đặt trước được cho là một giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng trả giá cao nhằm trục lợi rồi sau đó bỏ cọc.

Bên cạnh đó, Nghị quyết cũng quy định hình thức xử lý đối với người trúng đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở nhưng không thực hiện đúng nghĩa vụ tài chính. Cụ thể, nếu người trúng đấu giá không nộp hoặc nộp không đầy đủ tiền trúng đấu giá, dẫn đến việc bị hủy kết quả trúng đấu giá, thì tùy mức độ vi phạm sẽ bị cấm tham gia các cuộc đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất ở.

Trường hợp không nộp tiền trúng đấu giá bị cấm tham gia đấu giá từ 2 đến 5 năm; trường hợp nộp không đủ tiền bị cấm từ 6 tháng đến 3 năm.

Cơ quan phê duyệt kết quả trúng đấu giá đồng thời là cơ quan quyết định việc cấm tham gia đấu giá và phải ban hành quyết định này trong vòng 10 ngày kể từ khi hủy kết quả đấu giá. Việc công bố, gửi quyết định cấm, cũng như quyền khiếu nại, khởi kiện của người vi phạm được thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ hôm nay (ngày 6/1) đến hết ngày 28/2/2027.

Trường hợp luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới có hiệu lực thi hành sau ngày Nghị quyết này được thông qua và trước ngày 1/3/2027 thì các quy định tương ứng được ban hành trong Nghị quyết này chấm dứt hiệu lực.

Trong thời gian các quy định của Nghị quyết này có hiệu lực, nếu quy định về tiền đặt trước, cấm tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất ở trong Nghị quyết này khác với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan thì thực hiện theo quy định tại Nghị quyết này.