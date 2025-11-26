Tham vọng thành 'thủ phủ cà phê' của Đà Lạt

Từ 18/12 đến 2/1/2026, Đà Lạt lần đầu tổ chức Lễ hội di sản cà phê toàn cầu, hướng tới định vị thành phố như một "thủ phủ cà phê toàn cầu" trong tương lai.

Quảng trường Lâm Viên là nơi diễn ra Lễ hội di sản cà phê toàn cầu. Ảnh: Quỳnh Danh.

Lễ hội do UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng TNI Corporation (King Coffee) tổ chức tại quảng trường Lâm Viên, kéo dài hơn 2 tuần với chuỗi hoạt động văn hóa, ẩm thực và thương mại, đưa cà phê trở thành điểm nhấn trải nghiệm trong mùa du lịch cao điểm cuối năm. Đây cũng là lần đầu tiên địa phương đăng cai một sự kiện cà phê quốc tế quy mô lớn, quy tụ 34 gian hàng.

Theo Sở VH,TT&DL tỉnh Lâm Đồng, tháng 12 luôn là mùa cao điểm khách đến Đà Lạt nhờ thời tiết lạnh đặc trưng. Việc tổ chức lễ hội trong giai đoạn này kỳ vọng bổ sung thêm một sản phẩm du lịch thường niên cho thành phố.

Tiến sĩ Phạm S cho biết Lâm Đồng là địa phương thương mại hóa cà phê sớm nhất Việt Nam, đồng thời có diện tích và sản lượng lớn nhất cả nước. Lễ hội là dịp nhìn lại hành trình gần hai thế kỷ của hạt cà phê - từ những đồn điền đầu tiên ở Tây Nguyên đến văn hóa cà phê phin đã trở thành một phần đời sống của người Việt.

Ban tổ chức cho biết sự kiện sẽ đặt cà phê vào bối cảnh văn hóa, không chỉ dừng ở trưng bày nông sản mà còn mở rộng sang câu chuyện lối sống, thẩm mỹ và nghề nghiệp gắn với cà phê. Tại lễ hội, du khách có thể khám phá bốn không gian văn hóa cà phê của Ethiopia, Brazil, Indonesia và Việt Nam - những quốc gia có truyền thống cà phê lâu đời.

Cuối năm là dịp du khách đổ xô đến Đà Lạt nghỉ dưỡng, tận hưởng bầu không khí lạnh đặc trưng, trong đó, thưởng thức cà phê là trải nghiệm không thể thiếu. Ảnh: Linh Huỳnh.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Lâm Đồng cho biết sau đợt mưa lũ vừa qua, Lâm Đồng cũng chịu nhiều thiệt hại. Địa phương đang tích cực khắc phục thiệt hại sau đợt mưa lũ vừa qua nhằm ổn định đời sống người dân và bảo đảm hoạt động du lịch diễn ra an toàn.

Theo TS Phạm S, Đà Lạt hiện có khoảng 2.560 cơ sở lưu trú, trong đó homestay chiếm tỷ lệ lớn nhất cả nước, với tổng cộng hơn 46.000 phòng ở nhiều phân khúc. Hệ thống lưu trú và hạ tầng này được đánh giá đủ đáp ứng nhu cầu đón khách trong mùa cao điểm cuối năm.

Đến Đà Lạt dịp này, du khách có thể kết hợp tham quan những vùng trồng cà phê lớn quanh Đà Lạt, hoặc tham gia các tour canh nông - trải nghiệm trồng hoa, rau, trà và cà phê, vốn là sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Theo bà Lê Hoàng Diệp Thảo, nhà sáng lập và tổng giám đốc TNI King Coffee, lễ hội không chỉ tôn vinh di sản cà phê Việt mà còn truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, thúc đẩy ngành cà phê phát triển theo hướng sáng tạo và mở ra cơ hội hợp tác mới.Sự kiện được định hướng tổ chức thường niên, nhằm từng bước đưa Đà Lạt trở thành điểm đến nổi bật trên bản đồ du lịch cà phê thế giới.