Giá vàng thế giới tiếp tục lao dốc

Giá vàng tiếp tục giảm sâu khi phải chịu áp lực từ việc đồng USD mạnh lên. Trong khi đó, giá bạc phục hồi sau khi chạm mức thấp nhất vào phiên cuối tuần trước.

Trong phiên giao dịch 1/2 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay giảm một mạch xuống 4.711,5 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch 1/2 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay giảm một mạch 177,9 USD xuống 4.711,5 USD /ounce và có thời điểm rơi xuống vùng giá 4.581 USD /ounce, mức thấp nhất trong hơn một tuần qua.

Trước đó, kim loại quý đã lập đỉnh lịch sử 5.594,82 USD /ounce vào ngày 29/1 (giờ Mỹ). Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 2 tại Mỹ giảm 0,62% xuống 4.721 USD /ounce.

Trong khi đó, đồng USD duy trì đà tăng khi nhà đầu tư cân nhắc tình hình của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dưới thời ông Kevin Warsh, người được cho là ủng hộ việc thu hẹp bảng cân đối kế toán, theo Reuters.

Ông Warsh đáp ứng nhiều tiêu chí của Tổng thống Donald Trump cho vị trí đứng đầu của Fed, với mạng lưới quan hệ sâu rộng tại Phố Wall cùng phong thái được đánh giá là rất phù hợp.

Tuy nhiên, mức độ và tốc độ cắt giảm lãi suất, cũng như việc ông sẽ theo đuổi "sự thay đổi chế độ" tại Fed quyết liệt đến đâu vẫn là những câu hỏi bỏ ngỏ.

Việc đồng USD mạnh hơn khiến vàng, được định giá bằng đồng bạc xanh, trở nên kém hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nắm giữ những đồng tiền khác.



Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, nhận định đà giảm hiện tại chỉ mang tính phản ứng ngắn hạn. Giá vàng sau nhịp giảm này đã quay về vùng giữa của biên độ giao dịch tháng 1, quanh mốc 4.935 USD /ounce. Nếu phá vỡ vùng này, thị trường có thể hướng tới vùng điều chỉnh sâu hơn quanh 4.780 USD /ounce, trong khi một cú phục hồi vượt 5.200 USD sẽ giúp củng cố niềm tin rằng giá đã tạo đáy.

Mặt khác, dữ liệu kinh tế Mỹ công bố hôm 30/1 (giờ Mỹ) cho thấy chỉ số giá sản xuất (PPI) trong tháng 12 tăng mạnh nhất trong vòng 5 tháng, phần nào phản ánh tác động từ thuế nhập khẩu.

Điều này cho thấy lạm phát có thể tăng trong các tháng tới, tạo điều kiện để Fed giữ nguyên lãi suất thêm một thời gian. Dù vậy, theo công cụ CME FedWatch, giới đầu tư vẫn kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất 2 lần trong năm 2026.

Đối với các kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng 1,6%, đạt 85,98 USD /ounce trước khi quay đầu giảm 2% xuống 83,44 USD /ounce. Kim loại này cũng từng lập kỷ lục 121,64 USD /ounce vào ngày 29/1.

Ngoài ra, giá bạch kim giao ngay giảm 2%, xuống 2.120,05 USD /ounce, sau khi lập kỷ lục 2.918,8 USD /ounce vào ngày 26/1; trong khi palladium giảm 0,9% còn 1.682,59 USD /ounce.