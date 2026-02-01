Giá vàng sập mạnh tuần này, giá tuần tới sẽ ra sao?

Giá vàng được dự báo đối mặt với những nhịp rung lắc dữ dội trong tuần tới, khi tâm lý chốt lời vẫn chi phối thị trường sau đợt tăng "nóng".

Sau tuần giao dịch đầy biến động với cú tăng dựng đứng rồi lao dốc mạnh, giá vàng bước vào tuần mới trong trạng thái nhạy cảm trước các yếu tố vĩ mô. Ảnh: Reuters.

Tuần giao dịch vừa qua có thể được xem là một trong những tuần biến động dữ dội nhất lịch sử thị trường vàng thế giới, khi kim loại quý liên tục lập đỉnh mới rồi lao dốc mạnh chỉ trong thời gian ngắn.

Tuần này, giá vàng giao ngay có thời điểm vượt mốc 5.600 USD /ounce trước khi đảo chiều giảm sâu chạm mốc 4.700 USD /ounce, song tính chung cả tuần mức giảm chỉ vào khoảng 2%.

Liên tục lập đỉnh rồi sập mạnh

Giá vàng tuần này khởi đầu ở mức 5.022 USD /ounce. Trong phiên đầu tuần, thị trường khá yên ắng khi kim quý chủ yếu dao động trong biên độ hẹp khoảng 60 USD , tăng lên quanh 5.100 USD /ounce rồi lùi về kiểm tra vùng hỗ trợ 5.000 USD /ounce.

Đà tăng thực sự bùng nổ từ chiều thứ Ba, khi giá vàng vượt mốc 5.100 USD và nhanh chóng leo lên sát 5.300 USD /ounce khi thị trường châu Á vào phiên giao dịch chính.

Trong các phiên giao dịch giữa tuần, sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thông báo giữ nguyên lãi suất liên bang, bài phát biểu của Chủ tịch Jerome Powell đã kích hoạt một "cơn sóng" lớn trên thị trường vàng.

Giá vàng sau đó nhanh chóng tăng từ vùng 5.310 USD /ounce lên 5.400 USD rồi 5.500 USD trước khi vượt mốc 5.600 USD /ounce chỉ trong phiên giao dịch thứ Tư.

Tuy nhiên, ngay sau khi đạt đỉnh lịch sử mới trên 5.600 USD /ounce, thị trường nhanh chóng đảo chiều, giá vàng giao ngay và vàng kỳ hạn đồng loạt lao dốc mạnh, có thời điểm chạm mốc 4.700 USD /ounce trước khi phục hồi trở lại và đi ngang ở vùng 4.840- 4.900 USD /ounce.

Đến cuối tuần, giá vàng khép lại những biến động cực đoan ở mức 4.891 USD /ounce, giảm gần 490 USD trong phiên cuối tuần và giảm 131 USD so với đầu tuần.

Giá vàng tuần tới sẽ ra sao?

Khảo sát giá vàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy Phố Wall chưa ghi nhận sự đồng thuận về triển vọng ngắn hạn của vàng. Trong số 18 chuyên gia tham gia khảo sát, 7 chuyên gia (chiếm 39%) dự báo giá vàng sẽ tăng trở lại vùng 5.000 USD /ounce, nhưng cũng có 7 người khác (chiếm 39%) cho rằng giá sẽ tiếp tục giảm, và 4 nhà phân tích còn lại (chiếm 22%) nhận định thị trường có thể đi ngang.

Trái lại, nhà đầu tư nhỏ lẻ vẫn giữ quan điểm lạc quan. Trong cuộc thăm dò trực tuyến với 340 phiếu bầu được đưa ra, có tới 249 nhà đầu tư (chiếm 73%) dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần tới, trong khi 53 người khác (chiếm 16%) cho rằng giá giảm và 38 người còn lại (chiếm 11%) kỳ vọng giá vàng đi ngang.

DỰ BÁO GIÁ VÀNG TUẦN TỚI Nguồn: Kitco News. Nhãn Tăng giá Không thay đổi Giảm giá Chuyên gia Phố Wall % 39 22 39 Nhà đầu tư nhỏ lẻ

73 11 16

Tuần tới, thị trường toàn cầu sẽ đón nhận dày đặc dữ liệu kinh tế quan trọng, trong đó tâm điểm là các số liệu về thị trường lao động Mỹ. Nhà đầu tư sẽ theo dõi sát những tín hiệu này để đánh giá lại lộ trình chính sách lãi suất của Fed trong bối cảnh cơ quan này có thể sớm bước vào giai đoạn chuyển giao lãnh đạo, đồng thời chờ đợi quyết định lãi suất từ nhiều ngân hàng trung ương lớn.

Rủi ro giảm vẫn hiện hữu

Theo nhiều chuyên gia, đợt điều chỉnh mạnh của vàng và bạc tuần này chủ yếu xuất phát từ đà tăng của đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ, trong bối cảnh thị trường lo ngại Fed có thể chuyển sang lập trường “diều hâu” hơn nếu ông Kevin Warsh trở thành Chủ tịch Fed tiếp theo.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, nhận định đà giảm hiện tại chỉ mang tính phản ứng ngắn hạn. Giá vàng sau nhịp giảm này đã quay về vùng giữa của biên độ giao dịch tháng 1, quanh mốc 4.935 USD /ounce. Nếu phá vỡ vùng này, thị trường có thể hướng tới vùng điều chỉnh sâu hơn quanh 4.780 USD /ounce, trong khi một cú phục hồi vượt 5.200 USD sẽ giúp củng cố niềm tin rằng giá đã tạo đáy.

Ông Adam Button, Trưởng bộ phận chiến lược tiền tệ tại Forexlive.com, thì cho rằng những tuần biến động dữ dội như vừa qua sẽ xuất hiện ngày càng thường xuyên hơn khi thị trường vàng rời khỏi giai đoạn tăng giá với mức biến động thấp. Theo ông, đợt rung lắc mạnh cuối tuần là lời nhắc nhở rõ ràng rằng đầu tư vào kim loại quý không chỉ có lợi nhuận mà còn đi kèm rủi ro đáng kể.

Dù vậy, ông Button nhấn mạnh các yếu tố hỗ trợ mang tính cấu trúc của vàng vẫn còn nguyên vẹn, đặc biệt là xu hướng làm suy yếu đồng USD và những bất ổn địa chính trị toàn cầu. Ông cho rằng vàng khó có khả năng giảm xuống dưới 4.000 USD /ounce, đồng thời cảnh báo nhà đầu tư cần chuẩn bị tinh thần cho một giai đoạn biến động lớn.

Trong khi đó, ông Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích cấp cao tại FxPro, nhận định đợt tăng giá vừa qua nhiều khả năng đã đưa vàng đạt đỉnh. Cú bứt phá mạnh đã kích hoạt làn sóng bán tháo đồng loạt trên thị trường kim loại. Mục tiêu điều chỉnh trước mắt của vàng được xác định quanh vùng 4.700 USD /ounce, và không loại trừ khả năng thị trường có thể lùi sâu hơn trong trung hạn, thậm chí về vùng 3.600- 4.000 USD /ounce trong vòng một năm tới để điều chỉnh toàn bộ đà tăng kể từ năm 2022.