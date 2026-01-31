Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Lỗ nặng vì vàng

  • Thứ bảy, 31/1/2026 09:51 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Trong phiên giao dịch sáng nay (31/1), giá vàng trong nước rơi thêm 9 triệu đồng. Cộng dồn với phiên giao dịch liền trước, tổng giá trị đánh mất đã lên tới gần 20 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước đang trải qua những phiên giao dịch tồi tệ nhất lịch sử. Ảnh: Thế Bằng.

Những diễn biến tiêu cực của giá vàng thế giới sau giai đoạn tăng "nóng" đang diễn ra tượng tự với giá vàng trong nước.

Sáng nay (31/1), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 169 - 172 triệu đồng/lượng (mua - bán), tức giảm 9 triệu đồng so với giá chốt phiên liền trước (30/1).

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp “buôn vàng” lớn khác trên thị trường như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng cũng lần lượt giảm mạnh giá vàng miếng về mức ngang bằng SJC.

Đáng chú ý, đây là phiên sập mạnh thứ hai liên tiếp của vàng miếng. Trước đó trong phiên giao dịch ngày 30/1, giá vàng miếng cũng ghi nhận mức giảm tới gần 9 triệu đồng. Như vậy chỉ trong vòng 2 phiên giao dịch, giá mặt hàng này đã mất tới 18 triệu đồng/lượng, tương đương tới 9% thị giá.

Nếu so với mức đỉnh lịch sử giá vàng ghi nhận được trong ngày 29/1 ở mức trên 191 triệu đồng/lượng, giá bán ra hiện tại đã giảm gần 20 triệu đồng. Đà lao dốc này cộng với chênh lệch giá mua bán các doanh nghiệp đưa ra ở mức 3 triệu đồng/lượng khiến những người lỡ mua vàng trong những ngày qua đang chịu khoản lỗ lên tới 22 triệu đồng mỗi lượng.

Phiên giảm mạnh thứ 2 liên tiếp đã thu hẹp đà tăng của giá vàng miếng từ đầu năm tới hiện tại còn 19 triệu đồng/lượng. Dù vậy, nhà đầu tư mua vàng từ đầu năm đến nay vẫn ghi nhận mức lãi 16 triệu đồng/lượng.

VÀNG MIẾNG SJC MẤT ĐỈNH LỊCH SỬ
Nguồn: SJC.
Nhãn 26/11/2024 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1/2025 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 31/1
Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 153.6 154.2 154.4 154.4 154.6 154.6 155.5 157 157.2 156.8 157.2 157.7 157.7 156 152.7 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 160.8 160.8 160.8 160.8 160.8 163 164.1 168.5 167 170.2 172.3 172.3 175 175.3 181.7 186.6 178 169
Giá bán
152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.6 156.2 156.4 156.4 156.6 156.6 157.5 159 159.2 158.8 159.2 159.7 159.7 158 154.7 152.8 152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 165 166.1 170.5 159 172.2 174.3 174.3 177 177.3 184.2 189.6 181 172

Diễn biến giảm mạnh không chỉ xảy ra với mặt hàng vàng miếng. Với vàng nhẫn, các doanh nghiệp lớn cũng điều chỉnh mạnh tay sáng nay.

Theo đó, SJC niêm yết vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 168 - 171 triệu đồng/lượng, giảm 9 triệu đồng so với giá kết phiên liền trước. Tính trong 2 ngày gần nhất, giá vàng nhẫn SJC cũng đã mất 18 triệu đồng.

Tậo đoàn DOJI giao dịch giá vàng nhẫn ở 168,5 - 171,5 triệu/lượng, giảm 9,5 triệu đồng. Tập đoàn Phú Quý giảm 8,8 triệu đồng ở cả hai chiều, hiện neo giá vàng nhẫn tại 168,5 - 171,5 triệu/lượng. Chuỗi Mi Hồng giảm giá vàng nhẫn 4 triệu đồng, hiện chấp nhận giao dịch ở mức 170 - 172 triệu/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải và Bảo Tín Minh Châu hiện cùng neo giá vàng nhẫn quanh vùng 169 - 172 triệu/lượng.

Trên thế giới, giá vàng giao ngay cũng ghi nhận mức giảm tới gần 500 USD trong phiên giao dịch cuối tuần, tương đương mức giảm ròng tới hơn 9%, hiện rớt thẳng xuống vùng 4.889 USD/ounce. Quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 154 triệu đồng/lượng. Mức giá này vẫn thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 18 triệu đồng/lượng.

Hồng Nhung

