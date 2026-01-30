Vì sao giá vàng thế giới bất ngờ sập mạnh?

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm khi nhà đầu tư tiến hành chốt lời sau khi kim loại quý này lập đỉnh lịch sử. Dù vậy, giá vàng vẫn hướng tới tháng tăng mạnh nhất kể từ thập niên 1980.

Chốt phiên giao dịch 29/1 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay giảm xuống còn 5.379 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch 29/1 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay giảm 34,6 USD xuống còn 5.379 USD /ounce. Trong khi đó, hợp đồng vàng tương lai giao tháng 2 tại Mỹ chốt phiên giảm 0,3% xuống 5.318,4 USD /ounce.

Đáng chú ý, trong phiên, giá kim loại quý bất ngờ "quay đầu" giảm sâu, đánh mất gần 300 USD (-5%) chỉ trong thời gian ngắn để lùi sâu khỏi mốc 5.200 USD /ounce. Vài giờ sau đó, thị trường kim loại quý tiếp tục có diễn biến bất ngờ khi giá vàng bật tăng trở lại trên 5.400 USD /ounce, trước khi quay trở về mốc 5.300 USD /ounce.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng giao ngay chủ yếu dao động quanh vùng 5.356 USD /ounce, thấp hơn khoảng 250 USD /ounce so với đỉnh gần nhất, nhưng vẫn cao hơn 350 USD so với đầu tuần. Đáng chú ý, so với vùng đáy của cú sập mạnh đêm qua, giá kim quý hiện đã phục hồi hơn 250 USD mỗi ounce.

Ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, nhận định thị trường đang chứng kiến một đợt bán tháo mạnh sau khi các kim loại quý thiết lập đỉnh lịch sử mới. Tuy nhiên, tính chung cả tháng, giá vàng giao ngay vẫn tăng khoảng 24% và tăng 7% trong tuần này, theo Reuters.

Bà Kathleen Brooks, Giám đốc nghiên cứu tại XTB, cho rằng đà tăng của vàng đã diễn ra quá nhanh trong thời gian ngắn, và hững đợt tăng mạnh như vậy thường kéo theo hoạt động chốt lời khi giá chạm các mức kỷ lục.

Tốc độ và mức độ nghiêm trọng của đợt bán tháo khiến ngay cả những nhà giao dịch hàng hóa dày dạn kinh nghiệm nhất cũng bị choáng váng, buộc thị trường phải đặt câu hỏi về việc kim loại quý đã tăng quá mạnh hoặc quá nhanh và liệu biến động gần đây có phải là dấu hiệu cho thấy đà tăng giá kéo dài đã đi đến hồi kết.

Trước đó, Ngân hàng UBS đã nâng dự báo giá vàng lên 6.200 USD /ounce trong 3 quý đầu năm, đồng thời dự báo giá sẽ giảm về 5.900 USD /ounce vào cuối năm 2026.

"Nhu cầu đối với vàng đang ngày càng mở rộng, từ dòng tiền tiền điện tử cho tới các ngân hàng trung ương, khi kim loại quý đang trở thành tâm điểm chú ý và nhà đầu tư luôn tìm đến những nơi có thể mang lại lợi suất cao", ông Brian Lan, Tổng giám đốc GoldSilver Central, cho biết.

Về tình hình địa chính trị, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thúc giục Iran đàm phán về một thỏa thuận hạt nhân, trong khi Tehran đe dọa sẽ trả đũa Mỹ, Israel và các đồng minh.

Cũng trong ngày 29/1, Giám đốc điều hành của tập đoàn tiền điện tử Tether cho biết công ty này có kế hoạch phân bổ 10-15% danh mục đầu tư vào vàng vật chất. Trong khi đó, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới, SPDR Gold Trust, ghi nhận lượng nắm giữ ở mức cao nhất trong gần bốn năm.

Ở góc độ chính sách tiền tệ, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã giữ nguyên lãi suất trong, trong bối cảnh giới đầu tư chờ đợi ông Trump công bố người thay thế Chủ tịch Fed Jerome Powell, người sẽ kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 5. Thị trường kỳ vọng Fed sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 6 tới.

Đối với các kim loại khác, giá bạc giao ngay giảm 2,1%, xuống còn 114,141 USD /ounce, sau khi chạm mức 121,64 USD /ounce. Giá bạc cũng đã tăng hơn 60% kể từ đầu tháng, nhờ tình trạng thâm hụt nguồn cung và lực mua theo đà tăng.

Ông Guy Wolf, Trưởng bộ phận phân tích thị trường toàn cầu tại Marex, cho rằng thị trường bạc, bạch kim và palladium có quy mô nhỏ hơn nhiều so với vàng hay chỉ số S&P 500, khiến các thị trường này dễ bị ảnh hưởng bởi dòng vốn đầu cơ, đẩy giá lên mức “hoàn toàn tách rời khỏi nhu cầu vật chất thực sự”.

Ngoài ra, giá bạch kim giao ngay giảm 0,49% xuống còn 2.624 USD /ounce, sau khi đã chạm mức đỉnh kỷ lục 2.918,8 USD /ounce vào ngày 26/1, trong khi palladium giảm 0,35% xuống 1.997 USD /ounce.