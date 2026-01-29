Giá vàng thế giới vượt 5.600 USD/ounce

Giá vàng thế giới tiếp tục kéo dài đà tăng kỷ lục, khi nhà đầu tư tìm đến các tài sản an toàn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị và kinh tế.

Trong phiên giao dịch 28/1 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới lập đỉnh mới ở mốc 5.611 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch 28/1 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay tăng một mạch 235 USD lên 5.414 USD /ounce, thậm chí có thời điểm tăng vọt lên mức kỷ lục mới 5.611 USD /ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 2 tại Mỹ cũng chốt phiên tăng 4,3% lên 5.303,6 USD /ounce.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới phổ biến dao động quanh mức 5.525 USD /ounce, tăng 105 USD so với phiên liền trước.

Các nhà phân tích của OCBC cho biết trong một báo cáo gánh nặng nợ công ngày càng gia tăng, các mối lo địa chính trị và sự khó lường của chính sách đã thúc đẩy việc định giá lại vai trò mang tính cấu trúc của vàng trong danh mục đầu tư, theo Reuters.

Giá vàng lần đầu tiên vượt mốc 5.000 USD /ounce vào ngày 26/1 và đã tăng hơn 10% trong tuần này, được thúc đẩy bởi sự kết hợp của nhu cầu trú ẩn an toàn mạnh mẽ, hoạt động mua vào ổn định của các ngân hàng trung ương và đồng USD suy yếu. Còn tính từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng hơn 27%, sau khi tăng mạnh 64% trong năm 2025.

Bên cạnh đó, đà tăng mạnh trong ngày của kim loại quý còn được hỗ trợ bởi kế hoạch của tập đoàn tiền số Tether, nhằm phân bổ 10-15% danh mục đầu tư của mình vào vàng vật chất.

Mới đây, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất đúng như kỳ vọng của thị trường. Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết lạm phát trong tháng 12/2025 nhiều khả năng vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương. Tuy nhiên, cả 2 Thống đốc Christopher Waller và Stephen Miran, đều bỏ phiếu bất đồng, qua đó ủng hộ cắt giảm lãi suất 0,25%.

Về địa chính trị, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Iran quay lại bàn đàm phán và đạt được thỏa thuận về vũ khí hạt nhân, đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công nào trong tương lai của Mỹ sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều. Tehran đáp trả bằng việc đe dọa sẽ tấn công Mỹ, Israel và các bên ủng hộ họ.

Trong bối cảnh giá vàng ở mức cao, người tiêu dùng đã đổ xô đến các cửa hàng bán vàng tại Thượng Hải và Hong Kong (Trung Quốc) và một số người đặt cược giá sẽ còn tiếp tục tăng.

Đối với kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng 1,3%, lên 118,061 USD /ounce, sau khi chạm mức kỷ lục 119,34 USD /ounce trước đó. Giá bạc được hỗ trợ bởi nhu cầu của các nhà đầu tư tìm kiếm lựa chọn rẻ hơn so với vàng, cùng với tình trạng thiếu hụt nguồn cung và hoạt động mua theo đà tăng. Như vậy, kim loại này đã tăng hơn 60% từ đầu năm đến nay.

Các nhà phân tích của Standard Chartered cho biết thị trường bạc được dự báo tiếp tục thâm hụt trong năm nay và sự thắt chặt của thị trường lại đến từ việc sụt giảm lượng tồn kho bạc.

Trong khi đó, giá bạch kim giao ngay tăng 0,5% lên 2.710,2 USD /ounce, sau khi đạt mức kỷ lục 2.918,8 USD /ounce vào phiên 26/1, còn palladium giảm 1,3% xuống 2.048,14 USD /ounce.