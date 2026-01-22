Giá vàng thế giới 'lật mặt'

Chốt phiên giao dịch 21/1 (giờ Mỹ) giá vàng thế giới giao ngay tăng lên trên mốc 4.830 USD/ounce, nhưng trong phiên giao dịch đang diễn ra, kim loại quý đã quay đầu giảm mạnh.

Giá vàng thế giới giao ngay "lật mặt" giảm mạnh trong phiên giao dịch đang diễn ra. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch 21/1 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay tăng 69,4 USD lên 4.831,4 USD /ounce, trong phiên giao dịch này, giá kim quý có thời điểm chạm đỉnh lịch sử 4.887,82 USD /ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 2 tại Mỹ chốt phiên giao dịch gần nhất cũng tăng 1,5% lên 4.837,50 USD /ounce.

Tuy nhiên, trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới đang ghi nhận xu hướng giảm mạnh hơn 40 USD xuống vùng 4.787 USD /ounce. Đây là phiên giảm hiếm hoi của giá vàng thế giới gần đây, khi biểu đồ giá của kim loại quý đang ghi nhận xu hướng tăng liên tục.

Vàng vốn là tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn kinh tế và chính trị, đã tăng vọt 64% trong năm 2025 và tiếp tục tăng 11% kể từ đầu năm 2026.

Diễn biến suy yếu của giá vàng thế giới xảy ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút lại đe dọa áp thuế đối với một số đồng minh châu Âu liên quan vấn đề kiểm soát Greenland. Đồng thời, ông Trump cho biết đã đạt được một số nội dung chính của thỏa thuận với NATO liên quan đến tương lai của hòn đảo này, theo Reuters.

Ông Bob Haberkorn, chiến lược gia thị trường cấp cao tại RJO Futures, nhận định việc công bố thông tin về thuế quan đối với châu Âu đã đẩy thị trường chứng khoán đi lên, xóa bỏ phần lớn mức tăng trước đó và tạo áp lực lên các kim loại quý như vàng.

"Đã có một đợt bán tháo mang tính thanh lý chỉ dựa trên các tin tức. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn không làm đảo ngược xu hướng tăng của vàng", ông nói thêm.

Ngoài ra, các thẩm phán Tòa án Tối cao Mỹ thuộc cả hai khuynh hướng Bảo thủ và Tự do đã phát tín hiệu hoài nghi đối với nỗ lực của ông Trump nhằm sa thải Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Lisa Cook, trong vụ việc liên quan trực tiếp đến tính độc lập của ngân hàng trung ương.

Theo khảo sát của Reuters đối với các nhà kinh tế, Fed nhiều khả năng giữ nguyên lãi suất điều hành trong suốt quý này và có thể cho đến khi nhiệm kỳ của Chủ tịch Jerome Powell kết thúc vào tháng 5.

Đối với các kim loại khác, giá bạc giao ngay đã giảm 3,6% xuống còn 91,17 USD /ounce, sau khi lập đỉnh lịch sử 95,87 USD /ounce trong phiên 20/1 (giờ Mỹ). Bà Soni Kumari, chiến lược gia hàng hóa tại ANZ, cho biết khả năng bạc tiến tới mốc 3 chữ số là hoàn toàn có thể, xét theo động lực giá hiện nay. Dù vậy, thị trường cũng sẽ xuất hiện những đợt điều chỉnh với mức độ biến động cao hơn.

Ngoài ra, giá bạch kim giao ngay đã giảm 0,1% xuống 2.460,2 USD /ounce, sau khi chạm mức kỷ lục 2.543,99 USD /ounce trước đó trong ngày, còn giá palladium giảm 2,1% xuống 1.825,85 USD /ounce.