Giá vàng thế giới rơi tự do thủng mốc 5.000 USD/ounce

  • Thứ bảy, 31/1/2026 00:35 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm mạnh khi chỉ số PPI Mỹ vượt xa dự báo và giới đầu tư lo ngại Chủ tịch Fed mới sẽ thận trọng hơn với việc cắt giảm lãi suất trong thời gian tới.

Giá vàng thế giới giảm sâu trong phiên giao dịch ngày 30/1. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch đêm 30/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới tiếp tục lao dốc mạnh, có thời điểm rơi xuống 4.943 USD/ounce. So với phiên liền trước, giá vàng giao đã ngay mất tới 320 USD/ounce. Nếu so với đỉnh lịch sử 5.598 USD/ounce vừa xác lập hôm 29/1, giá vàng đã “bốc hơi” gần 10% chỉ trong chưa đầy hai ngày.

Giá vàng tiếp tục chịu áp lực bán đáng kể và nhiều khả năng còn kéo dài trong bối cảnh lạm phát tại Mỹ tiếp tục dai dẳng hơn dự kiến. Số liệu mới công bố cho thấy giá sản xuất tăng mạnh, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ Fed phải duy trì chính sách tiền tệ thận trọng lâu hơn, theo Kitco News.

Theo Bộ Lao động Mỹ, chỉ số giá sản xuất (PPI) toàn phần trong tháng 12/2025 đã tăng 0,5%, cao hơn đáng kể so với mức tăng 0,2% của tháng 11 cùng năm và vượt xa dự báo của các nhà kinh tế. Tính trong 12 tháng qua, lạm phát bán buôn của Mỹ đã tăng 3%.

gia vang the gioi anh 1

Giá vàng thế giới trong phiên giao dịch ngày 30/1 (giờ Mỹ) giảm mất mốc 5.000 USD/ounce. Ảnh: Tradingview.

Đáng chú ý, PPI lõi - loại trừ các yếu tố biến động mạnh như thực phẩm và năng lượng tăng tới 0,7% trong tháng 12 năm ngoái, cao gấp hơn 3 lần mức dự báo 0,2%. Tính theo năm, PPI lõi tăng 3,3%, cho thấy áp lực lạm phát ở khâu sản xuất đang dần “ăn sâu” vào nền kinh tế, thay vì chỉ mang tính tạm thời như kỳ vọng trước đó.

Dù thời gian qua vàng ít phản ứng trực tiếp với diễn biến lãi suất Mỹ, giới phân tích cho rằng lạm phát cao có thể khiến mối quan hệ truyền thống này quay trở lại. Việc giá sản xuất tăng mạnh có thể buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lập trường trung lập lâu hơn so với kỳ vọng của thị trường.

Trong cuộc họp giữa tuần, Fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất điều hành trong vùng 3,5-3,75% và phát tín hiệu chưa vội thay đổi chính sách ít nhất cho đến tháng 6. Chủ tịch Fed Jerome Powell nhận định rủi ro lạm phát tăng trở lại và nguy cơ suy yếu của thị trường lao động đều đã giảm nhẹ, cho phép Fed có thêm thời gian quan sát diễn biến kinh tế trong năm 2026.

Cùng chiều với vàng, giá bạc cũng giảm sâu trong phiên sáng 30/1 (giờ Mỹ), khi bạc giao tháng 3 lao dốc 15,63 USD xuống còn 99,08 USD/ounce.

Đà bán tháo vàng và bạc xuất hiện ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố lựa chọn ông Kevin Warsh làm Chủ tịch Fed kế tiếp - một ứng viên được đánh giá có lập trường tiền tệ không quá mềm mỏng. Thông tin này đã kích hoạt làn sóng chốt lời và đóng các vị thế mua ngắn hạn trên thị trường hợp đồng tương lai, qua đó gia tăng đáng kể áp lực bán.

Phương Linh

