Giá vàng giảm 9 triệu đồng sau một đêm, người mua lỗ nặng

Diễn biến giảm sâu của giá vàng thế giới đã kéo giá vàng trong nước giảm mạnh 9 triệu đồng để rơi thẳng về vùng 180 triệu đồng/lượng.

Giá vàng SJC giảm sâu tới hơn 9 triệu đồng/lượng chỉ sau một đêm, lùi về mốc 180 triệu đồng. Ảnh: Việt Linh.

Những biến động của giá vàng thế giới đang phản ánh vào giá vàng trong nước phiên giao dịch sáng nay (30/1). Trên toàn thị trường, xu hướng giảm giá mạnh đang diễn ra ở hầu hết thương hiệu lớn.

Cụ thể, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) sáng nay niêm yết giá vàng miếng ở mức 177,1 - 180,1 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm tới 9,5 triệu đồng ở cả hai chiều so với giá chốt phiên liền trước (29/1).

Trong phiên giao dịch trước đó, mặt hàng này từng có thời điểm lập đỉnh lịch sử ở mức 188,3 - 191,3 triệu đồng/lượng. Như vậy, so với đỉnh gần nhất, giá vàng miếng SJC đã giảm hơn 11 triệu đồng mỗi lượng.

Cùng thời điểm, các thương hiệu lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... cũng giảm mạnh giá vàng miếng tương ứng, đưa giá giao dịch phổ biến về vùng 180 triệu đồng/lượng.

Cú sập mạnh sáng nay cộng với chênh lệch giá mua - bán vàng miếng lên tới 3 triệu đồng/lượng, đã khiến những người lỡ mua vàng hôm qua chịu khoản lỗ trên dưới 13 triệu đồng/lượng, tương đương mức lỗ ròng gần 7% chỉ sau một đêm.

Dù vậy, cú giảm mạnh trong phiên sáng nay vẫn chưa đủ kéo giá vàng miếng SJC về vùng đáy của tuần. Trong tuần này, giá vàng miếng đã trải qua đợt tăng mạnh nhất nhiều năm, khi giá liên tục tăng vài triệu đồng mỗi phiên.

Hiện tại, giá vàng miếng SJC vẫn cao hơn giá cuối tuần trước khoảng 6 triệu đồng/lượng. Còn nếu so với đầu năm 2026, giá giao dịch hiện tại vẫn cao hơn 27,3 triệu đồng, tương đương mức tăng 18%.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC RƠI THẲNG ĐỨNG Nguồn: SJC. Nhãn 26/11/2024 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1/2025 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 153.6 154.2 154.4 154.4 154.6 154.6 155.5 157 157.2 156.8 157.2 157.7 157.7 156 152.7 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 160.8 160.8 160.8 160.8 160.8 163 164.1 168.5 167 170.2 172.3 172.3 175 175.3 181.7 186.6 177.1 Giá bán

152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.6 156.2 156.4 156.4 156.6 156.6 157.5 159 159.2 158.8 159.2 159.7 159.7 158 154.7 152.8 152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 165 166.1 170.5 159 172.2 174.3 174.3 177 177.3 184.2 189.6 180.1

Diễn biến tương tự cũng ghi nhận với giá vàng nhẫn sáng nay. Theo đó, các doanh nghiệp đã đồng loạt giảm mạnh giá mặt hàng này gần 10 triệu/lượng so với hôm qua.

Công ty SJC hiện neo giá giá vàng nhẫn 9999 loại 1-5 chỉ ở mức 176,8 - 179,9 triệu đồng/lượng, giảm 9,2 triệu đồng so với phiên trước.

Tập đoàn DOJI và Phú Quý giảm 9-9,6 triệu đồng/lượng vàng nhẫn, sau điều chỉnh, giá nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI còn 177 - 180 triệu/lượng, trong khi nhẫn tròn trơn của Phú Quý giảm về 177 - 180 triệu/lượng.

Hai thương hiệu Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải hiện cùng giao dịch vàng nhẫn ở 177,6 - 180,6 triệu đồng/lượng, giảm gần 10 triệu đồng so với hôm qua.

Tại Công ty Mi Hồng, giá vàng nhẫn 999 đã giảm về mức 177,6 - 180,1 triệu/lượng. Dù vậy, đây vẫn là mức giá cao nhất mà vàng nhẫn ghi nhận được sáng nay, tương đương với giá vàng miếng.

Tương tự giá vàng miếng, dù ghi nhận phiên sập mạnh sáng nay, giá vàng nhẫn trong nước hiện vẫn cao hơn 4-5 triệu đồng so với đầu tuần và cao hơn khoảng 30 triệu đồng so với đầu năm.

Diễn biến giảm mạnh của giá vàng trong nước chủ yếu chịu tác động từ thị trường quốc tế. Theo đó, giá vàng thế giới hiện đã rơi mất 450 USD từ đỉnh phiên liền trước, về vùng 5.160 USD /ounce.

Trước đợt điều chỉnh này, kim loại quý đã tiến rất sát mốc kỷ lục 5.600 USD /ounce nhờ dòng tiền đổ vào các tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và kinh tế toàn cầu gia tăng.

Chỉ trong một tuần gần nhất, giá vàng thế giới đã tăng hơn 10%. Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng thế giới đã tăng hơn 25%, nối tiếp mức tăng ấn tượng 64% trong năm 2025.

Hiện quy đổi theo tỷ giá hiện hành (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 163 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước tới hơn 21 triệu đồng.