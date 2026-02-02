Giá vàng chưa ngừng rơi, đã mất mốc 170 triệu/lượng

Kéo dài chuỗi giảm giá "đen tối" nhất trong lịch sử, cả vàng miếng và vàng nhẫn tiếp tục đi xuống vài triệu đồng mỗi lượng trong phiên giao dịch đầu tuần sáng nay (2/2).

Giá vàng trong nước chưa ngừng rơi. Ảnh: Chí Hùng.

Sáng nay (2/2), giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước tiếp tục giảm mạnh hơn 3 triệu đồng/lượng, qua đó chính thức mất mốc 170 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) hiện niêm yết giá vàng miếng ở 165,6 - 168,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tức giảm 3,4 triệu đồng so với giá chốt phiên cuối tuần trước. Chênh lệch giữa hai chiều mua và bán đã được rút ngắn xuống còn 2 triệu đồng/lượng.

Tuần trước, giá vàng miếng SJC đã trải qua tuần biến động lịch sử khi giá tăng phi mã trong các phiên đầu tuần để đạt mức đỉnh lịch sử ở 191,3 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, trong 3 phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng miếng đã rơi thẳng đứng xuống mốc 172 triệu đồng/lượng, tức mất hơn 19 triệu đồng/lượng.

Đà giảm mạnh của vàng miếng không chỉ xảy ra ở Công ty SJC mà còn lan rộng ra toàn thị trường khi các doanh nghiệp lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… cũng đồng loạt kéo giá bán vàng miếng xuống vùng dưới 169 triệu đồng/lượng.

VÀNG MIẾNG SJC CHƯA NGỪNG RƠI Nguồn: SJC. Nhãn 26/11/2024 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1/2025 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 31/1 1/2 2/2 Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 153.6 154.2 154.4 154.4 154.6 154.6 155.5 157 157.2 156.8 157.2 157.7 157.7 156 152.7 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 160.8 160.8 160.8 160.8 160.8 163 164.1 168.5 167 170.2 172.3 172.3 175 175.3 181.7 186.6 178 169 169 165.6 Giá bán

152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.6 156.2 156.4 156.4 156.6 156.6 157.5 159 159.2 158.8 159.2 159.7 159.7 158 154.7 152.8 152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 165 166.1 170.5 159 172.2 174.3 174.3 177 177.3 184.2 189.6 181 172 172 168.6

Trong sáng nay, giá vàng nhẫn cũng là mặt hàng giảm mạnh cùng với vàng nhẫn. Công ty SJC hiện niêm yết giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 165,1 - 168,1 triệu đồng/lượng, tương đương giảm khoảng 3 triệu đồng so với chốt phiên cuối tuần trước.

Tập đoàn DOJI sáng nay giảm 4,7 triệu đồng với mỗi lượng vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng, xuống còn 163,8 - 166,8 triệu/lượng. Nhẫn tròn của Tập đoàn Phú Quý giảm 3,2 triệu đồng, để giao dịch ở vùng 165,6 - 168,6 triệu/lượng.

Hai thương hiệu Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cũng giảm mạnh giá vàng nhẫn tròn trơn xuống vùng 164 - 167 triệu đồng/lượng. Công ty Mi Hồng hiện giao dịch vàng nhẫn 999 cao nhất thị trường ở mức 167 - 168,6 triệu đồng/lượng. Mức giá bán này cũng đang ngang bằng với SJC.

Trên thế giới, giá vàng giao ngay vẫn đang trong chuỗi ngày giảm giá mạnh khi sáng nay mất thêm hơn 150 USD (-3,17%) để lao xuống mốc 4.732 USD /ounce. Quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 149 triệu đồng/lượng. Mức giá này vẫn thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 20 triệu đồng/lượng.