Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Giá vàng chưa ngừng rơi, đã mất mốc 170 triệu/lượng

  • Thứ hai, 2/2/2026 09:33 (GMT+7)
  • 24 phút trước

Kéo dài chuỗi giảm giá "đen tối" nhất trong lịch sử, cả vàng miếng và vàng nhẫn tiếp tục đi xuống vài triệu đồng mỗi lượng trong phiên giao dịch đầu tuần sáng nay (2/2).

Giá vàng trong nước chưa ngừng rơi. Ảnh: Chí Hùng.

Sáng nay (2/2), giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước tiếp tục giảm mạnh hơn 3 triệu đồng/lượng, qua đó chính thức mất mốc 170 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) hiện niêm yết giá vàng miếng ở 165,6 - 168,6 triệu đồng/lượng (mua - bán), tức giảm 3,4 triệu đồng so với giá chốt phiên cuối tuần trước. Chênh lệch giữa hai chiều mua và bán đã được rút ngắn xuống còn 2 triệu đồng/lượng.

Tuần trước, giá vàng miếng SJC đã trải qua tuần biến động lịch sử khi giá tăng phi mã trong các phiên đầu tuần để đạt mức đỉnh lịch sử ở 191,3 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, trong 3 phiên giao dịch cuối tuần, giá vàng miếng đã rơi thẳng đứng xuống mốc 172 triệu đồng/lượng, tức mất hơn 19 triệu đồng/lượng.

Đà giảm mạnh của vàng miếng không chỉ xảy ra ở Công ty SJC mà còn lan rộng ra toàn thị trường khi các doanh nghiệp lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… cũng đồng loạt kéo giá bán vàng miếng xuống vùng dưới 169 triệu đồng/lượng.

VÀNG MIẾNG SJC CHƯA NGỪNG RƠI
Nguồn: SJC.
Nhãn 26/11/2024 27/11 28/11 29/11 30/11 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12 23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12 30/12 31/12 1/1/2025 2/1 3/1 4/1 5/1 6/1 7/1 8/1 9/1 10/1 11/1 12/1 13/1 14/1 15/1 16/1 17/1 18/1 19/1 20/1 21/1 22/1 23/1 24/1 25/1 26/1 27/1 28/1 29/1 30/1 31/1 1/2 2/2
Giá mua triệu đồng/lượng 150.9 151.4 152.2 152.9 152.9 153.2 152.5 152.5 151.8 152.9 152.2 152.2 152.5 151.7 152.7 153.1 153.6 154.3 154.3 155.2 153.6 154.2 154.4 154.4 154.6 154.6 155.5 157 157.2 156.8 157.2 157.7 157.7 156 152.7 150.8 150.8 150.8 150.8 150.8 155.1 156 156.1 155.2 156.3 157.8 157.8 160 160 160.8 160.8 160.8 160.8 160.8 163 164.1 168.5 167 170.2 172.3 172.3 175 175.3 181.7 186.6 178 169 169 165.6
Giá bán
152.9 153.4 154.2 154.9 154.9 155.2 154.5 154.5 153.8 154.9 154.2 154.2 153.5 153.7 154.7 155.1 155.6 156.3 156.3 157.2 156.6 156.2 156.4 156.4 156.6 156.6 157.5 159 159.2 158.8 159.2 159.7 159.7 158 154.7 152.8 152.8 152.8 152.8 152.8 157.1 158 158.1 157.2 158.3 159.8 159.8 162 162 162.8 162.8 162.8 162.8 162.8 165 166.1 170.5 159 172.2 174.3 174.3 177 177.3 184.2 189.6 181 172 172 168.6

Trong sáng nay, giá vàng nhẫn cũng là mặt hàng giảm mạnh cùng với vàng nhẫn. Công ty SJC hiện niêm yết giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 165,1 - 168,1 triệu đồng/lượng, tương đương giảm khoảng 3 triệu đồng so với chốt phiên cuối tuần trước.

Tập đoàn DOJI sáng nay giảm 4,7 triệu đồng với mỗi lượng vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng, xuống còn 163,8 - 166,8 triệu/lượng. Nhẫn tròn của Tập đoàn Phú Quý giảm 3,2 triệu đồng, để giao dịch ở vùng 165,6 - 168,6 triệu/lượng.

Hai thương hiệu Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cũng giảm mạnh giá vàng nhẫn tròn trơn xuống vùng 164 - 167 triệu đồng/lượng. Công ty Mi Hồng hiện giao dịch vàng nhẫn 999 cao nhất thị trường ở mức 167 - 168,6 triệu đồng/lượng. Mức giá bán này cũng đang ngang bằng với SJC.

Trên thế giới, giá vàng giao ngay vẫn đang trong chuỗi ngày giảm giá mạnh khi sáng nay mất thêm hơn 150 USD (-3,17%) để lao xuống mốc 4.732 USD/ounce. Quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 149 triệu đồng/lượng. Mức giá này vẫn thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 20 triệu đồng/lượng.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư trở thành khái niệm phổ biến. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra trong nước và thế giới. Không chỉ tập trung vào các lĩnh vực đầu tư phổ biến như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, ngoại hối, tiền ảo... Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Giá vàng thế giới tiếp tục lao dốc

Giá vàng tiếp tục giảm sâu khi phải chịu áp lực từ việc đồng USD mạnh lên. Trong khi đó, giá bạc phục hồi sau khi chạm mức thấp nhất vào phiên cuối tuần trước.

48 phút trước

Giá vàng sập mạnh, chứng khoán sẽ ra sao?

Sau tuần giảm mạnh và đánh mất mốc 1.880 điểm, chỉ số VN-Index đã phát tín hiệu hồi phục từ vùng 1.800 nhưng giới phân tích cho rằng thị trường vẫn đang đối mặt với nhiều biến động.

4 giờ trước

Người mua vàng bạc lỗ rất nặng

Sáng nay (1/2), giá vàng trong nước “neo” ở mốc 172 triệu/lượng, giá bạc còn 87 triệu/kg. Nếu nhà đầu tư mua vàng, bạc từ đỉnh cách đây 3 ngày lỗ kép khi giá vàng giảm và chênh lệch mua vào - bán ra lớn.

21 giờ trước

Hồng Nhung

giá vàng Tiền mã hóa PNJ vàng miếng vàng nhẫn vàng thế giới sjc bảo tín minh châu mi hồng vàng miếng sjc

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    Tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Quận Phú Nhuận chuyên sản xuất, kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng; bạc; đá quý, vàng miếng, cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại quý, và kinh doanh bất động sản.

    • Thành lập: 1988
    • Mã cổ phiếu: PNJ

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý