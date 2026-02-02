Giá vàng sập mạnh, chứng khoán sẽ ra sao?

Sau tuần giảm mạnh và đánh mất mốc 1.880 điểm, chỉ số VN-Index đã phát tín hiệu hồi phục từ vùng 1.800 nhưng giới phân tích cho rằng thị trường vẫn đang đối mặt với nhiều biến động.

Giá vàng giảm mạnh cuối tuần vừa qua nhưng thị trường chứng khoán cũng được dự báo không mấy tích cực. Ảnh: Phương Lâm.

Chỉ số VN-Index đã trải qua một tuần biến động mạnh và đánh mất 80 điểm chỉ trong 3 phiên đầu tuần, giảm từ vùng 1.880 điểm xuống sát mốc 1.800 điểm. Đà giảm này nối tiếp quán tính giảm của tuần trước đó, trong bối cảnh áp lực chốt lời gia tăng tại nhiều cổ phiếu sau nhịp tăng mạnh.

Tuần trước, thanh khoản các phiên giao dịch cũng duy trì ở mức thấp hơn bình quân 20 phiên gần nhất. Kết thúc tuần, VN-Index tạm dừng tại 1.829,04 điểm, giảm gần 42 điểm so với tuần trước, tương đương mức giảm 2,2%.

Đặc biệt, xu hướng này diễn ra trong bối cảnh thị trường vàng đã ghi nhận tuần giao dịch lịch sử khi giá vàng miếng trong nước tăng vọt lên đỉnh lịch sử trên 191 triệu đồng/lượng, trước khi lao dốc giảm gần 20 triệu đồng trong giai đoạn cuối tuần, đóng cửa ở mức 169 - 172 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Diễn biến trên cho thấy sự trầm lắng của dòng tiền vào chứng khoán cũng như tâm lý thận trọng vẫn bao trùm thị trường, bất chấp các kênh đầu tư khác cũng đang biến động mạnh.

Thận trọng trước vùng 1.850-1.860 điểm

Đánh giá về thị trường chứng khoán tuần này, các chuyên gia phân tích tại Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho biết VN-Index đã kết thúc tuần trước với nhịp hồi phục về quanh vùng 1.830 điểm nhờ sắc xanh lan tỏa trên diện rộng.

Nhưng các chỉ báo cho thấy diễn biến rung lắc nhiều khả năng còn tiếp diễn trong tuần này, đặc biệt khi chỉ số tiến sát vùng kháng cự mạnh quanh mốc 1.850 điểm. Cùng với đó, tâm lý dòng tiền vẫn còn thận trọng và củng cố thêm cho kịch bản thị trường biến động giằng co.

Trong khi đó, các chỉ báo ở khung đồ thị giờ cho thấy xác suất cao VN-Index sẽ chịu áp lực rung lắc để hình thành đáy thứ hai. Bên cạnh đó, trạng thái giằng co nhiều khả năng tiếp diễn trong các phiên tới.

VN-Index hồi phục 2 phiên liên tiếp. Ảnh: TradingView.

Về chiến lược giao dịch, VCBS nhận định sau khi giảm về vùng 1.800 điểm, VN-Index đã có nhịp hồi phục, qua đó khẳng định đây là vùng hỗ trợ quan trọng của thị trường. Dù sắc xanh chiếm ưu thế trong phiên cuối tuần, thanh khoản vẫn chưa có sự cải thiện đáng kể, cho thấy dòng tiền tiếp tục phân hóa, thậm chí ngay trong nội bộ từng nhóm cổ phiếu.

Do đó, nhà môi giới này khuyến nghị nhà đầu tư bám sát diễn biến thị trường và duy trì nắm giữ các cổ phiếu có tín hiệu củng cố nền giá thành công, đồng thời tránh mua đuổi ở những mã cổ phiếu đã lên vùng giá cao nhằm hạn chế rủi ro điều chỉnh khi chỉ số tiến gần vùng kháng cự mạnh quanh 1.850 điểm.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam nhận định thị trường có thể tiếp tục tăng trong phiên giao dịch đầu tuần với khả năng VN-Index thử thách lại đường MA20.

Theo các chuyên gia tại đây, dòng tiền đang có sự lan tỏa đồng đều hơn giữa các nhóm cổ phiếu, cho thấy chưa xuất hiện hiện tượng rút vốn mà chủ yếu là sự luân chuyển liên tục giữa các nhóm ngành. Bên cạnh đó, chỉ báo tâm lý ngắn hạn vẫn duy trì trong vùng lạc quan, qua đó cho thấy cơ hội tìm kiếm lợi nhuận vẫn ở mức cao. Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung hiện được đánh giá ở mức trung tính.

Yuanta khuyến nghị trong ngắn hạn (dưới 1 tháng), nhà đầu tư có thể tiếp tục duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức 30-40% danh mục và cân nhắc mua mới với tỷ trọng thấp.

Đối với trung hạn (1-5 tháng), xu hướng thị trường vẫn được đánh giá trung tính và có khả năng tiếp tục tích lũy trong tuần giao dịch này. Theo đó, nhà đầu tư nên duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức 30-50% danh mục.

Rủi ro vẫn hiện hữu

Theo Công ty Chứng khoán BIDV (BSC), thị trường đang cho thấy xu hướng hình thành đáy ngắn hạn phía trên ngưỡng 1.800 điểm. Trong các phiên giao dịch tới, VN-Index có thể tiếp tục hồi phục trở lại vùng 1.850-1.860 điểm.

Tuy nhiên, công ty này lưu ý nhà đầu tư nên ưu tiên giao dịch theo hướng thận trọng do thị trường hiện vẫn chưa phát đi tín hiệu rõ ràng.

Còn Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS) cho rằng VN-Index đang tiếp tục hồi phục theo quán tính với diễn biến tích cực hơn, đi kèm với sự cải thiện của thanh khoản. Lực cầu bắt đáy đang hoạt động hiệu quả và tâm lý nhà đầu tư dần ổn định trở lại.

Dù vậy, ở góc độ kỹ thuật, thị trường vẫn đối mặt với vùng kháng cự MA20 quanh mốc 1.860 điểm, nơi có thể xuất hiện các nhịp rung lắc nếu chỉ số chưa chinh phục thành công.

Ngoài ra, theo nhà môi giới này, độ rộng thị trường đã cải thiện rõ nét, phản ánh lực cầu lan tỏa trên diện rộng, nổi bật tại nhóm cổ phiếu bất động sản và bán lẻ. Diễn biến này cho thấy nhịp hồi hiện tại mang tính thực chất hơn thay vì chỉ là một nhịp hồi kỹ thuật đơn thuần. Về tổng thể, xu hướng tăng trung hạn của VN-Index vẫn được duy trì, song cần thêm tín hiệu xác nhận thông qua việc vượt thành công vùng 1.860 điểm.

Công ty Chứng khoán Vietcap đánh giá dựa trên các tín hiệu hiện tại, VN-Index nhiều khả năng tiếp tục hồi phục và kiểm định lại khu vực 1.860 điểm trong tuần này với vùng hỗ trợ gần nằm tại đường MA5 quanh mốc 1.820 điểm.

Tuy nhiên, chỉ số được dự báo tăng điểm trong trạng thái giằng co khi áp lực bán ở vùng giá cao vẫn còn tồn tại từ giai đoạn điều chỉnh trước. Theo đó, các vị thế đang nắm giữ cũng như mở mới được khuyến nghị thiết lập ngưỡng dừng lỗ hoặc giảm tỷ trọng khi VN-Index giảm về mốc 1.790 điểm.