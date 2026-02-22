Giá thực phẩm tươi sống, rau củ giảm sau Tết

Theo Bộ Tài chính, từ ngày 22/2 (mùng 6 Tết), thị trường đã vận hành ổn định trở lại, nhiều mặt hàng thực phẩm tươi sống và rau củ giảm nhẹ so với thời điểm cận Tết.

Thị trường tiêu dùng cơ bản đã trở lại bình thường từ mùng 6 Tết. Ảnh: Việt Hà.

Báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính cho biết từ ngày 22/2 (mùng 6 Tết), thị trường hàng hóa trên cả nước đã cơ bản trở lại trạng thái bình thường. Nguồn cung dồi dào, hoạt động mua bán phục hồi và nhiều mặt hàng thực phẩm tươi sống, rau củ, trái cây có xu hướng giảm nhẹ so với giai đoạn cận Tết.

Tại TP.HCM, khảo sát ở các chợ đầu mối Thủ Đức, Hóc Môn và Bình Điền cho thấy giá bán buôn các mặt hàng rau củ quả, trái cây nhìn chung ổn định hoặc giảm nhẹ 1.000-3.000 đồng/kg ở một số mặt hàng do sức mua yếu. Còn tại chợ lẻ, giá lương thực và thực phẩm duy trì ở mức ngày thường.

Cũng theo báo cáo, trong các ngày đầu năm, nhu cầu mua sắm không cao do người dân đã chủ động chuẩn bị hàng hóa trước Tết. Từ mùng 2 Tết trở đi, hệ thống bán lẻ, chợ truyền thống và trung tâm thương mại dần mở cửa trở lại, giúp thị trường nhanh chóng ổn định.

Giai đoạn mùng 3 đến mùng 6 Tết ghi nhận nguồn hàng phong phú, lưu thông thông suốt. Nhu cầu tiêu dùng tập trung vào nhóm thực phẩm tươi sống, rau xanh, trái cây và các mặt hàng phục vụ cúng lễ. So với thời điểm cận Tết, giá nhiều mặt hàng thực phẩm có xu hướng giảm nhẹ khi nguồn cung tăng và hoạt động giết mổ, vận chuyển, phân phối trở lại bình thường.

Tại các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM, thị trường phục hồi theo từng ngày. Trong 2 ngày đầu năm Âm lịch, phần lớn chợ và siêu thị nghỉ Tết hoặc hoạt động hạn chế, sức mua thấp. Từ mùng 3 Tết, nhiều điểm bán mở cửa trở lại, hoạt động mua bán sôi động hơn nhưng mặt bằng giá cơ bản ổn định.

Ở các chợ dân sinh, giá thịt heo, gia cầm và thủy hải sản tại nhiều nơi giảm nhẹ so với trước Tết; rau củ và trái cây duy trì nguồn cung dồi dào. Một số dịch vụ vui chơi, giải trí và đồ uống tăng cục bộ tại điểm du xuân do nhu cầu cao, song không ảnh hưởng đến mặt bằng giá chung.

Báo cáo cũng cho thấy trong giai đoạn cao điểm từ 23 đến 28 tháng Chạp, sức mua tại siêu thị và trung tâm thương mại tăng khoảng 30-50% so với ngày thường. Giá một số thực phẩm tươi sống tăng 5-10% theo quy luật cung cầu nhưng nguồn cung được bảo đảm, không xảy ra tình trạng khan hiếm hay tăng giá đột biến.

Trong các ngày Tết, thị trường vận hành ổn định. Ngày mùng 1 Tết, giao dịch thấp khi người dân chủ yếu thăm hỏi, du xuân. Từ mùng 2 Tết, hoạt động mua bán dần sôi động, đặc biệt với thực phẩm tươi sống và hàng phục vụ cúng lễ. Mặt bằng giá nhìn chung không biến động lớn.

Tại nhiều địa phương như Hải Phòng, Cần Thơ hay Đà Nẵng, diễn biến thị trường tương tự. Cụ thể, nguồn cung hàng hóa thiết yếu được đảm bảo, giá chỉ tăng nhẹ theo thời điểm và nhanh chóng ổn định sau Tết. Hoạt động thương mại phục hồi rõ từ mùng 3 và đến mùng 6 Tết cơ bản trở lại bình thường.

Ở nhóm lương thực, giá gạo tăng nhẹ trong tháng 1 do nhu cầu chuẩn bị Tết nhưng dần ổn định vào cuối tháng. Nhóm thực phẩm chế biến như bánh kẹo, đồ uống giữ mức giá ổn định nhờ doanh nghiệp chủ động dự trữ nguồn hàng. Hoa tươi và cây cảnh tăng nhẹ những ngày giáp Tết song giảm nhanh sau kỳ nghỉ.

Bộ Tài chính đánh giá việc chuẩn bị nguồn hàng từ sớm, chương trình bình ổn thị trường và công tác quản lý giá của các địa phương đã góp phần giữ ổn định mặt bằng giá trong suốt dịp Tết. Các doanh nghiệp và hệ thống bán lẻ tăng dự trữ từ khoảng 25-50% so với ngày thường, giúp thị trường không xảy ra thiếu hàng hoặc sốt giá.

Cơ quan này nhận định sau Tết, giá một số mặt hàng có thể tăng cục bộ theo quy luật mùa lễ hội, đặc biệt với thực phẩm tươi sống, dịch vụ ăn uống, du lịch và trông giữ xe. Tuy nhiên, nhờ nguồn cung trong nước dồi dào và hệ thống phân phối sớm hoạt động trở lại, mặt bằng giá được dự báo không biến động lớn.

Cơ quan quản lý xác định năm 2026 cần bám sát mục tiêu kiểm soát lạm phát, điều hành giá linh hoạt nhằm giữ ổn định kinh tế vĩ mô trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn. Theo Nghị quyết của Quốc hội, CPI bình quân năm 2026 được đặt mục tiêu khoảng 4,5%.