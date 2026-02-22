Sau Tết, giá vé máy bay chặng Hà Nội - TP.HCM cao ngất ngưởng

Lượng khách qua các sân bay tiếp tục tăng cao, trong khi giá vé máy bay chặng Hà Nội - TP.HCM cao ngất ngưởng do nhu cầu ngày càng lớn.

Sáng sớm ngày 22/2, khảo sát giá vé máy bay chiều Hà Nội - TP.HCM đi các ngày 23- 25/2 của Báo Điện tử VTC News cho thấy hiện không còn vé phổ thông.



Giá vé chặng Hà Nội - TP.HCM cao ngất ngưởng

Cụ thể, các hãng đều hết vé vé chặng đi Hà Nội - TP.HCM ngày mai 23/2. Ngày 24/2, các hãng đều đã hết vé phổ thông, chỉ còn vé hạng thương gia với mức giá từ hơn 8 triệu đồng/chiều.

Theo đó, vé của Bamboo Airways là 8,706 triệu đồng. Với vé hạng thương gia của hãng này, hành khách được mang 14 kg hành lý xách tay và 40 kg hành lý ký gửi.

Vé hạng thương gia của Vietjet Air là 9,010 triệu đồng đã bao gồm suất ăn và hành khách được mang 18 kg hành lý xách tay, 40 kg hành lý ký gửi.

Sáng sớm ngày 22/2, khảo sát giá vé máy bay chiều Hà Nội - TP.HCM đi các ngày 23- 25/2 của Báo Điện tử VTC News cho thấy, hiện không còn vé phổ thông.

Sun Phú Quốc Airways có mức giá 9,570 triệu đồng, gồm có suất ăn và 14 kg hành lý xách tay, 2 kiện 23 kg hành lý ký gửi.

Vietnam Airlines có mức giá 9,922 triệu đồng đã bao gồm suất ăn và 18 kg hành lý xách tay, 1 kiện 32 kg hành lý ký gửi.

Đến ngày 25/2, Vietnam Airlines còn vé hạng phổ thông, ở mức 5,481 triệu đồng đã bao gồm 10 kg hành lý xách tay và 1 kiện 23 kg hành lý ký gửi và suất ăn. Mức giá này cao hơn khoảng 1,4 triệu đồng so với cùng thời điểm năm 2025 và cao hơn 1,86 triệu đồng so với đi ngày hôm sau 26/2 của hãng này với mức giá là 3,615 triệu đồng.

Cũng trong ngày 25/2, các hãng hàng không khác như Bamboo Airways, Vietjet Air hay Sun Phú Quốc Airways không còn hạng vé phổ thông, chỉ còn vé hạng thương gia nhưng mức giá cũng chỉ giảm nhẹ. Cụ thể, hạng thương gia của Bamboo Airways là 6,330 triệu đồng, giảm 2,3 triệu đồng so với đi ngày hôm trước 24/2.

Vietjet Air là 9,010 triệu đồng; Sun Phú Quốc Airways là 9,570 đồng. Mức giá của 2 hãng này tương đương với giá vé đi cùng hãng ngày 24/2.

Nếu hành khách lùi lại đi từ ngày thứ Bảy 28/2 về sau, giá vé đã giảm hơn 50%. Cụ thể, vé của Vietravel Airlines là 2,808 triệu đồng; Sun Phú Quốc Airways là 2,831 triệu đồng; Vietjet Air là 2,854 triệu đồng; Bamboo Airways là 3,188 triệu đồng; Vietnam Airlines là 3,183 triệu đồng.

Mức giá này đã bao gồm thuế, phí. Dù đã giảm sâu, nhưng so với vé đi ngày thường, mức giá này vẫn cao hơn 500-700.000 đồng/vé.

Lượng khách qua sân bay tăng cao kỷ lục.

Ở chiều ngược lại TP.HCM- Hà Nội, giá vé của các hãng đều giảm rất sâu, trong đó giá vé cao nhất là hãng hàng không Vietnam Airlines có mức 1,477 triệu đồng đã bào gồm thuế, phí.

Sun Phú Quốc Airways có giá 1,267 triệu đồng; Bamboo Airways có giá 1,082 triệu đồng. Các biệt, hãng hàng không Vietravel Airlines đã tung giá vé 98.000 đồng (chưa bao gồm thuế, phí).

Mức giá rẻ chặng TP.HCM- Hà Nội cũng được nhiều hãng duy trì bán từ nay đến hết tháng 3/2026.

Theo đại diện các hãng hàng không, nguyên nhân chính khiến giá vé tăng cao đến từ sự lệch chiều nhu cầu. Trước Tết, dòng khách từ miền Nam ra Bắc tăng mạnh, sau Tết lượng khách quay lại TP.HCM tăng cao, khiến các hãng thường phải bay rỗng một chiều. Chi phí khai thác máy bay gần như không đổi cho cả hai chiều, nên giá vé ở chiều cao điểm phải tăng để bù đắp cho chiều thấp điểm.

Cùng với đó, nhu cầu đi lại của hành khách chỉ tập trung khoảng 7 ngày trước và sau Tết. Điều này khiến các chuyến bay "giờ đẹp, ngày đẹp" nhanh chóng kín chỗ, đẩy giá vé lên mức trần, dù tổng số chuyến bay trong ngày vẫn tăng.

Với các đường bay nội địa, Nhà nước đã quy định mức giá trần, song trong cao điểm Tết, khi nhu cầu hành khách tăng cao trên một chiều, các hãng thường bán vé sát hoặc chạm trần. Khi vé phổ thông hết, hành khách chỉ còn lựa chọn hạng phổ thông đặc biệt hoặc thương gia với giá cao hơn nhiều.

Tết năm nay, các hãng hàng không đã cung ứng số ghế nhiều chưa từng có. Theo Cục Hàng không Việt Nam, từ ngày 15 tháng chạp đến hết 15 tháng giêng, các hãng trong nước dự kiến khai thác hơn 36.900 chuyến, tăng 27% so với cùng kỳ Tết năm Ất Tỵ 2025 và tăng 22% so với lịch bay bình thường.

Trong đó, chuyến bay nội địa dự kiến đạt 27.200 chuyến, tăng 31% so với cùng kỳ và 32% so với lịch bay bình thường; chuyến bay quốc tế dự kiến đạt 9.700 chuyến, tăng 17% so với cùng kỳ và 1% so với lịch bay quốc tế bình thường.

Tổng số ghế dự kiến cung ứng là 7,8 triệu trên toàn mạng bay trong dịp Tết, tăng 28% so với Tết năm trước và 21% so với lịch bay bình thường. Trong đó nội địa đạt hơn 5,6 triệu ghế, quốc tế dự kiến đạt gần 2,2 triệu ghế.

Sân bay Tân Sơn Nhất đón lượng khách kỷ lục

Trong ngày hôm nay 22/2, sân bay Tân Sơn Nhất dự kiến tiếp tục khai thác 1.069 chuyến bay với khoảng 177.859 khách, tăng hơn 8.000 khách so với ngày cao điểm mùng 4 và 5 Tết.

Khách ở sân bay Tân Sơn Nhất Tết Bính Ngọ 2026.

Thông tin từ trung tâm điều hành sân bay Tân Sơn Nhất cho biết, trong hôm nay, mùng 6 Tết (22/2), sân bay dự kiến khai thác 1.069 chuyến bay với khoảng 169.709 hành khách, tăng 32 chuyến bay và hơn 8.000 khách so với hôm qua 21/2.

Con số này cho thấy lượng khách qua đường hàng không tiếp tục duy trì ở mức cao trong cao điểm khách đi lại đầu năm, nhất là khi nhiều người quay lại TP.HCM sau kỳ nghỉ Tết.

Trong tổng số chuyến bay đến - đi Tân Sơn Nhất hôm nay có 1.069 chuyến bay, trong đó 529 chuyến bay đi với 361 chuyến bay quốc nội, 168 chuyến bay quốc tế; 540 chuyến bay đến với 361 chuyến bay quốc nội, 179 chuyến bay quốc tế.

Lượng khách đến Tân Sơn Nhất cũng cao gần gấp đôi so với số khách đi. Theo trung tâm điều hành sân bay, tổng số hành khách dự kiến là 177.859 khách, trong đó số hành khách đi là hơn 73.000; số hành khách đến hơn 104.000 người.

Nhà ga T1 hôm nay phục vụ 130 chuyến đi với 15.948 hành khách và 133 chuyến bay đến với hơn 29.000 hành khách.

Nhà ga T3 khai thác 228 chuyến đi với 25.617hành khách và 226 chuyến bay đến với hơn 42.000 hành khách.

Hôm qua, ngày 5 Tết, sân bay này đã phục vụ lượng khách kỷ lục trong nhiều năm qua với 1.037 chuyến bay và khoảng 169.709 hành khách.

Trước đó, ngày mùng 4 Tết (ngày 20/2), sân bay này đã phục vụ lượng khách kỷ lục trong nhiều năm qua, với 1.037 chuyến bay và 170.798 hành khách, tăng khoảng 50.000 người so với ngày thường và 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Khách tập trung chủ yếu theo chiều đến TP.HCM, với gần 100.000 người, phần lớn từ các đường bay nội địa trở lại thành phố sau kỳ nghỉ.

Còn ngày mùng 3 Tết, sân bay này cũng đã khai thác 970 chuyến bay với 151.177 hành khách; ngày mùng 2 Tết cũng đạt 906 chuyến bay với 142.993 hành khách.