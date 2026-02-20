Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Kinh doanh

Mùng 4 Tết: Chợ, siêu thị mở cửa trở lại kéo sức mua tăng 20%

  • Thứ sáu, 20/2/2026 15:36 (GMT+7)
  • 18 giờ trước

Mùng 4 Tết (20/2), nhiều chợ dân sinh và siêu thị trên cả nước đã hoạt động trở lại, giúp nguồn cung dồi dào hơn. Nhờ đó, sức mua thị trường ghi nhận tăng khoảng 15-20%.

Ngày mùng 4 Tết, thị trường hàng hóa tại nhiều địa phương duy trì ổn định khi nguồn cung dồi dào. Ảnh minh họa: Đinh Hà - Trần Hiền.

Theo báo cáo của Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính), thị trường Hà Nội trong ngày mùng 4 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 tiếp tục duy trì xu hướng ổn định tại các chợ lớn như Thổ Quan - Khâm Thiên, Thái Thịnh, Kim Quan (phường Việt Hưng), Định Công, Lĩnh Nam…

Các chợ dân sinh đã bắt đầu mở cửa trở lại, tập trung chủ yếu ở nhóm hàng hoa quả tươi, rau củ và thực phẩm tươi sống như thịt bò, thịt lợn, cá. Hoa tươi phục vụ nhu cầu cúng lễ đầu năm có giá cao hơn khoảng 15-30% so với ngày 29 Tết.

Nguồn cung thịt lợn ổn định nhưng giá bán vẫn cao hơn khoảng 30% so với ngày thường. Nhóm rau củ và trái cây duy trì mặt bằng giá cao, tăng khoảng 15-30% so với thời điểm trước Tết.

Các trung tâm thương mại như Aeon Mall, GO! hoạt động bình thường, nhu cầu mua sắm tập trung vào thực phẩm tươi sống và hoa quả.

Tại Hải Phòng, cung cầu hàng hóa nhìn chung ổn định, giá một số mặt hàng tăng nhẹ so với ngày mùng 3 Tết, chủ yếu ở nhóm rau xanh và thực phẩm tươi sống.

Ở TP.HCM, tại các chợ đầu mối, lượng hàng nhập đạt khoảng 30-60% so với ngày thường. Giá nhiều mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu như khổ qua, cà chua, trứng gia cầm, dưa leo, xoài cát Hòa Lộc… bắt đầu giảm và về mức tương đương ngày thường.

Tại Đà Nẵng, phần lớn trung tâm thương mại, siêu thị và cửa hàng tiện lợi như Lotte Mart Đà Nẵng, GO! Đà Nẵng, GO! Tam Kỳ, MM Mega Market Liên Chiểu… đã hoạt động trở lại. Các chợ truyền thống cũng mở cửa nhưng nhiều tiểu thương chưa quay lại kinh doanh; chủ yếu mới có các hộ bán thịt heo, rau xanh, trái cây, hoa tươi, hương đèn…

Sức mua tại địa phương này tăng nhẹ so với ngày mùng 3, ước khoảng 15-20%, trong khi giá cả nhìn chung ổn định, không biến động so với giai đoạn cận Tết.

Tại Huế, nhiều gian hàng chợ đã mở cửa trở lại. Các siêu thị lớn như Aeon mở cửa từ mùng 1, trong khi GO! và Co.opmart hoạt động từ mùng 2 Tết. Khảo sát cho thấy giá thực phẩm tươi sống có xu hướng giảm so với ngày mùng 3; các mặt hàng thực phẩm chế biến, bánh mứt kẹo và nước giải khát giữ mức ổn định.

Ở Cần Thơ, mặt bằng giá ngày mùng 4 không ghi nhận biến động bất thường. Một số mặt hàng có nhu cầu cao như bia, nước ngọt và dịch vụ vui chơi giải trí tăng nhẹ khoảng 10-20% so với ngày thường, chủ yếu do tiểu thương điều chỉnh để bù chi phí nhân công dịp Tết.

Dự báo ngày mùng 5 Tết, giá cả thị trường được nhận định không có biến động lớn do nhu cầu mua sắm đầu năm ở mức thấp; phần lớn người dân đã mua sắm, dự trữ trước Tết. Ngoài ra, theo quan niệm dân gian, mùng 5 không phải ngày đẹp để khai trương, mở hàng nên sức mua khó tăng mạnh.

Nguồn cung hàng hóa tại các địa phương lớn tiếp tục được đảm bảo. Tuy nhiên, tại các điểm du xuân, khu tâm linh và khu vui chơi đông khách, giá một số dịch vụ như trông giữ xe tư nhân, ăn uống và đồ lễ có thể nhích tăng do chi phí nhân công cao trong kỳ nghỉ Tết. Mức tăng dự kiến không lớn và chỉ mang tính thời điểm, không ảnh hưởng đến mặt bằng giá chung.

Một số mặt hàng nước giải khát có ga, bia và nước ngọt tại các hộ kinh doanh nhỏ lẻ gần điểm du lịch cũng có thể tăng giá theo nhu cầu.

Để tiếp tục ổn định thị trường dịp Tết Nguyên đán, Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành và địa phương theo dõi sát diễn biến cung cầu và giá cả, đặc biệt với các mặt hàng thiết yếu và dịch vụ phục vụ du xuân, lễ hội đầu năm; kịp thời xử lý các trường hợp tăng giá bất hợp lý, ngăn chặn đầu cơ, găm hàng gây biến động cục bộ.

Đồng thời, các cơ quan chức năng cần chủ động triển khai biện pháp điều hành phù hợp nhằm bảo đảm cân đối cung cầu, góp phần kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô theo chỉ đạo của Chính phủ. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh được yêu cầu thực hiện nghiêm việc niêm yết giá, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng trong dịp mua sắm đầu năm.

Hồng Nhung

thị trường Mùng 4 Tết chợ dân sinh siêu thị Bộ Tài chính Hà Nội TP.HCM Aeon Mall GO!

