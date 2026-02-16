TP.HCM: Lượng hàng về chợ đầu mối giảm mạnh trong ngày 29 Tết

Trong ngày 29 Tết, lượng hàng hóa về các chợ đầu mối tại TP.HCM giảm sâu do nhiều thương nhân, tiểu thương nghỉ Tết.

Chợ đầu mối Thủ Đức và Hóc Môn giảm 50% lượng hàng hóa trong ngày 29 Tết. Ảnh: Anh Nguyễn.

Theo báo cáo nhanh của Bộ Tài chính về tình hình giá cả thị trường ngày 29 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thị trường hàng hóa trên cả nước cơ bản ổn định, nguồn cung dồi dào, đáp ứng đầy đủ nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân trong những ngày cuối năm.

Bộ Tài chính cho biết các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và hệ thống phân phối đã chủ động kế hoạch dự trữ hàng hóa từ sớm, bảo đảm cân đối cung - cầu, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng hay gián đoạn nguồn cung. Hoạt động mua bán diễn ra sôi động tại các kênh phân phối hiện đại và truyền thống như siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi và chợ dân sinh.

Công tác quản lý, kiểm tra thị trường tiếp tục được tăng cường, tập trung vào việc niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết, kiểm soát chất lượng và xử lý các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý. Nhờ đó, mặt bằng giá cả nhìn chung được giữ ổn định, chỉ một số mặt hàng thiết yếu có biến động nhẹ theo quy luật tiêu dùng cận Tết.

Theo ghi nhận, nhu cầu mua sắm tập trung chủ yếu vào nhóm lương thực, thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, bánh kẹo, đồ uống, trái cây và hoa tươi.

Giá thịt heo, gia cầm và một số mặt hàng thủy hải sản tăng nhẹ tại chợ truyền thống do sức mua cao, trong khi giá tại hệ thống siêu thị cơ bản ổn định nhờ các chương trình bình ổn và khuyến mại. Thị trường hoa Tết sôi động, giá tăng theo mùa vụ nhưng không xảy ra tình trạng “sốt giá” trên diện rộng.

Trong thời gian này, tình hình mua sắm trên địa bàn TP.HCM diễn ra sôi động, trong khi lượng hàng hóa về các chợ đầu mối giảm mạnh do nhiều thương nhân, tiểu thương đã nghỉ Tết.

Cụ thể, tại chợ đầu mối Thủ Đức, lượng rau củ, trái cây về chợ chỉ đạt khoảng 1.800 tấn/ngày, giảm hơn một nửa so với ngày trước và thấp hơn đáng kể so với ngày thường. Tình trạng tương tự ghi nhận tại chợ đầu mối Hóc Môn, khi lượng hàng hóa giảm gần 50% so với ngày liền kề và giảm sâu so với mức bình quân do nhiều sạp đóng cửa sớm. Tại chợ đầu mối Bình Điền, tổng lượng hàng cũng giảm mạnh so với đêm trước, phản ánh rõ xu hướng thu hẹp hoạt động giao thương trong ngày cuối năm.

Mặc dù lượng hàng về chợ đầu mối sụt giảm, nguồn cung hàng hóa trên toàn thị trường TP.HCM vẫn được đánh giá là bảo đảm, do phần lớn hàng hóa đã được chuẩn bị, dự trữ và phân phối ra thị trường từ những ngày trước đó.

Bên cạnh đó, sức mua trong ngày 29 Tết có xu hướng chậm lại khi người dân đã cơ bản hoàn tất việc mua sắm Tết.

Về giá cả, báo cáo cho thấy giá bán buôn nhiều mặt hàng rau, củ, quả và trái cây tại các chợ đầu mối tương đối ổn định, thậm chí giảm so với ngày trước và cùng kỳ năm trước do cung vượt cầu cục bộ. Một số mặt hàng thịt heo và thịt pha lóc tăng nhẹ do nhu cầu phục vụ cúng Tết, song mức tăng không lớn và không lan rộng. Giá thủy hải sản tươi nhìn chung giảm so với ngày trước, trong khi các mặt hàng gia cầm, thủy hải sản khô và hoa tươi cơ bản giữ giá ổn định.

Bộ Tài chính đánh giá dù lượng hàng hóa về các chợ đầu mối tại TP.HCM giảm mạnh trong ngày 29 Tết, thị trường vẫn vận hành thông suốt, cung - cầu được bảo đảm, không xảy ra tình trạng khan hiếm hay tăng giá bất thường.