Tiểu thương bán hoa ở TP.HCM nhọc nhằn xả hàng kịp về quê ngày 29 Tết

Phiên cuối cùng của chợ hoa Tết tại Công viên 23/9 chứng kiến cảnh mua bán vắng vẻ, đìu hiu, dù tiểu thương liên tục hạ giá trước khi nghỉ bán vào 12h trưa. Nhiều người tranh thủ mua sắm hoa với giá hời.

So với mọi năm, lượng khách năm nay thưa thớt hơn dù giá hoa giảm sâu vào 2 ngày bán cuối cùng. Chị Tuyết Mai (Bến Tre) cho biết hoa giấy Mỹ được bán với giá mềm hơn, có loại từ 250.000 đồng giảm còn 150.000 đồng, những chậu từng có giá 400.000 đồng nay chỉ còn khoảng 250.000 đồng. Ban đầu, gia đình đặt mục tiêu xuất bán khoảng 2 xe lớn chở hoa, tương đương 110-120 chậu, nhưng cuối cùng chỉ bán được khoảng 50-60 chậu tại khu vực công viên 23/9.

Trong khi đó, anh Hoàng Khôi tất bật chở các chậu mai về quê Bến Tre. Vốn đã kinh doanh hoa Tết tại khu vực này 17 năm qua, anh không ngại chở mai về bởi có thể nuôi lại được.

Với chị Huệ Nhung, từ tối qua gia đình đã tranh thủ bán tháo số hoa còn lại, giá giảm mỗi chậu mai nhỏ từ 200.000 đồng xuống chỉ còn 100.000 đồng nhưng vẫn khó tiêu thụ. Cả gia đình 7 người sống chủ yếu nhờ nghề trồng và bán hoa, thu nhập cả năm trông chờ vào vụ này nên hiện chị không dám nghĩ nhiều đến những khó khăn phía trước. Cả nhà chị tranh thủ dùng bữa ăn cuối trước khi về Tiền Giang sau 5 ngày buôn bán tại đây.

Dĩ nhiên, bên cạnh đó, nhiều gian hàng cũng đã bán sạch hoa, nhiều chậu hoa lớn được vận chuyển.

Sau nhiều ngày bám trụ ngoài trời, không ít tiểu thương đã thấm mệt, song vẫn gắng gượng bán nốt những chậu hoa cuối cùng, với hy vọng có được một cái Tết ấm no.

Ông Hoàng Huy được nhiều tiểu thương tại chợ tặng hoa như một lời cảm ơn. Ông chia sẻ rằng mình có một mối duyên đặc biệt với nơi này, bởi năm nào ông cũng ghé qua và sẵn sàng hỗ trợ các tiểu thương giao tiếp bằng tiếng Anh với du khách nước ngoài. "Không gian chợ hoa Tết khiến lòng tôi nhẹ nhõm, sảng khoái, tôi mong những người mưu sinh ở đây cũng sẽ có một cái Tết đủ đầy, cuộc sống ngày càng khấm khá hơn", ông Huy bày tỏ.

