Đào, quất giảm giá hơn 50% khách mới xuống tiền

Chiều 15/2 (tức 28 tháng Chạp), khi chỉ còn đúng một ngày nữa là tới ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ, các tiểu thương "xả hàng" với mức giá giảm mạnh các mặt hàng đào, quất tại khu vực vườn hoa Lạc Long Quân (phường Tây Hồ, Hà Nội).

Nhiều người tranh thủ đi mua đào, quất giảm giá sâu chiều 28 Tết. So với cách đây vài ngày, giá đào đã giảm 2/3.

Sau khi vòng quanh vườn hoa Lạc Long Quân, vợ chồng bà Thanh Mai (phường Tây Hồ) mua được hai cành đào giá 200.000 đồng/cành. "Bây giờ chúng tôi mới có thời gian đi mua sắm Tết, không ngờ giá rẻ bất ngờ, vì vậy chúng tôi chốt luôn hai cành đào", bà Mai nói.

"Tôi mặc cả được cành đào này từ 1,5 triệu đồng xuống còn 800.000 đồng. Giá như vậy là rất hời, bởi đào còn nhiều nụ, chắc chắn sẽ chơi được lâu", ông Bùi Thị Quý (65 tuổi, phường Tây Hồ) nói.

Dọc các tuyến đường Lạc Long Quân, Trích Sài, Quảng Bá..., những cành đào trước đây có giá từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng, nay đã giảm sâu xuống 200.000-300.000 đồng vẫn kén khách mua.

Một tiểu thương đã lựa chọn cành đào huyền cuối cùng để mang về chơi Tết sau một hồi mời chào mà không có khách mua.

Trong khi đào quất có phần ế ẩm trong những ngày giáp Tết, các cây hoa lạ lại được khách hàng ưa chuộng và tìm mua. Trên đường Lạc Long Quân, một cửa hàng bán các gốc hoa với giá 300.000 đồng/gốc được nhiều người săn đón.

"Các loài hoa như thược dược, violet, cúc vạn thọ, cúc mâm xôi, hoa xác pháo... năm nay rất bắt mắt mà giá lại hợp lý, nên mấy hôm nay tôi liên tục đi mua dù trước đó đã sắm đào, quất. Hoa địa lan năm nay tươi mà còn bền, rất lý tưởng để chơi Tết", chị Đỗ Thị Quyên (48 tuổi, phường Tây Hồ) chia sẻ.

Theo nhân viên cửa hàng, các chậu lan hồ điệp cỡ lớn, có giá trị cao từ 100 triệu đồng trở đi đã được bán hết từ 25 tháng Chạp. Hiện tại, cửa hàng chỉ duy trì các chậu lan hồ điệp vừa và nhỏ có giá gốc từ 10 triệu đồng trở xuống.

Nhân viên tại gian hàng cho biết đợt xả hàng này nhằm dọn kho nghỉ Tết sớm. Những chậu lan hồ điệp loại 10 cây, dưới 5 triệu đồng (chưa giảm giá) được nhiều khách hàng quan tâm và ưa chuộng, liên tục có người hỏi mua.

Một chậu lan cỡ vừa cuối cùng của cửa hàng, có mức giá 40 triệu đồng (giá đã giảm) được đem ra vận chuyển tới nhà khách hàng chiều 28 tháng Chạp.

