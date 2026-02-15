Chuỗi nhà hàng, cà phê TP.HCM mở cửa xuyên Tết

Nhiều chuỗi nhà hàng, cà phê lớn đều thông báo hoạt động xuyên Tết, thậm chí có nơi kéo dài thời gian phục vụ xuyên đêm để khách đón giao thừa tại quán.

Hải sản Hoàng Gia treo bảng thông báo phục vụ xuyên Tết, xuyên đêm. Ảnh: Thảo Liên.

Theo ghi nhận, Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm nay là năm đầu tiên chuỗi nhà hàng Hải Sản Hoàng Gia mở cửa xuyên đêm 29 tháng Chạp để khách có thể đón giao thừa tại nhà hàng. Trong khi các mùa Tết trước đó, chuỗi nhà hàng chỉ mở xuyên Tết theo giờ hoạt động thường ngày.

Theo đó, các chi nhánh của Hải Sản Hoàng Gia tại TP.HCM sẽ phục vụ xuyên Tết từ 29 tháng Chạp đến hết mùng 4 Tết Âm lịch và xuyên đêm trong khung giờ từ 8h sáng hôm trước đến 3h sáng hôm sau tại hai cửa hàng trên đường Lý Tự Trọng (phường Bến Thành và phường Sài Gòn), riêng mùng 1 Tết chuỗi mở cửa từ 16h.

Các chi nhánh khác hoạt động theo giờ như ngày thường nhưng nới thời gian hoạt động đến 0h đêm, gồm cơ sở tại Nguyễn Văn Linh (phường Tân Hưng), 180 Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh), 235 Nguyễn Tri Phương (phường Diên Hồng) và 16 Quốc Hương (phường An Khánh).

Nhân viên tại chi nhánh Lý Tự Trọng cũng cho biết hệ thống sẽ áp dụng phụ thu 5% trong thời gian phục vụ xuyên Tết. Các chi nhánh có mở xuyên Tết hiện vẫn nhận đặt bàn.

Tương tự, chuỗi nhà hàng Rạn Biển cũng duy trì hoạt động tại chi nhánh trung tâm trên đường Hai Bà Trưng, mở cửa đến 23h như ngày thường và phụ thu 10%. Đây cũng là cửa hàng mới khai trương cuối năm 2025.

Rạn Biển thông báo mở cửa xuyên suốt Tết Nguyên Đán 2026 chi nhánh trên đường Hai Bà Trưng (phường Sài Gòn). Ảnh: Thảo Liên.

Cũng theo ghi nhận, chuỗi quán Phở 24 sẽ mở cửa xuyên Tết Nguyên đán 2026, phục vụ từ 6h đến 22h mỗi ngày trong suốt kỳ nghỉ.

"Khung giờ này được giữ nguyên như ngày bình thường, nhằm đáp ứng nhu cầu ăn uống của người dân và du khách trong dịp đầu năm. Theo đó, các quán sẽ phụ thu 10% từ 27 tháng Chạp tới mùng 5 Tết", nhân viên tại chi nhánh trên đường Pasteur (phường Sài Gòn) cho biết.

Trong khi đó, ở phân khúc chuỗi lớn, Golden Gate (chủ chuỗi Gogi, Manwah...) thông báo áp dụng phụ phí phục vụ 10% từ 28 tháng Chạp đến hết mùng 3 Tết và 5% từ mùng 4 đến mùng 9 tháng Giêng.

Hệ thống cho biết giá món ăn không thay đổi, khoản phụ phí được sử dụng để duy trì đội ngũ vận hành trong giai đoạn cao điểm lễ, Tết.

Golden Gate để bảng thông báo phụ thu Tết tại Manwah Vincom Đồng Khởi (phường Sài Gòn). Ảnh: Thảo Liên.

Các thương hiệu cà phê cũng giữ nhịp hoạt động Tết gần như ngày thường. Highlands, Starbucks, The Coffee House, Phúc Long, Phê La, Cộng… đều thông báo hoạt động xuyên Tết. Thời gian hoạt động có thể khác nhau giữa các cửa hàng, nhưng hầu hết cửa hàng tại TP.HCM đều đón khách từ 29 tháng Chạp.

Riêng 2 chi nhánh Phê La ở phường Sài Gòn, trên đường Hồ Tùng Mậu (phường Sài Gòn) và đường Phan Chu Trinh, gần chợ Bến Thành mở xuyên giao thừa đến 1h sáng. Chuỗi này cũng tạm ngưng đặt giao hàng từ ngày 10/2, và hoạt động trở lại từ 26/2.

Đại diện Trung Nguyên Legend nhận định TP.HCM dự kiến đón lượng lớn du khách trong và ngoài nước dịp Tết Nguyên đán. Trước nhu cầu gia tăng, hệ thống quán tại các vị trí trung tâm thành phố sẽ phục vụ xuyên suốt kỳ nghỉ, đáp ứng nhu cầu thưởng thức tại chỗ và mua sản phẩm làm quà.

Không chỉ các chuỗi lớn, nhiều hàng quán nhỏ lẻ cũng tranh thủ mở cửa xuyên Tết để kỳ vọng cải thiện doanh thu. Tuy nhiên, với nhóm kinh doanh quy mô nhỏ, câu chuyện mở cửa hay nghỉ lễ không đơn giản.

Chủ một quán cà phê có 3 chi nhánh tại phường Bình Thạnh và phường Hạnh Thông cho biết từ đầu năm 2026, lượng khách giảm rõ rệt. Có ngày cả 3 quán chỉ lác đác vài bàn, trái ngược với giai đoạn trước đó vốn duy trì được lượng khách khá ổn định.

“Chúng tôi muốn mở cửa để nhân viên có thêm thu nhập dịp lễ. Nhưng nếu khách vẫn thưa thớt, đặc biệt những ngày Tết, chi phí mặt bằng, điện nước, lương thưởng sẽ là áp lực lớn”, chủ quán nói.

Tuy nhiên, sau nhiều lần tính toán, quán quyết định chỉ duy trì hoạt động xuyên Tết tại 2 chi nhánh ở phường Bình Thạnh, thay vì mở cả 3 điểm như kế hoạch ban đầu. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh các quán vẫn ghi nhận tình trạng vắng khách dù đã cận Tết.