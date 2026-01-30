Có gì trong giỏ quà Tết dưới 100.000 đồng?

Các hệ thống bán lẻ lớn đã tung ra thị trường hàng triệu giỏ quà Tết với mức giá thấp nhất chỉ 99.000 đồng. Tuy nhiên, phân khúc 300.000-500.000 đồng đang được ghi nhận sức tiêu thụ tốt nhất.

Người dân TP.HCM nườm nượp đến siêu thị sắm Tết ngày cuối tuần. Ảnh: Hoài Bảo.

Trong những ngày cuối năm Âm lịch, nhiều hệ thống bán lẻ lớn tại TP.HCM đông nghịt khách đến mua sắm Tết. Theo ghi nhận, Co.opmart, GO!, MM Mega Market, AEON, Emart, Bách Hóa Xanh... đã bày bán giỏ quà Tết từ vài tuần trước với đa dạng mức giá, nhu cầu của người tiêu dùng.

Giỏ quà Tết giá rẻ dưới 100.000 đồng

Tại Co.opmart, giỏ quà Tết có giá thấp nhất là 99.000 đồng, bao gồm 1 gói hạt nêm, 1 chai dầu thực vật, 1 chai nước mắm, 1 gói đường kính. Với mức giá 200.000 đồng, người tiêu dùng có thêm hai lựa chọn giỏ quà Tết là 159.000 đồng, 199.000 với 5-8 sản phẩm như gạo, mì trứng, nui rau củ, gia vị và trà. Các giỏ quà Tết này nằm trong bộ giỏ quà nhãn riêng Co.op, đã được áp dụng khuyến mại 20-30% trừ thẳng vào giá.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, đại diện Saigon Co.op cho biết những giỏ quà Tết này có sức tiêu thụ rất tích cực, tăng trưởng vượt kế hoạch trong mùa Tết năm nay.

Các giỏ quà Tết nhãn riêng Co.op dưới 200.000 đồng ghi nhận sức mua tốt. Ảnh: Saigon Co.op.

Trong khi đó, MM Mega Market cũng bày bán giỏ quà Tết với mức giá từ 100.000 đồng đến gần 2 triệu đồng, khoảng 50% trong đó có mức giá dưới 500.000 đồng. Theo đại diện chuỗi siêu thị, so với Tết 2025, mặt bằng giá giỏ quà Tết năm nay nhìn chung vẫn giữ ổn định.

"Hiện tại, khách hàng chủ yếu là doanh nghiệp và các gia đình mua sớm. Ở phân khúc 500.000 đồng đang ghi nhận sức mua tốt, thành phần giỏ quà chủ yếu là thực phẩm và đồ uống chất lượng cao như bánh kẹo, trà, cà phê, các loại hạt, trái cây sấy, đồ uống đóng chai", đại diện chuỗi MM Mega Market cho biết.

Các cửa hàng Bách Hóa Xanh cũng đã bày bán giỏ quà Tết từ vài tuần trước, trong đó giá thấp nhất là 250.000 đồng (đã được giảm gần 15% khi mua từ 2 giỏ) bao gồm 2 hộp bánh, 2 snack, 1 hộp kẹo, 1 hộp trà dạng gói, 1 thanh gạo lứt hạnh nhân chà bông.

Các giỏ quà khác có mức giá 350.000 đồng, 550.000 đồng, 750.000 đồng, được bố trí 9-11 sản phẩm, có thêm hạt điều, nho khô, khô gà lá chanh, thức uống có cồn.

Tại siêu thị AEON, Emart, giỏ quà Tết năm nay có giá thấp nhất 299.000 đồng. Tại Aeon, giỏ quà này bao gồm 1 bánh quy, 1 hộp kẹo, 1 hộp sữa, 1 túi đậu phộng, 1 hộp cà phê hòa tan đen, trà vải hoa hồng và 1 thức uống có cồn.

Còn siêu thị Emart cung cấp giỏ quà bao gồm vang Đà Lạt, snack, cà phê gói, trà atiso, kẹo và thanh năng lượng gạo lứt hạt điều. Tuy nhiên, với các đơn hàng giá trị lớn từ 10 triệu đồng trở lên, Emart có chính sách chiết khấu tốt.

Tết Bính Ngọ năm nay, Central Retail cung ứng ra thị trường hơn 3.000 giỏ quà Tết nhãn riêng GO!, với giá thấp nhất 350.000 đồng, gồm 8 sản phẩm như thức uống có cồn, bánh bông lan, bánh quế, hạt điều rang muối, khô gà cay, hạt hướng dương, trái cây sấy và cà phê hòa tan.

Giỏ quà Tết vừa túi tiền "chiếm sóng"

Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc Truyền thông Tập đoàn Central Retail Việt Nam, cho biết thành phần giỏ quà Tết năm nay đa số là đặc sản Việt Nam. Nổi bật trong số này là bộ giỏ quà “VIET GEMS” mang bản sắc truyền thống và khác biệt so với thị trường, gồm các đặc sản đạt chứng nhận OCOP 3 sao trở lên.

Theo đại diện Central Retail Việt Nam, năm nay, phân khúc giỏ quà Tết bình dân 350.000-550.000 đồng/giỏ được sản xuất và tiêu thụ nhiều nhất.

Giỏ quà Tết bình dân lên ngôi. Ảnh: Hoài Bảo.

Tương tự, đại diện Bách Hóa Xanh cho biết năm nay chuỗi chuẩn bị lượng giỏ quà Tết gấp đôi năm ngoái, trong đó phần lớn thuộc phân khúc giá phổ thông do khách hàng chủ yếu ưu tiên mức quanh 300.000 đồng.

"Sức mua giỏ quà Tết tại các cửa hàng đã bắt đầu tăng. Chuỗi dự báo nhu cầu sẽ tăng mạnh từ sau Rằm tháng Chạp và đạt cao điểm trong khoảng 2 tuần cận Tết", vị đại diện cho hay.

Trong khi đó, Saigon Co.op dự kiến cung ứng ra thị trường gần 1 triệu giỏ quà Tết trên toàn hệ thống. Doanh nghiệp tập trung sản xuất mạnh hai phân khúc giỏ quà chủ lực là bình dân và cao cấp.

"Phân khúc giỏ quà thiết yếu có mức giá 99.000-299.000 đồng/giỏ hướng đến người lao động có thu nhập thấp, công nhân tại các khu công nghiệp, khu chế xuất tiếp tục là nhóm có sức tiêu thụ nổi bật và được đặt hàng nhiều nhất. Phân khúc giỏ quà cao cấp với mức giá dao động từ 800.000 đồng đến 2 triệu đồng/giỏ cũng ghi nhận nhu cầu ổn định", đại diện Saigon Co.op nói và cho biết càng cận Tết, sức mua giỏ quà càng tăng mạnh.

Theo đại diện này, việc phát triển song song hai phân khúc giúp Saigon Co.op bám sát nhu cầu thị trường mùa cao điểm, phục vụ đa dạng nhóm khách hàng, bảo đảm tính thiết thực, phù hợp khả năng chi tiêu nhưng vẫn giữ được giá trị quà Tết.

Bên cạnh đó, xu hướng tiêu dùng Tết năm nay cho thấy người mua ưu tiên các giỏ quà dưới 400.000 đồng, thương hiệu quen thuộc và những sản phẩm gắn với nông sản Việt Nam, trái cây tươi, thực phẩm bồi bổ sức khỏe, đặc sản địa phương và các mặt hàng đạt chứng nhận “Tick xanh trách nhiệm” - chương trình hợp tác kiểm soát chất lượng hàng hóa do Sở Công Thương TP.HCM phối hợp với các tập đoàn bán lẻ hàng đầu Việt Nam triển khai từ tháng 3/2024.