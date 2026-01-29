Nông dân trồng đào bước vào mùa quan trọng nhất năm

Những ngày cuối năm Âm lịch, nhiều phố phường Hà Nội đã ngập tràn không khí mua sắm hoa Tết. Ghi nhận tại nhiều nhà vườn, làng nghề trồng đào trên địa bàn Hà Nội, người dân đang tất bật tỉa hoa nở sớm, đánh đào vào chậu để vận chuyển và phân phối đi các tỉnh thành dịp Tết.

Làng Hồng Hà (xã Ô Diên, Hà Nội) có diện tích trồng đào khoảng 40 ha. Tại đây, người dân đưa giống đào Nhật Tân về ươm trồng và kinh doanh từ 20 năm trước.

Do thời tiết ấm kéo dài và rơi vào năm có tháng nhuận, lượng lớn đào tại vườn đã nở sớm hơn dự kiến khiến nhiều chủ vườn lo lắng dù trước đó đã có nhiều biện pháp "hãm" đào.

Ông Nguyễn Văn Quyết (50 tuổi, xã Ô Diên) có hơn 20 năm gắn bó với nghề trồng đào. Trước đây ông từng xuống khu vực Phú Thượng - Nhật Tân để học nghề và làm quen với cây đào. Đến năm 2004, gia đình ông mang giống đào từ Nhật Tân về trồng tại địa phương. Vườn đào của gia đình rộng 7,2 ha, chủ yếu trồng đào hạt (đào Nhật Tân nhân giống). "Đào hạt dễ canh tác, ít rủi ro, phù hợp cả làm cành nhỏ lẫn cây thế. Trước đó gia đình có trồng các giống đào cổ truyền, tuy hoa đẹp nhưng rất khó canh đúng Tết, chỉ lệch vài ngày là coi như mất mùa, nên ngày càng ít người trồng. Nhờ trồng đào, mỗi năm gia đình có thể thu về 400-700 triệu đồng nếu thời tiết thuận lợi", ông Quyết cho biết.

Để canh hoa nở đúng dịp Tết, ông Quyết đã chủ động “hãm” cây bằng các biện pháp truyền thống như hạn chế tưới nước, ngừng bón phân hoặc khoanh vỏ với những cây phát triển quá mạnh để điều chỉnh thời điểm ra nụ, ra hoa. “Năm nay Tết đến muộn nên thực ra lại dễ làm hơn. Người có kinh nghiệm sẽ có nhiều thời gian xoay xở, điều chỉnh cho hoa nở đúng dịp. Tuy nhiên tôi vẫn để một số luống đào nở sớm để phục vụ người chơi Rằm tháng Chạp". ông Quyết nói.

Vào mùa cao điểm, làng đào Hồng Hà (xã Ô Diên) phải huy động 60-70 lao động, chủ yếu là người dân địa phương, trong đó có nhiều người cao tuổi. Theo ông Quyết, công việc trồng và chăm sóc đào phù hợp với sức lao động của người dân, vừa có thêm thu nhập, vừa tạo không khí vui vẻ mỗi dịp Tết đến.

Chị Phạm Thị Thanh Trang có khoảng 3,6 ha đào. Theo chị, thị trường đào năm nay có sự phân hóa rõ rệt theo khu vực. Trong khi khách hàng tại các tỉnh phía Nam như TP.HCM, Đà Lạt hay Nha Trang thường chốt đơn sớm và vận chuyển muộn nhất là từ ngày 24 tháng Chạp, thì thị trường Hà Nội lại có đặc thù riêng. "Khách Hà Nội thường chơi muộn hơn, có khi đến tận 28 Tết vẫn còn rất đông người đến cắt hoa tại vườn", chị Trang nói.

Thời tiết mưa ngập tại Hà Nội do ảnh hưởng của bão số 10 vào tháng 9/2025 khiến một vườn đào rộng 1,8 ha của chị Trang bị ngập trắng, gây thiệt hại lên tới hàng tỷ đồng. "Năm nay làm ăn không ăn thua do thiên tai. Tuy nhiên, ở những khu vực không bị ngập, đào vẫn phát triển tốt, hoa vẫn thắm và rất đẹp", chị Trang nói.

Từ nhiều ngày trước đó, đã có đông đảo thương lái từ khắp nơi có mặt tại làng đào Hồng Hà để nhập đào về kinh doanh.

Ông Nguyễn Duy Tuấn từ Hải Phòng về làng đào Hồng Hà dự kiến thu mua khoảng 3.000 gốc đào thắm để kinh doanh. "Những năm gần đây, người tiêu dùng rất chuộng các dòng đào có kích cỡ vừa và nhỏ. Những cây này vừa kinh tế, vừa phù hợp để bài trí trong các không gian chung cư, hay bài trí trên các ban thờ. Sau khi nhập về, tôi có thể bán giá 80.000-120.000 đồng mỗi cành", ông Tuấn nói.

Sau khi chọn lọc những cành đào chủ chất lượng, nông dân gom đào thành từng bó lớn, dán đơn giá lên mỗi cành để chuẩn bị xuất bán. Những cành đào có giá bán sỉ tại vườn 30.000-500.000 đồng một cành. Ngoài ra, một số chủ vườn có dịch vụ cho thuê gốc đào đại thụ giá dao động 4-8 triệu đồng tùy loại để phục vụ nhu cầu trưng Tết của khách hàng.

Các cây cho thuê được người dân đánh bầu, cần tới 4 người khiêng tới xe vận chuyển.

Đào trồng tại làng Hồng Hà được chuyển đi nhiều nơi trên cả nước, trong đó chủ yếu các tỉnh thành phía Nam như TP. HCM, Đà Lạt, Nha Trang... và các tỉnh thành phía Bắc như Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa...

