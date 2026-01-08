Hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng 778 tỷ đồng trước ngày về đích

|
Dự án xây dựng hầm chui đường Vành đai 2,5, đoạn qua nút giao Kim Đồng - Giải Phóng (phường Hoàng Mai, Hà Nội), được khởi công tháng 10/2022. Công trình có tổng mức đầu tư 778 tỷ đồng.
|
Vị trí hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng. Đây là công trình hầm chui thứ 5 tại Hà Nội kể từ năm 2009 sau các hầm tại Kim Liên, Trung Hòa, Thanh Xuân và Lê Văn Lương. Ảnh: Google Maps
|
Hiện dự án bước vào giai đoạn tăng tốc thi công với nhiều hạng mục dần được hoàn thiện, hướng tới mục tiêu khánh thành đầu năm 2026.
|
Ghi nhận tại đoạn đường dẫn vào hầm phía đường Kim Đồng đã cơ bản hoàn thiện, mặt đường được trải nhựa đường. Hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng có chiều dài hầm và đường dẫn 890 m theo hướng đường Vành đai 2,5, trong đó hầm kín dài 140 m, hầm hở dài 320 m.
|
Đoạn qua hầm mỗi chiều hai làn xe rộng 3,5 m/làn, đoạn ngoài hầm mỗi chiều 3 làn xe rộng 3,5 m/làn.
|
Phần hầm kín chạy ngầm dưới đường Giải Phóng dần hoàn thiện, mặt đường Giải Phóng đã được trải nhựa đường và thu gọn phạm vi rào chắn. Đồng thời, Sở Xây dựng Hà Nội đã thực hiện điều chỉnh phương án tổ chức giao thông tại nút giao Giải Phóng - Kim Đồng. Theo đó, tại đây đã bố trí bổ sung 3 làn xe có bề rộng tối thiểu 10 m nhằm phục vụ việc lưu thông trên đường Giải Phóng theo chiều từ Giáp Bát đi vào trung tâm Thủ đô. Trong khi đó, các hướng di chuyển khác qua nút giao Kim Đồng - Giải Phóng vẫn duy trì hoạt động bình thường.
|
Tại khu vực hầm chui, hàng chục công nhân gấp rút thi công, hoàn thành những công đoạn cuối cùng.
Các hạng mục bao gồm tường chắn, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đường gom hai bên, lan can hầm và các đốt hầm vượt qua đường Giải Phóng đang được đơn vị thi công nhanh chóng hoàn thiện.
|
Trong tháng 1 và tháng 2, đơn vị thi công sẽ tập trung thực hiện công tác sơn, sửa và các hạng mục còn lại để sớm đưa công trình vào khai thác.
|
Việc thi công đoạn hầm chui đi ngầm dưới tuyến đường sắt tại ga Giáp Bát là hạng mục phức tạp nhất của dự án do 3 đốt hầm kín cuối cùng có vị trí hầm nằm sâu dưới tuyến đường sắt, trong khu vực chật hẹp, đồng thời có tuyến đường sắt Bắc - Nam đi qua. Vì vậy, trong quá trình thi công cần sự tính toán kỹ lưỡng, đảm bảo an toàn.
|
Ghi nhận tại phía đường Đầm Hồng hiện vẫn còn ngổn ngang, chưa hoàn chỉnh và đang chờ được kết nối đồng bộ với tuyến Vành đai 2,5 khi dự án được hoàn thành.
|
Đơn vị thi công đang tất bật triển khai các hạng mục nền đường, đường ống ngầm và cống thoát nước...
|
TP. Hà Nội đã đặt mục tiêu đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành công trình hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ (2026). Hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng góp phần hoàn thiện tuyến Vành đai 2,5, tăng cường kết nối giữa các quận nội thành như Thanh Xuân, Hoàng Mai, Hai Bà Trưng. Sau khi hoàn thành, công trình được kỳ vọng sẽ giải tỏa áp lực giao thông tại nút giao Kim Đồng - Giải Phóng, vốn là điểm nóng ùn tắc trong giờ cao điểm tại cửa ngõ phía Nam thủ đô.
