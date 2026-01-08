Hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng 778 tỷ đồng trước ngày về đích

Phần hầm kín chạy ngầm dưới đường Giải Phóng dần hoàn thiện, mặt đường Giải Phóng đã được trải nhựa đường và thu gọn phạm vi rào chắn. Đồng thời, Sở Xây dựng Hà Nội đã thực hiện điều chỉnh phương án tổ chức giao thông tại nút giao Giải Phóng - Kim Đồng. Theo đó, tại đây đã bố trí bổ sung 3 làn xe có bề rộng tối thiểu 10 m nhằm phục vụ việc lưu thông trên đường Giải Phóng theo chiều từ Giáp Bát đi vào trung tâm Thủ đô. Trong khi đó, các hướng di chuyển khác qua nút giao Kim Đồng - Giải Phóng vẫn duy trì hoạt động bình thường.