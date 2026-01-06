Đường 2.000 tỷ ở khu đông TP.HCM sau 9 tháng thi công mở rộng

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews trong những ngày đầu năm 2026, dọc tuyến đường, không khí thi công diễn ra khẩn trương. Tại nhiều đoạn, máy xúc, xe lu, xe tải chở vật liệu hoạt động liên tục. Công nhân chia ca làm việc, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ.

Các rào chắn công trình được dựng sát mép đường, chia nhỏ mặt bằng thành từng phân đoạn thi công. Ở những vị trí đã hoàn tất hạ tầng ngầm, đơn vị thi công bắt đầu xử lý nền đường, chuẩn bị cho các bước tiếp theo.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ đóng vai trò kết nối quan trọng giữa khu vực cảng Cát Lái với các trục giao thông lớn như Đồng Văn Cống, Mai Chí Thọ và nút giao Mỹ Thủy - những nơi thường xuyên xảy ra ùn tắc nghiêm trọng vào giờ cao điểm.

"Gia đình tôi đã quen với cảnh bụi bặm, xe cộ đông, ồn ào suốt ngày. Mong là làm nhanh, làm cho xong để sau này đường rộng rãi, đi lại đỡ khổ", bà Nguyễn Thị Thu (ngụ phường Cát Lái) chia sẻ.

Anh Lê Quốc Dũng, chủ một cửa hàng kinh doanh nhỏ trên đường Nguyễn Thị Định, cho biết việc thi công làm ảnh hưởng đến hoạt động buôn bán do khách khó tiếp cận. Tuy nhiên, anh bày tỏ mong muốn dự án sớm hoàn thành để khu vực này thông thoáng hơn.

Thực tế, việc thi công theo hình thức "cuốn chiếu" khiến đất đá, vật liệu xây dựng còn ngổn ngang, các hộ dân và tiểu thương buộc phải duy trì buôn bán, kinh doanh trong không gian chật hẹp, khách ra vào khó khăn, hoạt động sinh kế bị ảnh hưởng đáng kể.

Trong lúc này, dọc tuyến đường Nguyễn Thị Định, nhiều cột điện cùng hệ thống cáp điện - viễn thông vẫn án ngữ giữa lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông khi các hạng mục mở rộng đã được triển khai.

Thời gian tới, các hạng mục chính của dự án sẽ tiếp tục được đẩy nhanh, tập trung vào hoàn thiện nền, mặt đường. Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ để vừa đảm bảo tiến độ, vừa hạn chế ảnh hưởng đến giao thông và đời sống người dân.

Việc hoàn thành dự án mở rộng đường Nguyễn Thị Định không chỉ được kỳ vọng giảm áp lực giao thông kéo dài quanh cảng Cát Lái, mà còn tạo động lực cho hoạt động logistics và phát triển kinh tế ở khu đông TP.HCM .

Tuyến ĐT975 ở Phú Quốc đã hoàn tất giải phóng mặt bằng, sẵn sàng mở rộng lên 10 làn xe, trong khi tuyến tàu điện LRT khoảng 9.000 tỷ đồng đã chính thức khởi công ngày 19/12.

Sau hơn một thập kỷ "nằm trên giấy" vì vướng quy hoạch tĩnh không và cơ chế đầu tư, dự án cầu Thủ Thiêm 4 kết nối khu nam và khu đông TP.HCM dự kiến khởi công từ năm 2026.

