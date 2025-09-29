Dự án mở rộng đường 'tử thần' ở TP.HCM đội vốn hơn 1.000 tỷ

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh được nâng tổng mức đầu tư lên hơn 1.859 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Ngày 29/9, Kỳ họp thứ tư, HĐND TP.HCM khóa X đã thông qua dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh (đoạn từ Vành Đai 2 đến đường vào Khu công nghiệp Phú Hữu).

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh trao đổi tại kỳ họp. Ảnh: Ngô Tùng.

Theo đó, chủ đầu tư dự án được điều chỉnh từ Khu Quản lý giao thông đô thị số 2 thành Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông.

Địa điểm thực hiện dự án được điều chỉnh từ quận 2 thành phường Long Trường. Tổng mức đầu tư được điều chỉnh từ hơn 832 tỷ đồng thành hơn 1.859 tỷ đồng . Nhóm dự án được điều chỉnh từ nhóm B thành nhóm A.

Song song đó, thời gian thực hiện dự án cũng kéo dài hơn, từ 2017 tới 2021 thành 2017-2028.

Về lộ trình thực hiện: Dự kiến quý II và quý III năm 2025, TP.HCM sẽ lập, trình quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư. Quý III và quý IV năm 2025 khảo sát, lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi. Quý I và quý II năm 2026 khảo sát, lập, duyệt thiết kế bản vẽ thi công. Quý I và quý IV năm 2026 thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Đến quý III và quý IV năm 2026, TP.HCM lựa chọn nhà thầu để thi công công trình. Quý IV năm 2026 đến quý IV năm 2027 sẽ khởi công xây dựng công trình và hoàn thành công trình. Năm 2028 thực hiện công tác lập hồ sơ nghiệm thu, quyết toán.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh được nâng tổng mức đầu tư lên hơn 1.859 tỷ đồng . Ảnh: Trọng Tín.

Theo UBND TP.HCM, dự án hoàn thành sẽ giúp hoàn chỉnh hệ thống giao thông khu vực, giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông trên địa bàn.

Dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Duy Trinh (đoạn từ Vành Đai 2 đến đường vào Khu công nghiệp Phú Hữu), được phê duyệt cuối tháng 10/2019, sau đó, phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án vào tháng 4/2022.

Tuy nhiên đến nay, dự án chưa thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng nên chưa có mặt bằng để triển khai thi công. Tổng mức đầu tư dự án tăng cao hơn so với chủ trương đã được HĐND TP.HCM quyết định trước đó.

Trong nhiều năm qua, tuyến đường Nguyễn Duy Trinh bị gọi là đường "tử thần" do đường hẹp, không dải phân cách, ôtô tải, xe container dày đặc, xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông.