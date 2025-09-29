Công an xác minh clip rải 'bột lạ' xuống đường ở TP.HCM

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh hai người đi xe máy, trong đó người phụ nữ ngồi sau liên tục xé từng bịch bột và rải xuống mặt đường. Hành động này lặp lại nhiều lần khiến nhiều người đi đường lo lắng.
Hình ảnh người ngồi sau xe máy rải chất màu trắng xuống đường gây xôn xao.
Chủ tài khoản đăng video cho biết khi tiếp cận hỏi thì bị người phụ nữ hất nguyên hũ mắm tôm vào xe. Cảm thấy bất an trước hành động trên nên người này đã đăng clip lên mạng xã hội để cảnh báo.
Theo tìm hiểu của phóng viên, sự việc xảy ra trên đường Hiệp Bình (TP.HCM). Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội.
Lực lượng chức năng TP.HCM đang làm rõ vụ việc.
