Nam sinh để lại xe máy, thẻ sinh viên, nghi nhảy cầu Sêrêpốk

Trên cầu Sêrêpốk (Đắk Lắk), lực lượng chức năng phát hiện xe máy, thẻ sinh viên và nhiều vật dụng cá nhân của một nam sinh viên.

Ngày 11/1, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục triển khai lực lượng, phương tiện tìm kiếm một nam thanh niên nghi nhảy cầu tự tử tại cầu Sêrêpốk, đoạn qua thôn 6, xã Hòa Phú.

Chiếc xe của nam thanh niên được phát hiện trên cầu sông Sêrêpốk.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h32 ngày 10/1, đơn vị PCCC&CNCH nhận được tin báo về việc một nam thanh niên có dấu hiệu nhảy cầu Sêrêpốk. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tổ chức tìm kiếm và phối hợp xác minh vụ việc.

Qua xác minh, nạn nhân được xác định là V.T.T. (19 tuổi, trú xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk). Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một xe máy, dép, thẻ sinh viên cùng một số đồ dùng cá nhân của anh T. bỏ lại trên cầu.

Theo thông tin trên thẻ sinh viên, anh T. đang theo học tại một trường cao đẳng có phân hiệu đóng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Hiện công tác tìm kiếm vẫn đang được khẩn trương triển khai.