'Ma trận' vạch kẻ đường ở nút giao An Phú TP.HCM

Nút giao An Phú tiếp nhận lưu lượng phương tiện khổng lồ từ cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Xa lộ Hà Nội và Mai Chí Thọ. Để phân luồng, nhiều vạch kẻ mới được sơn chằng chịt, đè lên vạch cũ, tạo cảm giác rối mắt như một “ma trận” giữa lòng đường.

Nhiều đoạn, làn xe vừa nhập vào đã đổi hướng, phương tiện chen nhau, xung đột giao cắt liên tục. Vào giờ cao điểm, dòng xe kéo dài cả cây số, xe máy luồn lách từng khoảng trống nhỏ, ôtô nối đuôi nhau nhích từng chút. Còi xe, khói bụi, tiếng thở dài tạo nên cảnh khá hỗn loạn.

Chị Thanh Hà (ngụ phường An Khánh) chia sẻ: "Nếu dừng lại phân vân thì dễ gây nguy hiểm, nhưng chạy theo vạch thì lại sợ vi phạm. Thành ra tôi chỉ còn cách đi theo xe phía trước cho an toàn".

Không chỉ gây ùn tắc, “ma trận” vạch kẻ còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông. Các phương tiện thường xuyên chen lấn, bấm còi inh ỏi. Người đi bộ cũng khó tìm được lối sang đường an toàn.

Theo ghi nhận, người tham gia dừng đèn đỏ hơn 100 giây khi lưu thông từ đường Lương Định Của, Mai Chí Thọ qua nút giao An Phú.

Không ít đoạn vạch chồng chéo, hướng rẽ thay đổi liên tục trong khi biển báo chỉ dẫn đặt dày đặc càng khiến người tham gia giao thông thêm bối rối. Theo ghi nhận ngày 24/9, một số vạch kẻ đường đã được xóa sau phản ánh của người dân.

Vào giờ cao điểm tan làm buổi chiều, xe cộ đông đúc cùng với đèn đỏ lâu, xe máy phải xếp hàng dài cả cây số trên đường Lương Định Của.

Xe máy, ôtô, xe tải chen nhau tìm lối đi, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn. Người dân cho biết vào giờ cao điểm, thời gian di chuyển qua đây có thể mất gấp đôi, thậm chí gấp ba so với bình thường.

Nút giao An Phú nằm tại phường An Khánh là một trong những dự án giao thông trọng điểm đang triển khai của TP.HCM. Công trình được khởi công vào tháng 12/2022 với tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng .

Theo kế hoạch ban đầu đã được HĐND TP.HCM thông qua, toàn bộ dự án nút giao An Phú sẽ được đưa vào khai thác từ cuối năm nay. Tuy nhiên, theo báo cáo của Ban Quản lý dự án giao thông TP.HCM, công trình đang bị chậm tiến độ và dự kiến hoàn thành đồng bộ vào 30/6/2026.

