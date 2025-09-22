Cận cảnh những khu vực đang sụt lún nhanh tại TP.HCM

TP.HCM nằm trong nhóm 5 thành phố sụt lún nhanh nhất thế giới, theo tạp chí Nature Sustainability năm 2024. Nghiên cứu công bố tại Đại học Tài nguyên và Môi trường tháng 8 năm nay cho thấy thành phố lún trung bình 2-5 cm/năm, có nơi tới 7-8 cm, tập trung tại khu vực dọc sông Sài Gòn (từ cầu Sài Gòn đến cầu Ba Son) và khu vực phía Nam.

Một đoạn bờ kè dài khoảng 200 m tại khu vực Thanh Đa (quận Bình Thạnh cũ) sạt lở nghiêm trọng vào tháng 6/2023. Điều này kết hợp phần nền bên trong bị sụt lún, khiến một phần khu dân cư bị nước triều xâm chiếm. Song sau nhiều lần báo chí ghi nhận, khu vực này đến nay vẫn chưa được tu sửa.

Người dân tiếp tục sống thấp thỏm bởi triều cường, nguy cơ sạt lở và những vết nứt tường nhà.

Khu vực Thảo Điền, được mệnh danh "khu nhà giàu", là một trong những nơi đang lún nhanh nhất tại TP.HCM. Nơi đây thường xuyên ngập nặng sau những trận mưa lớn, ghi nhận tháng 6. Ảnh: Duy Hiệu

Đất lún kết hợp triều cường khiến ngập lụt thêm nghiêm trọng, người dân bất an, lo lắng về sinh hoạt, di chuyển. Trong hình, ngập lụt ảnh hưởng đến đời sống người dân TP.HCM, ghi nhận tháng 10/2024 tại khu vực quận 7 cũ. Ảnh: Duy Hiệu.

Đáng chú ý, trung tâm Văn hoá - Thể thao (quận Bình Tân cũ) là điểm lún nặng nhất TP.HCM với tốc độ 73,3 cm trong 10 năm.

Sụt lún tại TP.HCM xảy ra do 4 nguyên nhân chính: nền địa chất yếu, suy giảm mực nước ngầm, hoạt động giao thông vận tải và tốc độ đô thị hóa.

Phần nền bị lún xung quanh các toà nhà trong trung tâm, tách hẳn so với mặt đất. Các hoạt động thể thao, sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường tại đây.

"Ổ gà" xuất hiện trên mặt đường là một trong nhiều biểu hiện của sụt lún đất có thể thấy tại TP.HCM.

Đường Lê Cơ (quận Bình Tân cũ) là điểm sụt lún nặng, thường xuyên diễn ra tình trạng ngập nghiêm trọng. Dọc theo hai bên con đường là các căn nhà đang được sửa chữa nâng nền để ứng phó với tình trạng sụt lún, ngập lụt diễn ra. Nhiều người cho biết đã nhiều lần nâng nền, mong muốn tìm được giải pháp mang tính bền vững hơn.

Một đoạn đường đọng nước giữa trời nắng tại khu công nghiệp Tân Tạo (quận Bình Tân cũ). Đây là khu vực có độ lún 73,2 cm/10 năm. Trước những thực trạng này, thành phố đã có Đề án chống ngập và xử lý nước thải TP.HCM giai đoạn 2020-2045 và Kế hoạch chống ngập, xử lý nước thải giai đoạn 2020-2030.

