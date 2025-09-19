Bệnh viện trăm tỷ xây xong nhưng bỏ hoang nhiều năm ở TP.HCM

Nằm trên khu đất bốn mặt tiền tại phường Bình Dương , TP.HCM (thuộc TP Tân Uyên, Bình Dương cũ), Bệnh viện chuyên khoa Tâm thần Bình Dương với quy mô 300 giường hoàn thiện vào năm 2018.

Với vốn đầu tư hơn 250 tỷ đồng , bệnh viện từng được kỳ vọng giảm tải cho hệ thống y tế tỉnh Bình Dương cũ nhưng lại bị bỏ hoang nhiều năm qua.

Do không hoạt động, nhiều hạng mục bên trong và ngoài bệnh viện đã xuống cấp nghiêm trọng. Cây cối, cỏ mọc ngay giữa sân bệnh viện, khu vực giếng trời.

Người dân quanh khu vực cho biết mỗi ngày đi ngang qua, họ chỉ thấy sự lãng phí. “Bệnh viện xây xong mà không hoạt động trong khi nhiều người cần khám chữa. Nhìn tòa nhà nằm trơ trọi đó mà tiếc”, một người dân sinh sống gần đây chia sẻ.

Khuôn viên rộng rãi, vị trí đắc địa nhưng giờ cỏ mọc cao ngang đầu gối, có nơi um tùm đến mức che khuất cả lối đi. Rác thải bị vứt bừa bãi ở nhiều góc, tạo cảm giác hoang phế.

Hệ thống máy lạnh được bố trí ở nhiều nơi, cho thấy công trình từng chuẩn bị sẵn sàng cho hoạt động.

Trong cao điểm dịch Covid-19, bệnh viện từng được trưng dụng làm nơi điều trị, thu dung người bệnh. Nhưng khi dịch qua đi, viện lại rơi vào cảnh bỏ hoang.

Theo ghi nhận, toà nhà điều trị 4 tầng đã được lắp đặt đầy đủ các thiết bị như quạt, đèn điện, lan can, rào sắt, hệ thống báo cháy.

Nhìn từ trên cao nhìn xuống, khuôn viên bệnh viện giống như một "vùng đất bị bỏ quên" dù chỉ cách trung tâm TP Tân Uyên cũ không xa.

Cơ sở vật chất của bệnh viện đã bị xuống cấp. Tường bong tróc, nhiều chỗ bị ố, mọc rêu do ngấm nước mưa.

Bệnh viện có 3 cổng ra vào nhưng hiện chỉ duy trì bảo vệ trực ở cổng chính, hai cổng còn lại khóa chặt, không cho người dân tự ý ra vào.

Ghi nhận ngày 15 và 16/9, tình hình giao thông tại khu vực cầu Bình Triệu đã bớt căng thẳng sau khi triển khai nhiều giải pháp điều tiết giảm áp lực, hỗ trợ người dân.

Nhiều giao lộ lớn tại TP.HCM được kẻ vạch mắt võng và lắp đặt hơn 300 biển báo nhường đường cho xe rẽ phải, nhằm hạn chế tình trạng kẹt xe.

Những ngày qua, TP.HCM tăng tốc tổ chức thi bằng lái xe vào buổi tối nhằm giải quyết 119.000 hồ sơ còn tồn đọng từ giữa tháng 5 tới nay.

Thành phố Hồ Chí Minh qua hơn 300 ảnh tư liệu quý

Hơn 300 năm qua, những công trình kiến trúc, những nét sinh hoạt văn hóa tại vùng đất này đã lắng đọng vào phố thị và tâm hồn của cộng đồng dân cư nơi đây, kết tinh thành di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Sài Gòn - Gia Định - Thành phố HồQ Chí Minh.

Cuốn sách Di Sản Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Xưa và Nay phối hợp thực hiện tập hợp hơn 300 bức ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, bao quát lịch sử - văn hóa - xã hội vùng đất này.