Sống bất an trong chung cư ở TP.HCM

  • Thứ sáu, 5/9/2025 19:24 (GMT+7)
Được xây dựng từ năm 1972, đến nay chung cư Phạm Thế Hiển, phường Chánh Hưng (quận 8 cũ), TP.HCM đã xuống cấp nghiêm trọng.

Bat an chung cu TP.HCM anh 1

Chung cư Phạm Thế Hiển tọa lạc tại quận 8 cũ (nay là phường Chánh Hưng, TP.HCM) được xây dựng từ năm 1972, gồm 3 lô A, B, C, mỗi lô cao 4 tầng, hiện có khoảng 450 hộ dân đang sinh sống.
Bat an chung cu TP.HCM anh 2

Sau hơn nửa thế kỷ sử dụng, đến nay nhiều hạng mục ở các lô B và C đã xuống cấp nghiêm trọng.
Bat an chung cu TP.HCM anh 3

Nhiều vị trí bê tông bong tróc, khung sắt lộ rõ và bị rỉ sét.
Bat an chung cu TP.HCM anh 4

Một đoạn hành lang tại tầng một của lô B bị hư hỏng, người dân phải dựng rào tre tạm để ngăn nguy hiểm. Suốt nhiều tháng qua, tình trạng này vẫn chưa được khắc phục.
Bat an chung cu TP.HCM anh 5

Vào năm 2017, cơ quan chức năng đã kiểm định và đánh giá lô A và lô B của chung cư này ở cấp độ B (không đáp ứng được yêu cầu sử dụng bình thường), lô C ở mức độ cấp C (xuất hiện tình trạng nguy hiểm).
Bat an chung cu TP.HCM anh 6Bat an chung cu TP.HCM anh 7Bat an chung cu TP.HCM anh 8Bat an chung cu TP.HCM anh 9

Tường nứt, hành lang và trần bị bong tróc, thậm chí bị rơi mảnh bê tông. Những điều này đang đe dọa đến an toàn cho cư dân đang sinh sống tại chung cư Phạm Thế Hiển.
Bat an chung cu TP.HCM anh 10

Bà Nguyễn Thị Hoa, 65 tuổi (cư dân lô B, chung cư Phạm Thế Hiển) chia sẻ: “Tôi sống ở đây hơn 40 năm, giờ bước ra hành lang là thấy nơm nớp lo. Mỗi khi nghe tiếng động mạnh lại sợ bê tông rơi xuống".
Bat an chung cu TP.HCM anh 11

Lối đi ở lô C thuộc chung cư Phạm Thế Hiển được tận dụng làm nơi để đồ đạc và vật dụng phục vụ sinh hoạt.
Bat an chung cu TP.HCM anh 12

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, các dầm, sàn, cột của chung cư Phạm Thế Hiển đã bong tróc bê tông, hư hỏng nghiêm trọng tại nhiều vị trí, cốt thép bên trong bị rỉ sét nặng, nhiều mảng bê tông bị nứt, có khả năng rơi rớt, nguy hiểm cho người dân. Ngoài ra, lan can hư hỏng rất nghiêm trọng, bị tách khỏi kết cấu và có khả năng rơi nguy hiểm.
Bat an chung cu TP.HCM anh 13

Trước thực trạng này, mới đây UBND TP.HCM đã giao UBND phường Chánh Hưng khẩn trương lập kế hoạch di dời các hộ dân đang sinh sống tại chung cư Phạm Thế Hiển. Việc di dời được thực hiện theo đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhà ở trên và ven kênh rạch của quận 8 cũ, đã được Chủ tịch UBND TP.HCM phê duyệt.
Bat an chung cu TP.HCM anh 14

Ngoài ra, UBND TP.HCM cũng giao phường Chánh Hưng triển khai ngay các biện pháp khắc phục tạm thời, nhằm đảm bảo an toàn cho cư dân trong thời gian chờ di dời.
Bat an chung cu TP.HCM anh 15

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, hiện trên địa bàn có 474 chung cư với 573 lô được xây dựng trước năm 1975 đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy hiểm. Trong đó, 16 chung cư được xếp loại cấp D (nguy hiểm), 116 công trình cấp C (tiềm ẩn nguy hiểm), 332 cấp B (không đáp ứng yêu cầu sử dụng bình thường) và 12 công trình đã tháo dỡ hoặc chuyển đổi công năng. Đến nay, thành phố đã tháo dỡ hoàn toàn 5 chung cư cấp D và đang tiếp tục xử lý 6 công trình khác.

Trong văn bản báo cáo UBND TP.HCM mới đây, Sở Xây dựng đã kiến nghị UBND TP giao Sở Tài chính chủ trì, hướng dẫn và bố trí kinh phí từ nguồn chi thường xuyên ngân sách thành phố để triển khai cơ chế hỗ trợ theo Nghị quyết 17/2025 của HĐND TP quy định cơ chế ưu đãi, hỗ trợ đối với chủ đầu tư khi tham gia cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn thành phố.

Đồng thời, UBND 42 phường có chung cư xây dựng trước năm 1994 phải thông tin đến tổ chức, cá nhân tại khu vực có chung cư thuộc diện cải tạo, nhằm kêu gọi tham gia thực hiện dự án.

Dự kiến TPHCM sẽ hỗ trợ 50% chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật bên ngoài tòa nhà (giao thông, cấp – thoát nước, chiếu sáng, xử lý chất thải...), với mức tối đa 10 tỷ đồng mỗi dự án. Ngoài ra, TP.HCM cũng sẽ hỗ trợ 50% kinh phí di dời, cưỡng chế các hộ dân theo phương án đã được phê duyệt.

Theo kế hoạch, trong 5 năm tới TP.HCM sẽ triển khai cải tạo, xây dựng lại 467 chung cư xây trước năm 1975 và một số công trình giai đoạn 1975-1994. Trong đó, các chung cư cấp B, C sẽ được sửa chữa, nâng cấp; còn 16 chung cư cấp D sẽ chia thành hai hướng: 7 công trình đã di dời, tháo dỡ sẽ xây mới, trong khi 9 công trình chưa hoặc đang di dời sẽ tiếp tục được sửa chữa, xây dựng lại.

Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2035 sẽ hoàn tất cải tạo toàn bộ chung cư cũ xây trước 1975, đồng thời xử lý triệt để những công trình hư hỏng nặng, cấp D hoặc đã hết niên hạn sử dụng thuộc giai đoạn 1975-1994.

Hữu Huy/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

