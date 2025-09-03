Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tai nạn thương tâm khiến người bán bánh mì tử vong ở TP.HCM

  • Thứ tư, 3/9/2025 18:58 (GMT+7)
  • 24 phút trước

Người đàn ông điều khiển xe máy trên đường, do không chú ý đã tông thẳng vào đuôi ôtô tải đang dừng. Vụ tai nạn khiến người này tử vong tại chỗ.

Người bán bánh mì tử vong ở TP.HCM Người đàn ông điều khiển xe máy trên đường, do không chú ý đã tông thẳng vào đuôi ô tô tải đang dừng. Vụ tai nạn khiến người này tử vong tại chỗ.

Chiều 3/9, Công an TP.HCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe máy và ôtô tải khiến người đàn ông tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, người đàn ông bán bánh mì dạo, điều khiển xe máy trên đường ĐT.741.

Tai nan banh mi TP.HCM anh 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi xe đi tới đoạn gần Trạm dừng chân An Bình, xã Phước Vĩnh, TP.HCM thì tông thẳng vào đuôi ôtô tải đang dừng trên làn đường dành cho xe máy. Cú tông mạnh, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng nhanh chóng đến bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

