Tai nạn thương tâm khiến người bán bánh mì tử vong ở TP.HCM

Người bán bánh mì tử vong ở TP.HCM

Chiều 3/9, Công an TP.HCM đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giữa xe máy và ôtô tải khiến người đàn ông tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, người đàn ông bán bánh mì dạo, điều khiển xe máy trên đường ĐT.741.

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi xe đi tới đoạn gần Trạm dừng chân An Bình, xã Phước Vĩnh, TP.HCM thì tông thẳng vào đuôi ôtô tải đang dừng trên làn đường dành cho xe máy. Cú tông mạnh, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng nhanh chóng đến bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.