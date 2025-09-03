Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chở con đi tìm trọ, hai mẹ con bị cuốn vào gầm xe tải ở TP.HCM

  • Thứ tư, 3/9/2025 15:08 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Điều tra ban đầu cho biết, hai nạn nhân là mẹ con. Người mẹ đang chở con gái sinh năm 2006, vừa đậu đại học, đi tìm nhà trọ để nhập học thì gặp nạn.

Me con tu vong TP.HCM anh 1

Hiện trường vụ tai nạn.

Trưa 3/9, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên đường Dương Thị Mười (phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM) khiến hai mẹ con đi xe máy tử vong tại chỗ, giao thông ùn tắc nhiều giờ liền.

Theo đó, khoảng 10 giờ cùng ngày, xe tải mang biển số 89H-024.51 lưu thông trên đường Dương Thị Mười, hướng từ Nguyễn Ảnh Thủ đi giao lộ Tô Ký. Khi đến đoạn gần giao với đường Trương Thị Hoa, phương tiện này bất ngờ va chạm với một xe máy.

Cú va chạm mạnh khiến xe máy cùng hai nạn nhân bị cuốn vào gầm xe tải, tử vong tại chỗ.

Điều tra ban đầu cho biết, hai nạn nhân là mẹ con. Người mẹ sinh năm 1979, đang chở con gái sinh năm 2006 — vừa đậu đại học — đi tìm nhà trọ để nhập học thì gặp nạn.

Đến hơn 12 giờ, lực lượng chức năng phường Trung Mỹ Tây phối hợp với Công an TP.HCM phong tỏa hiện trường, khám nghiệm, điều tra nguyên nhân. Do xảy ra vào giờ cao điểm, giao thông trên đường Dương Thị Mười bị ùn tắc nghiêm trọng.

Hiện cảnh sát đang trích xuất camera an ninh, tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tài xế tử vong dưới gầm xe tải ở TP.HCM Chiều 25/8, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường Hà Huy Giáp (phường An Phú Đông, TP.HCM) khiến tài xế xe công nghệ tử vong tại chỗ.

Va chạm xe đầu kéo ở TP.HCM, người phụ nữ tử vong tại chỗ

Sáng 3/9, tại giao lộ Lê Văn Khương - Trịnh Thị Dối (xã Đông Thạnh, TP.HCM), xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe đầu kéo và xe máy, khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ.

4 giờ trước

TP.HCM và Nam Bộ mưa to cục bộ về chiều tối

Theo dự báo, ngày và đêm 3/9, Bắc Bộ và Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to cục bộ.

10 giờ trước

Mưa mù mịt, người dân TP.HCM tiếc nuối không xem trọn vẹn màn pháo hoa

Mưa lớn trước thời điểm khai hỏa khiến nhiều người dân TP.HCM không thể chiêm ngưỡng trọn vẹn màn pháo hoa mừng Quốc khánh.

10 giờ trước

Thành phố Hồ Chí Minh qua hơn 300 ảnh tư liệu quý

Hơn 300 năm qua, những công trình kiến trúc, những nét sinh hoạt văn hóa tại vùng đất này đã lắng đọng vào phố thị và tâm hồn của cộng đồng dân cư nơi đây, kết tinh thành di sản văn hóa vật thể và phi vật thể của Sài Gòn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh.

Cuốn sách Di Sản Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh do Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh và Tạp chí Xưa và Nay phối hợp thực hiện tập hợp hơn 300 bức ảnh quý hiếm của Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh, bao quát lịch sử - văn hóa - xã hội vùng đất này.

